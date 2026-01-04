Τα τέσσερα ζώδια που θα δυσκολευτούν στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με τις σχέσεις τους και την επαγγελματική σταθερότητα.

Καθώς το 2026 ξεκινά με έντονες αστρολογικές επιδράσεις, ιδιαίτερα από μια σειρά εκλείψεων και πλανητικές μεταβάσεις, τέσσερα ζώδια καλείται να αντιμετωπίσουν σημαντικές δοκιμασίες τον Ιανουάριο έως Μάρτιο. Αυτές οι προκλήσεις εστιάζουν σε θέματα ταυτότητας, σχέσεων και επαγγελματικής σταθερότητας, προσφέροντας όμως ευκαιρίες για βαθιά προσωπική εξέλιξη.

Αυτά τα 4 ζώδια δεν ευννοούνται ιδιαιτέρως το πρώτο τρίμηνο 2026

Λέων

Οι Λέοντες θα βιώσουν ριζικές αλλαγές στην αυτοεικόνα τους εξαιτίας μιας νέας σειράς εκλείψεων που ξεκινά τον Φεβρουάριο, με ηλιακή έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου στον Υδροχόο, απέναντι από το ζώδιό τους. Αυτό θα φέρει εντάσεις σε σχέσεις και συνεργασίες, απαιτώντας προσαρμογή σε νέες δυναμικές. Η περίοδος αυτή δοκιμάζει την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση, αλλά οδηγεί σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, η σεληνιακή έκλειψη στις 3 Μαρτίου στο ζώδιό τους φωτίζει προβλήματα σε σχέσεις και συνεργασίες, εντείνοντας θέματα αμοιβαιότητας και επικοινωνίας. Η σειρά εκλείψεων από το 2024 συνεχίζεται, πιέζοντας για ξεκαθαρίσματα σε επαγγελματικές ή προσωπικές συνδέσεις. Αυτή η φάση απαιτεί ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα για να αποφευχθούν μακροχρόνιες εντάσεις.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι αντιμετωπίζουν ηλιακή έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου στο ζώδιό τους, που πυροδοτεί βαθιά αυτοεξέταση και αλλαγές στην ταυτότητα και τις σχέσεις. Ως σταθερό ζώδιο, η ευελιξία δοκιμάζεται, με πιέσεις σε μονομερείς δεσμούς και αυτογνωσία. Η περίοδος αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθηση μακροπρόθεσμα, αλλά αρχικά φέρνει αναταράξεις.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες θα βιώσουν συνέχεια εκλείψεων από το 2024, με σεληνιακή έκλειψη στις 3 Μαρτίου να εστιάζει σε σχέσεις και ρουτίνες, απαιτώντας απελευθέρωση από μη λειτουργικά μοτίβα. Η έκλειψη στις 28 Αυγούστου εντείνει θέματα ταυτότητας, αλλά το πρώτο τρίμηνο φέρνει ψυχικές πιέσεις και ανάγκη ισορροπίας. Εστίαση στην αυτοφροντίδα και ειλικρίνεια βοηθά στην υπέρβαση.