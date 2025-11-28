Ζώδια σήμερα (29/11): Έντονη ανάγκη για ελευθερία και ανεξαρτησία, αλλά προσοχή στις παρορμητικές αποφάσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 29/11

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, σηματοδοτεί μια κομβική αστρολογική στιγμή καθώς ο Ερμής σταματά και γυρίζει σε ορθή πορεία μετά από περίπου τρεις εβδομάδες ανάδρομης κίνησης. Αυτή η στροφή υπόσχεται σταδιακή άρση καθυστερήσεων, ενίσχυση της διαύγειας και επανεκκίνηση σχεδίων που είχαν μείνει στάσιμα για όλα τα ζώδια.

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα είναι μια μεταβατική περίοδος: Ο Ερμής δεν ανακτά αμέσως την κανονική του ταχύτητα, κάτι που σημαίνει ότι η υπομονή και η προσοχή στις επικοινωνίες είναι απαραίτητες. Παράλληλα, η όψη της Αφροδίτης απέναντι στον Ουρανό φέρνει μια αίσθηση απρόβλεπτου και αναταραχής. Μπορεί να νιώσετε μια έντονη ανάγκη για ελευθερία και ανεξαρτησία, η οποία μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη για ασφάλεια ή τη σταθερότητα των σχέσεων σας. Αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις, αντιμετωπίστε τις εκπλήξεις με ευελιξία και αναζητήστε τρόπους να ανανεώσετε τομείς της ζωής σας που έχουν γίνει μονότονοι.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Ερμής σταματά και γίνεται ορθόδρομος σήμερα, αγαπητέ Κριέ, επιταχύνοντας τις νοητικές διεργασίες και προωθώντας τα πράγματα. Ωστόσο, η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα είναι η καλύτερη προσέγγιση. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέσεις, επιχειρήσεις και οικονομικά, αν και ακριβώς αυτοί οι τομείς αναμένεται να ξεμπλοκάρουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Καθυστερήσεις σε εκπαιδευτικά, ταξιδιωτικά ή εκδοτικά σχέδια αίρονται.

Ταύρος

Ο Ερμής ολοκληρώνει τον ανάδρομο κύκλο του σήμερα, αγαπητέ Ταύρε, φέρνοντας στο τέλος μια περίοδο νοητικού αναπροσανατολισμού. Αν και οι επικοινωνίες μπορεί να συνεχίσουν να είναι συγκεχυμένες κατά τη διάρκεια της αλλαγής, μπορείτε να προσβλέπετε σε μεγαλύτερη διαύγεια και πρόοδο σε θέματα συνεργασιών, οικονομικών, στενών δεσμών και διαπραγματεύσεων.

Δίδυμοι

Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος σήμερα, αγαπητέ Δίδυμε, και θα αρχίσετε να βλέπετε την άρση των καθυστερήσεων και την προώθηση των σχεδίων τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Καθώς έρχονται περισσότερες πληροφορίες, θα νιώσετε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να πάρετε αποφάσεις, ειδικά αυτές που σχετίζονται με συνεργασίες, εργασία και υγεία.

Καρκίνος

Σήμερα δεν είναι ώρα για γρήγορες ή τολμηρές κινήσεις, αγαπητέ Καρκίνε. Αν αντιμετωπίσετε τις παρεξηγήσεις ή τις επιβραδύνσεις ως ευκαιρία να πάρετε ανάσα, θα είστε σε καλή κατάσταση. Ο Ερμής τελειώνει τον ανάδρομο κύκλο του, και νέα πληροφόρηση ή μια διαφορετική προοπτική μπορεί να φέρει διαύγεια σε θέματα εργασίας, υγείας, δημιουργικών σχεδίων και ερωτικών υποθέσεων.

Λέων

Αυτή μπορεί να είναι μια περίπλοκη ημέρα, αγαπητέ Λέοντα, αλλά αν την αντιμετωπίσετε ως μεταβατική περίοδο και δείξετε υπομονή, θα είστε σε εξαιρετική φόρμα. Με τον Ερμή να γίνεται ορθόδρομος, θα δείτε πρόοδο σε έργα ή προσπάθειες που είχαν σταματήσει, ειδικά σε σχέση με χόμπι, γνωριμίες, σπίτι, οικογένεια ή φιλίες.

Παρθένος

Η ενέργεια είναι δύσκολη σήμερα, αγαπητέ Παρθένε, απαιτώντας υπομονή, αλλά υπάρχουν και σημάδια ότι τα εμπόδια αίρονται. Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πολλά σχέδια ή πρωτοβουλίες θα αρχίσουν να προχωρούν. Βελτιωμένες επικοινωνίες και σχέσεις με την οικογένεια, καθώς και περισσότερη πίστη και αυτοπεποίθηση.

Ζυγός

Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ, και σταδιακά θα απολαύσετε περισσότερη διαύγεια στις επικοινωνίες, τις μεταφορές και τα προσωπικά σας οικονομικά. Σήμερα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο τι επικοινωνείτε και πώς κάνετε αγορές. Αν και η ημέρα μπορεί να είναι κάπως χαοτική καθώς προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή, αυτή η επιρροή είναι εξαιρετική για βελτιωμένη διαύγεια και ξεμπλοκάρισμα τομέων.

Σκορπιός

Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος στο ζώδιό σας σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες ανάδρομης κίνησης. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η αναποφασιστικότητα πιθανότατα θα υποχωρήσει, ειδικά σε θέματα υγείας, οικονομικών και στενών σχέσεων.

Τοξότης

Με τον Ερμή να αλλάζει κατεύθυνση σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην επιλογή των λέξεων σας. Ωστόσο, οι αποφάσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες και οι καθυστερήσεις αίρονται από σήμερα και μετά. Πολλές πρόσφατες παρεξηγήσεις είναι πιθανό να διευθετηθούν.

Αιγόκερως

Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος σήμερα, αγαπητέ Αιγόκερε, και θα δείτε κάποια πρόοδο σε σχέσεις και προσπάθειες που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή εμπόδια. Τα δύσκολα προβλήματα και η αναποφασιστικότητα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Προς το παρόν, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις αλληλεπιδράσεις σας και θεωρήστε ότι μπορεί να σας λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες.

Υδροχόος

Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος μετά από περίπου τρεις εβδομάδες ανάδρομης κίνησης, αγαπητέ Υδροχόε. Καθυστερήσεις και εκκρεμότητες σχετικά με φιλίες, καριέρα, φήμη και στόχους είναι πιθανό να αρθούν τις επόμενες εβδομάδες. Ημέρα κατάλληλη για συναισθηματική ανανέωση. Μην βιαστείτε να βάλετε νέα σχέδια σε εφαρμογή.

Ιχθύες

Οι συνθήκες είναι ασαφείς σήμερα, αλλά βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο, αγαπητέ Ιχθύ. Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος, και θα δείτε τις καθυστερήσεις να αίρονται και την πρόοδο να προχωρά στους στόχους, τη φήμη, τα ταξίδια, τις μεταφορές και τα εκπαιδευτικά σχέδια.