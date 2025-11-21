Ζώδια σήμερα (22/11): Η ενέργεια επικεντρώνεται στην περιπέτεια, τη μάθηση και τα ταξίδια - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (21/11)

Η σημερινή είναι μια ημέρα αστρολογικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιο του Τοξότη. Αυτό το κοσμικό γεγονός αλλάζει το κλίμα από την εσωστρέφεια και την ένταση του Σκορπιού σε μια φάση αναζήτησης, αισιοδοξίας και διεύρυνσης των οριζόντων. Η ενέργεια επικεντρώνεται στην περιπέτεια, τη μάθηση, τη φιλοσοφία και τα ταξίδια.

Παρόλο που ο Ερμής συνεχίζει την ανάδρομη πορεία του (στον Σκορπιό), προσκαλώντας μας να επανεξετάσουμε και να αναδιοργανώσουμε τις οικονομικές και προσωπικές μας υποθέσεις, η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη προσφέρει ένα αντίδοτο: την μεγάλη εικόνα. Αυτή η νέα ενέργεια μάς ωθεί να πιστέψουμε ξανά στις δυνατότητές μας, να αναζητήσουμε την αλήθεια και να προγραμματίσουμε με αισιοδοξία τους μελλοντικούς μας στόχους.

Σήμερα, η διάθεση για τα ζώδια γίνεται πιο ανάλαφρη και ενθουσιώδης. Είναι μια ιδανική ημέρα για να αφήσουμε πίσω τις μικροπρέπειες και να αγκαλιάσουμε την ελπίδα. Η διέλευση αυτή δίνει κίνητρο για νέα ξεκινήματα, αν και η τελική υλοποίηση ίσως καθυστερήσει λίγο λόγω του ανάδρομου Ερμή. Ωστόσο, η σύλληψη στρατηγικών και η πνευματική επέκταση ευνοούνται απόλυτα.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Ήλιος ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον τομέα της περιπέτειας και του πνεύματός σου, αγαπητέ Κριέ, όπου θα παραμείνει έως τις 21 Δεκεμβρίου. Η επιθυμία για κάτι περισσότερο από την απλή ρουτίνα εγκαθίσταται, και η αναζήτηση εμπειριών πέρα από τα συνηθισμένα μπορεί να γίνει ένας μεγάλος στόχος τις επόμενες εβδομάδες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Ο Ήλιος ξεκίνησε τη μηνιαία διέλευσή του από τον όγδοο ηλιακό σου οίκο, αγαπητέ Ταύρε, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο που διαρκεί ένα μήνα και είναι εξαιρετικός για την ανακάλυψη των βαθύτερων παθών σου. Αυτός ο τομέας του χάρτη σου κυβερνά το μοίρασμα σε προσωπικά και οικονομικά επίπεδα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Ήλιος ξεκίνησε τη μηνιαία διέλευσή του από τον τομέα των συνεργασιών σου, αγαπητέ Δίδυμε, φέρνοντας νέα κοινωνική ενέργεια στη ζωή σου τις επόμενες εβδομάδες. Οι σχέσεις, ειδικά εκείνες που περιλαμβάνουν επαφή ένας προς έναν, έρχονται σε πιο έντονη εστίαση τώρα. Είναι μια υπέροχη περίοδος για να επιλύσεις διαφορές στις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ήλιος μόλις μετακινήθηκε στον τομέα της ρουτίνας, της εργασίας και των συνηθειών σου, αγαπητέ Καρκίνε, ξεκινώντας μια μηνιαία διέλευση που στρέφει την έντονη προσοχή σου στην αυτοφροντίδα, τις καθημερινές ρουτίνες, τα εργασιακά σχέδια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Θα θελήσεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου τώρα! Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ήλιος μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον πέμπτο ηλιακό σου οίκο, αγαπητέ Λέοντα, και έως τις 21 Δεκεμβρίου, η αναζήτηση ευχαρίστησης ή οι εκφραστικές δραστηριότητες τραβούν την προσοχή σου. Είναι η εποχή του χρόνου που είσαι έτοιμος να "παίξεις" και να εκφραστείς δημιουργικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ήλιος μόλις εισήλθε στον κατώτερο τομέα του ηλιακού σου χάρτη, αγαπητέ Παρθένε, και θα παραμείνει έως τις 21 Δεκεμβρίου. Οι εβδομάδες που ακολουθούν είναι για να ασχοληθείς με τη βάση και τα θεμέλιά σου τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ήλιος μόλις ξεκίνησε την επίσκεψή του στον τρίτο ηλιακό σου οίκο, αγαπητέ Ζυγέ, φωτίζοντας τις επικοινωνίες και τις συνδέσεις σου έως τις 21 Δεκεμβρίου. Είναι ένας κύκλος εκμάθησης νέων πραγμάτων, επέκτασης και επαφών. Μπορεί να υπάρξει περισσότερη δραστηριότητα και κίνηση στην καθημερινότητά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ο Ήλιος μόλις έφυγε από το ζώδιό σου και τώρα ξεκινά τη μηνιαία διέλευσή του από τον τομέα των πόρων σου, αγαπητέ Σκορπιέ. Επενδύεις στο να κάνεις τη ζωή σου πιο ασφαλή και σταθερή, καθώς και στο να παρέχεις στον εαυτό σου και στους αγαπημένους σου τις επόμενες εβδομάδες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Ο Ήλιος μόλις ξεκίνησε την ετήσια, μηνιαία διέλευσή του από το ζώδιό σου, αγαπητέ Τοξότη, και θα ανακτάς την πρωτοβουλία σου τώρα και τις επόμενες εβδομάδες κάτω από τις ακτίνες του Ήλιου. Η πιο σαφής αίσθηση του εαυτού σου σε βοηθά να μεταδώσεις δύναμη τώρα και έως τις 21 Δεκεμβρίου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο Ήλιος μόλις μετακινήθηκε στον οίκο των τελειωμάτων και των αποφάσεων σου, αγαπητέ Αιγόκερε, όπου θα διέλθει έως τις 21 Δεκεμβρίου. Είναι ένας κύκλος που δημιουργεί μια φυσική ανάγκη για περισσότερο «χρόνο για τον εαυτό» και περισσότερο χώρο ή περιθώριο για ξεκούραση και προβληματισμό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Ο Ήλιος μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον τομέα της φιλίας και της κοινότητας σου, αγαπητέ Υδροχόε, εναρμονιζόμενος με το ζώδιό σου έως τις 21 Δεκεμβρίου. Αυτή η διέλευση ανακινεί την ανάγκη σου να κάνεις συνδέσεις με άλλους, να είσαι μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, και να απολαύσεις τη συντροφιά φίλων ή ομοϊδεατών ομάδων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Ο Ήλιος μόλις μετακινήθηκε στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη, αγαπητέ Ιχθύ, ξεκινώντας έναν μηνιαίο κύκλο που ανακινεί τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες σου. Έχεις μια καλή αίσθηση για έξυπνες κινήσεις και καλύτερη τοποθέτηση. Ίσως θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη της εργασίας σου, ή άλλοι να απαιτούν την προσοχή σου. Διάβασε περισσότερα εδώ