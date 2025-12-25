Ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος αναλύει τον αστρολογικό χάρτη του 2026: Τι φέρνουν τα άστρα και οι μεγάλες πλανητικές αλλαγές στα ζώδια;

Ο γνωστός αστρολόγος και εναλλακτικός θεραπευτής μάς προετοιμάζει για το «Restart» που φέρνει η νέα χρονιά, εξηγώντας πώς οι μετακινήσεις των πλανητών θα επηρεάσουν την προσωπική και συλλογική μας πορεία.

Λίγο πριν την είσοδο του νέου έτους, το βλέμμα μας στρέφεται στον ουρανό αναζητώντας απαντήσεις. Το 2026 δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά, αλλά μια κοσμική πύλη που μας καλεί να αφήσουμε πίσω τις παθητικές δομές του παρελθόντος. Ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος αποκωδικοποιεί τις κινήσεις των πλανητών και εξηγεί στο JennyGr γιατί αυτή η χρονιά είναι η «γέφυρα» προς μια νέα πραγματικότητα.

Τα μαθήματα του 2025 και η ολοκλήρωση των κύκλων

Αν κοιτάξουμε πίσω στη χρονιά που αφήσαμε, ποια είναι τα μεγαλύτερα “μαθήματα” που αναδεικνύονται αστρολογικά; Τι κύκλους ολοκληρώσαμε;

Το 2025, μια χρονιά που θα μπορούσε να πούμε πως λειτούργησε ως γέφυρα προετοιμασίας για πλανητικές αλλαγές και ως μία σημαντική μετάβαση αναγνώρισης παθητικών δομών προς μία νέα πραγματικότητα με ατομικές και συλλογικές ευθύνες. Χρονιά που σίγουρα μας προέτρεψε να δούμε πνευματική αφύπνιση μέσα από την πορεία των Δεσμών της Σελήνης στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων, με τις εκλείψεις στον ίδιο άξονα αλλά και με την διέλευση Κρόνου - Ποσειδώνα στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων να μιλούν για τακτοποίηση, συγχώρεση και αναγνώριση χαοτικών διαθέσεων προς ολοκλήρωση μοτίβων παλαιών θέσεων, και αναγνώριση ασφαλειών με νέα όρια. Το καλοκαίρι της χρονιάς που πέρασε μας έδειξε καθαρά σε ποιο σημείο αλλαγής πρέπει να μεταβούμε.

Υπάρχει κάποιο πλανητικό μοτίβο που να δείχνει τι αφήνουμε πίσω μας ως συλλογική ενέργεια και τι ξεκινά να οικοδομείται από φέτος;

Η χρονιά που έρχεται έχει χαρακτηριστεί ήδη, ως η χρονιά της μεγάλης μετάβασης, καθώς οι μεγάλοι πλανήτες αλλάζουν ζώδια και δημιουργούν μεταξύ τους από την Άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι θετικά ιδιαίτερους σχηματισμούς.

Το πλανητικό όμως μοτίβο που θα σταθώ είναι η αλλαγή των στοιχείων που οι Πλανήτες θα βρεθούν. Έτσι έχουμε την αλλαγή σκυτάλης από Ζώδια της Γης και του Νερού σε Ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα. Από την εσωστρέφεια και την παθητικότητα, σε μία νέα πραγματικότητα με αυτονομία, άλλη ταχύτητα και ενεργητικότητα.

Η ασάφεια και η σύγχυση θα περάσουν σε μία συλλογική ενδυνάμωση αφού πρώτα ατομικά κατανοήσουμε την εσωτερική δύναμη και την ειλικρινή δράση από την είσοδο του Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό, τις συνειδητοποιήσεις για την μεταρρύθμιση από τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, και την ανανέωση του ρυθμού και της πληροφορίας με τον Ουρανό στους Διδύμους. Το ενεργειακό αυτό πλανητικό μοτίβο, θα δώσει ατομική και συλλογική ροή έμπνευσης και δημιουργικής δράσης, με τάση επέκτασης από το πέρασμα του Δία τέλη Ιουνίου στον Λέοντα και την σημαντική αλλαγή των Δεσμών της Σελήνης 27 Ιουλίου στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου με ενίσχυση της συλλογικότητας και νέο χτίσιμο ταυτότητας.

Restart 2026: Προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις

Πώς διαμορφώνεται η νέα χρονιά από αστρολογικής άποψης; Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο;

Η νέα χρονιά θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τίτλο με ερώτηση. Έχει restart το 2026; Και αν ναι, πώς θα δούμε αυτή την νέα αρχή;

Σε προσωπικό επίπεδο η διαμόρφωση για την χρονιά αυτή θα χρειαστεί άμεσα σύνδεση με την ευθύνη, τον συγκεκριμένο στόχο και ρεαλισμό στο όνειρο ώστε να υπάρξει ισορροπία στις νέες συνθήκες και στις νέες ευκαιρίες που θα γεννηθούν από την Άνοιξη και μετά, με επαναξιολόγηση αξιών, αναγκών και επιθυμιών με βάση την ουσιαστική μεταμόρφωση σε δομές σταθερότητας και όχι σε κάτι αμφίβολο. Η επικοινωνία και ο διάλογος θα κρατούν το τιμόνι της εξέλιξης μέσα από την γνώση και την εκπαίδευση με νέους τρόπους, με νέες ιδέες που θα μας οδηγούν σε εγρήγορση, στον ουσιαστικό λόγο με αισιοδοξία και αυτό-έκφραση με νέα μοντέλα, προς συνειδητά βήματα και σταθερά θεμέλια.

Εφόσον η ατομική εργασία έχει ξεκινήσει, μπορούμε να δούμε κοινωνικά αλλαγή με νέα κινήματα, με νέες ιδεολογίες σε νέα όρια εκδήλωσης δυναμισμού και νέα πρότυπα ηγετών (πολιτικά-θρησκευτικά-φιλοσοφικά). Ραγδαία αλλαγή σε θέματα τεχνολογίας, νέα εκπαιδευτικά πρότυπα, ουσιαστικές και μεγάλες αλλαγές σε μετακινήσεις, εμπόριο, νέα εκδοτικά πρότυπα παραδοσιακά και διαδυκτιακά, αποδυνάμωση των παλαιών ρυθμών και ανάδειξη μορφών καθοδηγήσης.

Ποιοι τομείς προβλέπεται να μας δυσκολέψουν περισσότερο;

Οι τομείς που θα μας δυσκολέψουν θα είναι αν παραδοθούμε στην γρήγορη ταχύτητα χωρίς να θέτουμε όρια, όχι μόνο σε αυτό που πράττουμε αλλά και σε αυτό ακούμε. Η ψεύτικη εικόνα, η πληροφορία χωρίς φίλτρο, η υπερβολική πληροφορία, η αδύναμη δράση θα προκαλέσουν, θα θολώσουν και θα γεννήσουν κινδύνους ανάμεσα σε ασφάλειες και ανασφάλειες, ανάμεσα στο Εγώ – το Εμείς, το ατομικό και το Συλλογικό καλό.

Οι περίοδοι των «δοκιμασιών» για τα ζώδια

Υπάρχει μια περίοδος μέσα στη νέα χρονιά που να λειτουργήσει ως “δοκιμασία”;

Βέβαια και υπάρχουν περίοδοι που θα λειτουργήσουν ως δοκιμασία και θα τις χωρίσω ως εξής:

Αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Μαρτίου , όπου μαζί θα βιώνουμε την ενέργεια της συνόδου Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό, τις 2 πρώτες εκλείψεις του έτους και την 1η ανάδρομη πορεία του Ερμή.

Αύγουστος με τον 2ο κύκλο των εκλείψεων.

Αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου, ανάδρομη Αφροδίτη, ανάδρομος Ερμής.

Η δοκιμασία θα αφορά όλα τα Ζώδια, με πιο έντονη επιρροή οι Κριοί, Λέοντες, Υδροχόοι, Σκορπιοί. Δοκιμασία που θα αφορά την οριοθέτηση της δράσης, την εκκίνησης, την συνέπεια στην υλοποίηση στόχων μακριά από ψευδαισθήσεις. Ολοκληρώσεις από τραύματα σε πεδίο σχέσεων και συνεργασιών. Οικονομική ανασφάλεια και απρόοπτες καταστάσεις, με οικονομική κρίση, γεωφυσικά φαινόμενα, αποκαλύψεις σκανδάλων. Σημαντική κοσμική αλλαγή ρυθμού στις 27 Ιουλίου με τους Δεσμούς της Σελήνης στον άξονα Λέοντα – Υδροχόο. Καρμικές δοκιμασίες σε σχέση με το Εγώ, την δημιουργικότητα του και την συλλογική δράση. Φθινόπωρο με αναδρομές και πυροδοτήσεις από τον Άρη με τον Νότιο δεσμό και τον Δία στο Ζώδιο του Λέοντα, να εκθέτουν και να δημιουργούν ένταση στο Εγώ και την εξουσία, με κρίσεις στο πολιτικό σκηνικό εν γένει.

Ευκαιρίες για ανάταση και εξέλιξη

Ποια στιγμή θα μπορούσε να είναι “χαράς ευαγγέλιο”, μια ευκαιρία για ανάταση, εξέλιξη ή θετικό άνοιγμα;

Ενδιαφέρον επίσης διαχωρισμός. Έως 30 Ιουνίου η παραμονή του Δία στον Καρκίνο, με προστασία και ασφάλεια σε οικογενειακά θέματα, συναισθηματική ασφάλεια και πρακτική εύνοια σε ζητήματα με αγοραπωλησίες, ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία. Μία επίσης ιδιαίτερη ασφάλεια σε θέματα πατρίδας, με φλοιό προστασίας από εξωγενείς παράγοντες.

Από 30 Ιουνίου και μετά Δίας στον Λέοντα, τύχη και λάμψη ειδικά τον Ιούλιο με ιδιαίτερο θετικό σχηματισμό, ανάμεσα στον Δία, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα, προσφέροντας ατομικά και συλλογικά ευκαιρίες πνευματικής εξέλιξης, καινοτόμες αλλαγές και συνθήκες με νέες ιδέες και δράσεις, ριζικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Επικοινωνία δράση και πνευματική απελευθέρωση.

Πόσο διαφορετικά μπορεί να βιώσει ο καθένας μας αυτή τη χρονιά ανάλογα με τον προσωπικό του χάρτη; Υπάρχουν κοινά σημεία προσανατολισμού που ισχύουν για όλους;

Ο προσωπικός χάρτης είναι το πιο σημαντικό, οι γενέθλιες πλανητικές συντεταγμένες ενεργοποιούν διαφορετικούς τομείς αναλογικά, αλλά και σίγουρα υπάρχουν κοινά σημεία επιρροής. Χρονιά που για όλους υπάρχει επανεκκίνηση, που τολμώ να χρησιμοποιήσω και την λέξη ανανέωση. Στοχοθέτηση και υλοποίηση ονείρων που χρειάζεται θεμέλια και συνέπεια. Αυθεντική στάση ζωής. Επικοινωνία – Τεχνολογία σε άλλες ταχύτητες. Η αρχή της αναγνώρισης νέας ταυτότητας μακριά από το παραδοσιακό μοντέλο κρίσεων σε νέο μεταμορφωτικό κύκλο πλοήγησης.

Ως ανθρωπότητα, προς τα πού κατευθυνόμαστε; Υπάρχουν ενδείξεις για συλλογική αλλαγή συνείδησης ή μετατόπιση σε νέες αξίες;

Ως θετικός άνθρωπος και αρκετά παρατηρητικός με ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό καλό, θα μιλήσω προσωπικά και θα πω πως ναι, θεωρώ πως το 2026 είναι η χρονιά που θα ανοίξει τον δρόμο για είσοδο μεγάλων «Εννοιών» στην ανθρωπότητα. Όχι άμεσα, όχι φωναχτά, αλλά σταθερά και ουσιαστικά, θα μπούμε ως ανθρωπότητα σε σημαντική αναθεώρηση, ανασύνταξη αξιών και θεσμών, σύνδεση με την προσωπική ευθύνη αλλά και την συλλογική ευθύνη.

Νέα κοινωνικά μοντέλα με κατεύθυνση σε μεγάλες ιδέες, όπως η Φιλία, η Ομαδικότητα, η Αλήθεια, η Ελευθερία. Πιστεύω πολύ στο δημιουργικό άνοιγμα του Δία στον Λέοντα, όπως και πιστεύω πως οι άνθρωποι παράλληλα θα νιώσουμε την ανάγκη σύνδεσης μας με την Γη. Χείρωνας το καλοκαίρι του 2026 στο Ζώδιο του Ταύρου: στροφή και θεραπεία σιγά σιγά αλλά με σημαντικά θετικά δείγματα στην βιωσιμότητα, την υπευθυνότητα.

Αστάθεια ή νέα θεμέλια;

Βλέπεις σημάδια ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο μεγαλύτερης αστάθειας ή αντίθετα σε ένα στάδιο όπου μπαίνουν νέες βάσεις;

Και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, από την αρχή της χρονιάς, με την αρχή του Όλου, Κρόνος – Ποσειδώνας στην μηδενική μοίρα του Κριού που η ματαίωση του παλιού θα μας αναγκάσει να κοιτάξουμε με διαφορετικό και ρεαλιστικό τρόπο το έδαφος, την Γη, τον άνθρωπο. Παράλληλα το απρόοπτο, το απότομο του Ουρανού και κυρίως από την Άνοιξη και μετά που η ταχύτητα της πληροφορίας θα ζητά παρουσία στο τώρα. Και σαφώς πάλι θα αναφέρω την πλανητική ευθυγράμμιση ‘basket’ τον Ιούλιο του 2026 για έναν σημαντικό επανασχεδιασμό κοινωνικά, ενεργειακά.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας κάνει η νέα χρονιά;

Θα απαντήσω με λέξεις μεμονωμένα:

Όνειρο και λογική

Ανανέωση

Αυθεντικότητα

Παρουσία

Αλήθεια

Απελευθέρωση από παλαιά μοτίβα

Σύνδεση με την πρόοδο

Υπάρχει κάποιος πλανητικός κύκλος, μια όψη ή μια αλλαγή που θεωρείς καθοριστική για τον κόσμο μας τα επόμενα χρόνια;

Ναι υπάρχει και είναι όλες οι πλανητικές όψεις που αναφέραμε:

Κρόνος – Ποσειδώνας στην αρχή του όλου, συνέπεια και πράξη στο όνειρο.

Ουρανός στους Διδύμους , ανανέωση στον λόγο, τεχνολογία, διάλογος, διαχείριση.

Πλούτωνας στον Υδροχόο , μεταμόρφωση μέσα από κρίσεις.

Δίας στον Καρκίνο και μετά στον Λέοντα , από την ασφάλεια, στην δημιουργικότητα, στο έρωτα, στην παιδικότητα.

Δεσμοί της Σελήνης στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου, το Εγώ σε ισορροπία με την ομάδα, την φιλία, την αφύπνιση, την συνειδητότητα.

Αν έπρεπε να συνοψίσεις τη νέα χρονιά σε μια πρόταση ποια θα ήταν;

Επιτέλους!!! μια χρονιά με συνειδητή αλλαγή, νέες ευκαιρίες μακριά από προσκολλήσεις, με δυνατότητα νέας δημιουργικής πραγματικότητας με ενεργητικότητα.

Πολύκαρπος Νικολόπουλος: Αστρολόγος, Εναλλακτικός Θεραπευτής, Εισηγητής Θεραπευτικής Αστρολογίας στο Κ.Δ.Β.Μ. Εναλλακτική Παιδεία