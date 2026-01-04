Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 5 -11 Ιανουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 5 - 11 Ιανουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Αυτή η εβδομάδα έρχεται να βοηθήσει τα ζώδια να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να γίνουν παραγωγικοί μετά το τέλος των εορτών. Είναι μια θετική περίοδος όπου μας δίνεται η δυνατότητα να σηκώνουμε μανίκια, να οργανώνουμε υποχρεώσεις και να μπούμε σταδιακά σε πρόγραμμα.

Από τις πρώτες ημέρες, το έντονο πέρασμα πλανητών από τον Αιγόκερω δίνει πρακτικό χαρακτήρα στις ημέρες, στρέφοντας την προσοχή σε στόχους, δουλειά, ευθύνες και αποφάσεις που έχουν διάρκεια. Οι διαδοχικές σύνοδοι Ήλιου, Αφροδίτης και Άρη ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλιών, αρκεί να υπάρχει σχέδιο και ρεαλισμός.

Προς το τέλος της εβδομάδας, οι αντιθέσεις με τον Δία στον Καρκίνο φέρνουν στο προσκήνιο το δίπολο προσωπική ζωή-υποχρεώσεις, υπενθυμίζοντας πως κάθε στόχος χρειάζεται ισορροπία. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Χείρωνα κλείνει την εβδομάδα με πιο θεραπευτική διάθεση, εστιάζοντας σε σχέσεις και προσδοκίες.

Οι πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας δεν είναι άλλοι από τα παρορμητικά ζώδια (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι) του 2ου και 3ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 29 Δεκεμβρίου 2025 - 4 Ιανουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα σας βάζει ξεκάθαρα σε mode ευθύνης και απόδοσης. Δεν είναι περίοδος για θεωρίες ή αναβολές, αλλά για δράση με πλάνο. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, η επιθυμία σας να πάρετε πρωτοβουλίες, να διεκδικήσετε projects και πράγματα στη δουλειά θα είναι έντονη.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, η εβδομάδα σας βοηθά να ανοίξετε ορίζοντες, αλλά με πρακτικό και όχι θεωρητικό τρόπο. Δεν πρόκειται για μεγάλα λόγια ή υποσχέσεις, αλλά για αποφάσεις που βασίζονται σε εμπειρία, γνώση και ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων. Από τις αρχές της εβδομάδας θα έρθουν στο προσκήνιο θέματα που ίσως σχετίζονται με ευκαιρίες πάνω σε σπουδές, επαγγελματικά σχέδια με το εξωτερικό, νομικές υποθέσεις, ταξίδια ή ένα νέο πλάνο ζωής που θέλετε να εξελίξετε.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, η εβδομάδα σας βάζει σε διαδικασία να δείτε το budget σας, να κάνετε και ένα μίνι εσωτερικό απολογισμό αλλά υπάρχουν και σοβαρές ενδείξεις να αποδώσει μια επένδυση και να βγείτε οικονομικά κερδισμένοι! Δεν αποκλείεται τώρα να έρθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή σας.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, η εβδομάδα στρέφει το ενδιαφέρον σας στα αισθηματικά σας τα οποία θα έχουν πολλές και ενδιαφέροντες εξελίξεις. Από τις αρχές της εβδομάδας, αν είστε αδέσμευτοι, είναι πολύ πιθανόν να προκύψει μια γνωριμία η οποία θα σας ανανεώσει αλλά θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε μια σχέση με πολλές προοπτικές εξέλιξης.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, η εβδομάδα σας βοηθάει να βάλετε τάξη στην καθημερινότητά σας και να δείτε πιο σοβαρά θέματα δουλειάς, ρουτίνας και φυσικής αντοχής. Από τις αρχές της εβδομάδας, η καθημερινότητά σας μπαίνει σε πιο οργανωμένη τροχιά. Υποχρεώσεις και επαγγελματικά θέματα ζητούν καλύτερο προγραμματισμό, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, η εβδομάδα σας φέρνει πιο κοντά στον έρωτα, τη χαρά και τη δημιουργική σας πλευρά. Αν είστε αδέσμευτοι, δεν αποκλείεται στις αρχές της εβδομάδας, να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που σας ξυπνά έντονο ενδιαφέρον και σας κάνει να δείτε τον έρωτα πιο σοβαρά απ’ ό,τι συνήθως.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, η εβδομάδα σας βοηθά να στρέψετε την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και τη βάση πάνω στην οποία θέλετε να πατήσετε. Από τις αρχές της εβδομάδας, μπαίνουν σε προτεραιότητα πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, η εβδομάδα σας βοηθά να επικοινωνήσετε πιο εύκολα όσα σκέφτεστε. Είναι μια καλή περίοδος για συζητήσεις, επαφές και αποφάσεις που σας ξεμπλοκάρουν και σας δίνουν αίσθηση προόδου. Από τις αρχές της εβδομάδας, ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι μικρές εκδρομές, τα ραντεβού και οι συζητήσεις που ανοίγουν δρόμους.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, η εβδομάδα σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε τα οικονομικά σας και να ενισχύσετε την αίσθηση της υλικής ασφάλειας που θέλετε. Από τις αρχές της εβδομάδας, ευνοούνται οικονομικές συζητήσεις, επαγγελματικές προτάσεις και νέες συνεργασίες που μπορούν να σας αποφέρουν καλύτερες απολαβές.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, η εβδομάδα λειτουργεί σαν μαγνήτης καλοτυχίας για να κατακτήσετε όλες τις επιθυμίες σας από προσωπικές σχέσεις έως στόχους ζωής. Το διάστημα αυτό σας φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο και σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε πρωτοβουλίες που οδηγούν σε αποτέλεσμα αναφορικά με τα όνειρά σας.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, η εβδομάδα σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μια ανάσα και να οργανωθείτε καλύτερα χωρίς πίεση. Παράλληλα, το εργασιακό κλίμα φτιάχνει όσο ποτέ άλλοτε και αυτό ενισχύει την αποδοτικότητά σας μέσα από team spirit. Από τις αρχές της εβδομάδας, ευνοείται η δουλειά που βγαίνει ομαλά και αποδίδει.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, η εβδομάδα ανοίγει τον κοινωνικό σας κύκλο και σας φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να σας εμπνεύσουν, να σας στηρίξουν και να σας ανοίξουν νέες προοπτικές, ενώ η ερωτική σας ζωή απογειώνεται. Από τις αρχές της εβδομάδας, ο κοινωνικός σας κύκλος αυξάνεται. Μέσα από παρέες, ή ακόμα και μέσω social media, μπορεί να προκύψουν νέες γνωριμίες που σας τραβούν το ενδιαφέρον.

