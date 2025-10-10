ΒΟΞ: Ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος για το πώς η αστρολογία μπορεί να οδηγήσει στην αυτογνωσία

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το ΒΟΞ, η σειρά vidcast του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού

Στο 2ο επεισόδιο της 3η σεζόν του ΒΟΞ του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού, ο εναλλακτικός θεραπευτής, αστρολόγος και εισηγητής θεραπευτικής αστρολογίας, Πολύκαρπος Νικολόπουλος, μιλάει για το πώς η αστρολογία μπορεί να γίνει θεραπευτική και μονοπάτι αυτογνωσίας.

Η αστρολογία είναι τέχνη, επιστήμη, γλώσσα συμβόλων, βρίσκεται κοντά στην ψυχολογία, στην φιλοσοφία, στα μαθηματικά. Η βάση της έρχεται από την αστρονομία, η οποία έχει την ικανότητα επιστημονικά να χαρτογραφεί. Η αστρολογία έρχεται ενεργειακά να αποσυμβολίσει και να δώσει μια συντονισμένη αποτύπωση στο τι γίνεται με τους πλανήτες πάνω σε αυτά τα 12 σημεία που είναι τα ζώδια.

Η θεραπευτική αστρολογία λειτουργεί εξελικτικά γιατί έχει ως επίκεντρο τη βαθιά αναγνώριση του "ποιος είσαι ατομικά" για να μπορέσεις να συνδυάσεις πεδία της αναπτυξιακής ψυχολογίας, σε σχέη με τα 7 ενεργειακά κέντρα πάνω στον ζωδιακό άνθρωπο. Τι μπορείς να προλάβεις ψυχοσωματικά, σε τι μπορείς να ετοιμαστείς σε θέματα ασθένειας, μοτίβων της ζωής ή τι μπορείς να αλλάξεις, εξηγεί ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος.

Μπορεί ένας αστρολογικός χάρτης να βοηθήσει κάποιον να βρει στήριξη σε περιόδους μεγάλων αλλαγών, όπως ένα διαζύγιο, μια απώλεια, μια νέα αρχή; Ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος εξηγεί πώς τα προοδευτικά συστήματα που κρύβονται μέσα του μπορούν να δώσουν νέα σημεία που το άτομο μπορεί να στηριχτεί.

