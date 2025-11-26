Ζώδια σήμερα (27/11): Ξεκαθαρίζονται καταστάσεις και αλήθειες βγαίνουν στο φως - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 27/11.

Η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 φέρνει ενέργειες που μας ωθούν να δούμε βαθύτερα, να ξεκαθαρίσουμε καταστάσεις και να σταθούμε πιο ειλικρινά απέναντι στον εαυτό μας. Με τον Κρόνο να γυρίζει ορθόδρομος, η πραγματικότητα γίνεται πιο ξεκάθαρη, οι ευθύνες φωτίζονται και τα επόμενα βήματα αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά. Δεν είναι απαραίτητα μια εύκολη στιγμή, αλλά είναι μια ουσιαστική στιγμή για όλα τα ζώδια. Αλήθειες, σχέδια και στόχοι μπαίνουν σε μια νέα βάση, έτοιμη να στηρίξει ό,τι έχει προοπτική.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Δώσε προσοχή σε ασυνήθιστες αντιδράσεις απέναντι στις γνώμες των άλλων σήμερα. Ίσως κάτι βαθύτερο να ενεργοποιείται μέσα σου, και καλό είναι να το ξεχωρίσεις από το τι συμβαίνει πραγματικά. Προσπάθησε να κρατήσεις χαμηλούς τόνους, αλλά μην αγνοείς ό,τι σε ενοχλεί.

Ταύρος

Σήμερα μπορεί να νιώσεις πως κάποιος σε πιέζει, και να αντιδράσεις πιο έντονα απ' όσο συνηθίζεις. Είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε υπόγειες μορφές εξουσίας. Με τον Κρόνο να γυρίζει ορθόδρομος, αποκαλύπτονται αλήθειες που σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά φιλίες, στόχους ή μακροπρόθεσμα σχέδια.

Δίδυμοι

Κάποιος μπορεί να σε παρασύρει συναισθηματικά σήμερα, αλλά έχεις πάντα την επιλογή να μη μπεις στο παιχνίδι. Αν μείνεις προσηλωμένος σε ό,τι είναι πρακτικό και παραγωγικό, θα βγεις κερδισμένος. Ο Κρόνος ορθοδρομεί στον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σου, φέρνοντας σιγά σιγά ξεκαθάρισμα.

Καρκίνος

Έχεις ενέργεια για δουλειά και καθημερινές υποχρεώσεις, αλλά μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες με κοντινά σου πρόσωπα για τον τρόπο που κάνεις τα πράγματα. Η ανάγκη για ισορροπία στις σχέσεις δοκιμάζεται. Ο Κρόνος γυρίζει ορθόδρομος στον τομέα που αφορά μάθηση, εξέλιξη και ταξίδια.

Λέων

Πρόσεξε την επιμονή σε μια ιδέα σήμερα, ειδικά αν την υπερασπίζεσαι μόνο και μόνο για να μη φανείς ευάλωτος. Ο Κρόνος ορθοδρομεί στον τομέα των οικονομικών, των ψυχικών δεσμών και των βαθύτερων υποθέσεων. Η καθαρότητα που θα έρθει ίσως συνοδευτεί από μια σύντομη προσγείωση, αλλά είναι υπέρ σου.

Παρθένος

Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις που ξυπνούν παλιά παράπονα ή ζητήματα που νόμιζες ότι έχεις ξεπεράσει. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω σου αρνητικούς κύκλους. Ο Κρόνος γυρίζει ορθόδρομος στον τομέα των σχέσεων και φέρνει σαφήνεια για δεσμεύσεις και ευθύνες.

Ζυγός

Κάποιες αλληλεπιδράσεις σήμερα μπορεί να έχουν στοιχεία ανταγωνισμού ή εσωτερικής πάλης. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να έχει δίκιο· αν υπάρχει θυμός, καλύτερα να εκτονωθεί εποικοδομητικά. Ο Κρόνος ορθοδρομεί και φέρνει περισσότερη καθαρότητα σε θέματα εργασίας, υγείας και καθημερινότητας.

Σκορπιός

Σήμερα μπορεί να υπάρξουν εντάσεις γύρω από χρήματα ή θέματα ασφάλειας. Αν δεν αφορά τα υλικά, ίσως νιώσεις πως χρειάζεται να προφυλάξεις την αυτοεκτίμησή σου. Ο Κρόνος ορθοδρομεί στον τομέα της δημιουργικότητας, του έρωτα και της χαράς, φέρνοντας μια πιο ρεαλιστική ματιά σε ανθρώπους ή καταστάσεις.

Τοξότης

Η ενέργειά σου είναι υψηλή, αλλά μπορεί να υπάρξει εκνευρισμός αν τα πράγματα δεν προχωρούν όπως θες. Μην πιέζεις καταστάσεις πριν ξεκαθαρίσουν. Ο Κρόνος ορθοδρομεί και φέρνει μαθήματα ωριμότητας σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής βάσης.

Αιγόκερως

Κάποιες παλιές δυσαρέσκειες μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά. Μη τις αγνοήσεις, αλλά μην τους δώσεις και τα ηνία. Με τον Κρόνο, κυβερνήτη σου, να γυρίζει ορθόδρομος, αποκτάς μεγαλύτερη καθαρότητα σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων και σκέψης.

Υδροχόος

Ένα έντονο συναίσθημα μπορεί να σε κάνει πιο ευάλωτο σήμερα, αλλά σου δίνει και την ευκαιρία να δεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Με τον Κρόνο ορθόδρομο στον τομέα των οικονομικών και των αξιών σου, μπορείς πλέον να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα, τα έξοδα και τις προτεραιότητές σου.

Ιχθύες

Αν πιέζεις για απαντήσεις πριν είσαι έτοιμος να τις ακούσεις, μπορεί να προκύψουν εντάσεις. Κράτησε υγιή όρια στις αλληλεπιδράσεις σου. Ο Κρόνος στο ζώδιό σου γυρίζει ορθόδρομος και σου δίνει μια βαθιά, ουσιαστική αίσθηση καθαρότητας. Μπορεί να νιώθεις βάρος, αλλά αποκτάς πραγματική δύναμη, αυτοπειθαρχία και επίγνωση.