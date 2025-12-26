3 ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους την τελευταία εβδομάδα του 2025

Αυτά τα ζώδια, προορίζονται για να βρουν την τύχη την εβδομάδα από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026

Η εβδομάδα που ενώνει το 2025 με το 2026 δεν είναι μια απλή περίοδος γιορτών. Είναι μια κοσμική πύλη που απαιτεί εγρήγορση, ετοιμότητα και τολμηρές αποφάσεις για όλα τα ζώδια. Ξέχνα τη χαλαρότητα των προηγούμενων ετών, το σύμπαν πλέον σε προετοιμάζει να «χτυπήσεις» ακριβώς τη στιγμή που πρέπει.

Το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών είναι το πανίσχυρο Stellium στον Αιγόκερω. Το Stellium, αποτελεί ένα αστρολογικό χαρακτηριστικό του ωροσκοπίου μας, που μπορεί να δείξει πολλά στοιχεία για τον χαρακτήρα μας. Πέντε πλανήτες και σώματα, λοιπόν, (Ήλιος, Άρης, Αφροδίτη, Ερμής και ο αστεροειδής Juno) ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενεργειακό πεδίο ιδανικό για εκδήλωση επιθυμιών (manifestation). Οι επιλογές που θα κάνεις τώρα θα φέρουν οικονομικές απολαβές, επαγγελματική αναγνώριση και την αφθονία που ονειρεύεσαι για το 2026.

Τα ζώδια που προορίζονται για να βρουν την τύχη πριν τελειώσει η χρονιά

Ταύρος

Είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εβδομάδας, Ταύρε. Όλα όσα χρειάζεσαι για να μεταμορφώσεις τη ζωή σου βρίσκονται ήδη στα χέρια σου. Από την Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026, η ενέργεια του Stellium στον Αιγόκερω κορυφώνεται, δίνοντάς σου την ώθηση για τολμηρές κινήσεις. Τι να προσέξεις: Μην αφήσεις τον φόβο να σε κρατήσει πίσω. Η τύχη σου είναι γειωμένη και πρακτική. Εκμεταλλεύσου κάθε νέα πρόταση. Η επιτυχία σου εξαρτάται από το πόσο έτοιμος είσαι να ρισκάρεις. Η Νέα Σελήνη στις 18 Ιανουαρίου θα είναι η στιγμή της απόλυτης καρποφορίας σου.

Λέων

Εμπιστεύσου την ψυχή σου, Λέοντα. Από το 2019, ο αστεροειδής Χείρωνας στον Κριό σε έχει περάσει από «σαράντα κύματα», αναγκάζοντάς σε να αντιμετωπίσεις παλιά τραύματα. Όμως, μέσα από τις πληγές σου γεννιέται το πεπρωμένο σου. Την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, ο Χείρωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου εσωστρέφειας και την αρχή των μεγάλων αλλαγών. Άκου την εσωτερική σου πυξίδα. Το 2026 ξεκινά με εσένα να βλέπεις επιτέλους τους καρπούς των δύσκολων επιλογών που έκανες τα προηγούμενα χρόνια.

Σκορπιός

Κράτα μόνο όσα χρειάζεσαι, Σκορπιέ. Αυτή την εβδομάδα διασχίζεις έναν καλό δρόμο. Για να ζήσεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, πρέπει να αφήσεις κάτω τα «βαριά φορτία» του παρελθόντος: τις πληγές, τις ενοχές και τους φόβους που σε κράτησαν στάσιμο το 2025. Το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, η Πανσέληνος στον Καρκίνο φέρνει το κλείσιμο ενός κύκλου που άνοιξε το περασμένο καλοκαίρι (Ιούνιος 2025). Αυτή η Πανσέληνος συνδέεται άμεσα με την τύχη σου. Απελευθέρωσε το συναισθηματικό βάρος για να δημιουργήσεις χώρο για τις νέες, μεγάλες ευκαιρίες που έρχονται. Είσαι ικανός για τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις. Το 2026 δεν μπαίνει αθόρυβα. Σε καλεί να πάρεις θέση, να δράσεις με στρατηγική (λόγω Αιγόκερου) και να διεκδικήσεις την αφθονία που σου αναλογεί.