Ζώδια σήμερα (24/11): Ευνοούνται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (24/11)

Η Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025 είναι μια που φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα του παρελθόντος με μια αναζωογονητική οπτική. Σήμερα, η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ανάδρομο Ερμή δημιουργεί ένα ισχυρό κοσμικό ρεύμα, το οποίο ευνοεί τις συζητήσεις, τη διαπραγμάτευση και, κυρίως, την επίλυση εκκρεμοτήτων για όλα τα ζώδια. Αν και ο Ερμής ζητά προσοχή στις λεπτομέρειες και αποφεύγουμε τις μεγάλες υπογραφές, η ενέργεια αυτή είναι ιδανική για να βγάλεις νόημα από τα συναισθήματα σου και να επιλύσεις παλιά μυστήρια, ειδικά σε θέματα αγάπης και χρημάτων.

Από τον Κριό που αναλύει τις συνέπειες των επιλογών του μέχρι τον Σκορπιό που ελκύει πρόσωπα από το παρελθόν του, κάθε ζώδιο έχει έναν μοναδικό αστρικό χάρτη σήμερα. Μπορεί να επανεμφανιστεί μια παλιά επαγγελματική ευκαιρία, να βρεις κλείσιμο σε μια αισθηματική υπόθεση ή να αποκτήσεις μια νέα, πιο ευνοϊκή οπτική γύρω από την καριέρα σου. Μη μένεις στις εικασίες.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Οι συζητήσεις τείνουν να οδηγούν σε καλές κατευθύνσεις σήμερα, αγαπητέ Κριέ, αν και είναι πιθανό να εστιάζουν σε παλαιότερα ζητήματα. Η δύναμη διαπραγμάτευσης σου είναι καλή με τον Ερμή και την Αφροδίτη σε ευθυγράμμιση σήμερα. Ωστόσο, με τον Ερμή ακόμα ανάδρομο, σκέψου ότι είναι πιθανές οι παρεξηγήσεις ή οι αδιευκρίνιστες καταστάσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα τείνεις να θέλεις να βγάλεις νόημα από συναισθήματα και ιδέες, αγαπητέ Ταύρε. Ο Ερμής και η Αφροδίτη συναντιούνται στο απέναντι ζώδιο και στον τομέα των συνεργασιών σου, και μπορεί να αναζητάς επίλυση ή κλείσιμο σε ένα παρελθοντικό ζήτημα. Οι άλλοι είναι πειστικοί, οι συζητήσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές και οι άνθρωποι έλκονται από τον ευχάριστο τρόπο σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμος

Αποκτάς προοπτική σήμερα, αγαπητέ Δίδυμε, και οι προσπάθειες για την ειρήνευση μπορούν να είναι στο επίκεντρο και επιτυχημένες. Βγάζεις νόημα από τα συναισθήματά σου και ίσως ακόμα και από ένα παλιό πρόβλημα, καθώς βλέπεις τα πράγματα με ένα νέο φως. Μπορείς να επιλύσεις πολλά ζητήματα μέσω καταιγισμού ιδεών και ανάλυσης. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ακόμα μια οριστική λύση, είναι καλό να προσπαθήσεις να τα βγάλεις πέρα—είναι μια διαδικασία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Οι σημερινές διελεύσεις σε ωθούν να θέλεις να επικοινωνήσεις και να απολαύσεις, αγαπητέ Καρκίνε. Μπορεί να υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο της δουλειάς και των πρακτικών σου υποθέσεων, επίσης. Σε ελκύει το να βρίσκεις λύσεις και να καταλήγεις σε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. Αν και μπορεί να μην είναι μόνιμη, είναι πιθανό να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Μπορεί να διαπιστώσεις ότι συνδέεσαι πιο βαθιά με ένα ξεχωριστό άτομο μοιράζοντας δραστηριότητες ή ιδέες που διακόπτουν τη ρουτίνα, αγαπητέ Λέων. Μπορεί να υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ενθουσιασμού για το τι μπορεί να κάνεις σύντομα. Μπορεί επίσης να απολαύσεις να συζητάς προσωπικά σχέδια, ακόμα κι αν δεν είσαι πολύ σαφής στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσες να βρεθείς σε μια ευνοϊκή θέση για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου για συζήτηση ή μαθησιακές εμπειρίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Οι ανταλλαγές σε στενές σχέσεις μπορούν να είναι χρήσιμες και ανταποδοτικές σήμερα, αγαπητέ Παρθένε. Μπορεί να εργάζεσαι σε ένα δημιουργικό έργο ή να αναβιώνεις ένα παλιό χόμπι, και να νιώθεις ενδυναμωμένος καθώς το κάνεις. Ενδιαφέρεσαι ιδιαίτερα να μάθεις κάτι ενδιαφέρον, και τείνεις να κάνεις ένα βήμα πίσω από τη σκληρή σκέψη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είσαι έτοιμος να αναλύσεις τα πράγματα, καθώς ο Ερμής ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Αυτή είναι μια καλή στιγμή για ανανεωμένο ενδιαφέρον για ένα παλιό θέμα ή έργο, αγαπητέ Ζυγέ, και για να ανανεώσεις τις γνώσεις σου. Ένας σύντροφος μπορεί να παρέχει πολύτιμη ανατροφοδότηση και οι ανταλλαγές σας είναι δημιουργικές τώρα. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ένα μακροχρόνιο ζήτημα μπορεί να αναδυθούν και να αλλάξουν την προοπτική σου, ιδιαίτερα σε σχέση με τα οικονομικά ή τις πρακτικές σου υποθέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Οι σημερινές ενέργειες είναι ισχυρές για να εργαστείς σε προϋπολογισμούς ή να ερευνήσεις μια πιθανή αγορά, αγαπητέ Σκορπιέ. Έχε κατά νου ότι είμαστε ακόμα σε δύσκολη περιοχή για μεγάλες κινήσεις ή έναρξη έργων, αλλά απόλαυσε τη διαδικασία της εργασίας πάνω σε σχέδια και στρατηγικές. Οι ευχάριστες συζητήσεις μπορούν να είναι μέρος της εικόνας σήμερα, και είσαι ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Μια ευθυγράμμιση Ερμή-Αφροδίτης στο ζώδιό σου μπορεί να σε φέρει σε εξαιρετική θέση για να καταλήξεις σε μια συμφωνία ή να μπεις σε μια καλή διάθεση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Μπορεί να βιώσεις ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για ένα χόμπι ή μια δημιουργική αναζήτηση που σε κάνει να νιώθεις εξαιρετικά απασχολημένος και παρακινημένος τώρα, αγαπητέ Τοξότη. Είσαι ευαίσθητος και ανταποκρινόμενος σήμερα, και είναι εύκολο να εξομαλύνεις τις διαφορές με τους άλλους, αν χρειαστεί. Τείνεις να επιτρέπεις στα κοινωνικά στοιχεία να σε αποσπούν την προσοχή αυτή τη στιγμή, με τον ανάδρομο Ερμή να ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Σήμερα σου αρέσει να εξετάζεις τα συναισθήματά σου και να απολαμβάνεις ιδιαίτερα την ψυχαγωγία, αγαπητέ Αιγόκερε. Νέες πληροφορίες για παλιά ζητήματα μπορούν να έρθουν στο φως, ιδιαίτερα για μακροπρόθεσμα έργα ή φίλους, ή μέσω δικτύωσης. Ένα έργο ή μια ιδέα που είχες εγκαταλείψει ή αφήσει στην άκρη μπορεί να φαίνεται και πάλι βιώσιμο. Αν και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, πρόσεξε την τάση να εξιδανικεύεις το παρελθόν. Για μερικούς από σας, κάποιος από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Οι σημερινές ενέργειες είναι ισχυρές τόσο για την τεχνική όσο και για την έμπνευση, αγαπητέ Υδροχόε. Σου αρέσει να θέλεις να αναλάβεις δράση και να κάνεις πράγματα. Οι συμφωνίες με έναν σύντροφο ή ένα σημαντικό πρόσωπο μπορούν να συμβούν αρκετά φυσικά τώρα, ακόμα κι αν υπήρχαν πρόσφατες διαφωνίες. Μπορεί να είναι μια στιγμή για να απολαύσεις ευχάριστες σκέψεις ή συζητήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η εξομάλυνση των διαφορών μπορεί να είναι στο επίκεντρο σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ. Παρουσιάζεις τον εαυτό σου και τις ιδέες σου με γοητεία ή ευγένεια, και αυτό λειτουργεί καλά για σένα, καθώς ο ανάδρομος Ερμής και η Αφροδίτη έρχονται σε αρμονία με το ζώδιό σου. Φαίνεται να ξέρεις πώς να μετατρέψεις σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση προς το ευχάριστο. Μπορεί να είσαι αρκετά πρόθυμος να μοιραστείς μια ιδέα, ένα ιδανικό ή μια προσωπική πεποίθηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

