H αστρολόγος Dossé-Via Trenou-Wells αποκαλύπτει ποια ζώδια είναι εκείνα με το μεγαλύτερο ερωτικό ταπεραμέντο και τα κατατάσσει με βάση το πάθος τους σε μια σχέση

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί με κάποιους ανθρώπους η σπίθα ανάβει ακαριαία, ενώ με άλλους η χημεία μοιάζει με κάτι σαν γρίφο; Αν νομίζεις ότι η έλξη είναι μόνο θέμα τύχης, μάλλον ήρθε η ώρα να ασχοληθείς περισσότερο με την αστρολογία και ειδικότερα με τα ζώδια.

Πριν το επόμενο ραντεβού σου, ίσως θα ήθελες να μάθεις τι λέει ο αστρολογικός χάρτης για τη λίμπιντο και το ερωτικό προφίλ του συντρόφου σου ή του δυνητικού συντρόφου σου αλλά και το δικό σου. Είναι η επιθυμία σας γραμμένη στον ζωδιακό σας χάρτη; Η διάσημη αστρολόγος Dossé-Via Trenou-Wells είναι εδώ για σένα και αποκαλύπτει ποια ζώδια είναι εκείνα με το μεγαλύτερο σεξουαλικό ταπεραμέντο και τα κατατάσσει με βάση το πάθος τους σε μια σχέση.

Ποια ζώδια είναι οι πρωταγωνιστές του ερωτικού παιχνιδιού;

Σκορπιός (23 Οκτ. - 21 Νοεμ.)

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που έχει ταυτιστεί με το μυστήριο και το πάθος, αυτό είναι ο Σκορπιός. Θεωρείται το κατεξοχήν ερωτικό ζώδιο, καθώς κυβερνάται από τα βαθύτερα ένστικτα. Ωστόσο, η πρόσβαση στον κόσμο τους δεν είναι εύκολη: Οι Σκορπιοί είναι εξαιρετικά επιλεκτικοί και απαιτούν μια σπάνια συναισθηματική ένταση για να αποκαλυφθούν.

Κριός (21 Μαρτ. - 19 Απρ.)

Με κυβερνήτη τον Άρη, τον πλανήτη της δράσης, ο Κριός δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το απόλυτο. Το ερωτικό στοιχείο είναι γι' αυτόν πηγή ζωής. Η ενέργειά του είναι εκρηκτική, αυθόρμητη και αφήνει στον σύντροφό του μια αίσθηση που δύσκολα ξεχνιέται.

Ταύρος (20 Απρ. - 20 Μαΐου)

Για τον Ταύρο, η επαφή είναι μια ιεροτελεστία των αισθήσεων. Ως ζώδιο της γης υπό την προστασία της Αφροδίτης, λατρεύει την πολυτέλεια του αγγίγματος. Το ερωτικό παιχνίδι μαζί του είναι αργό, ποιοτικό και επικεντρωμένο στην απόλαυση κάθε στιγμής.

Ιχθύες (19 Φεβρ. - 20 Μαρτ.)

Η αιθέρια παρουσία των Ιχθύων κρύβει έναν ωκεανό πάθους. Αναζητούν μια σύνδεση που ξεπερνά τα όρια του σώματος. Όταν νιώσουν ότι η καρδιά τους είναι ασφαλής, το ερωτικό τους ταμπεραμέντο μεταμορφώνεται σε μια εμπειρία σχεδόν υπερβατική.

Λέων (23 Ιουλ. - 22 Αυγ.)

Ο Λέων θέλει να λάμπει παντού, και η κρεβατοκάμαρα δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν ο σύντροφός του ξέρει πώς να τον σαγηνεύσει, η ερωτική του διάθεση απογειώνεται. Του αρέσει να προσφέρει και να δέχεται θαυμασμό, κάνοντας την κάθε στιγμή να μοιάζει με σκηνή από ταινία.

Καρκίνος (20 Ιουν. - 22 Ιουλ.)

Για τον Καρκίνο, η οικειότητα είναι το κλειδί. Παρόλο που η εμπιστοσύνη του κερδίζεται δύσκολα, μόλις συμβεί αυτό, αποκαλύπτει μια απροσδόκητα έντονη ερωτική πλευρά. Η αφοσίωσή του στην ευχαρίστηση του συντρόφου του είναι παροιμιώδης.

Αιγόκερως (22 Δεκ. - 19 Ιαν.)

Η σοβαρότητα του Αιγόκερου στην καθημερινότητα μετατρέπεται σε απίστευτη αντοχή και προσήλωση στο ερωτικόκομμάτι. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και η θρυλική του υπομονή τον καθιστά έναν από τους πιο ικανούς συντρόφους του ζωδιακού.

Τοξότης (22 Νοεμ. - 21 Δεκ.)

Ο Τοξότης βλέπει τη ζωή σαν μια μεγάλη περιπέτεια και το ερωτικό σκέλος δεν διαφέρει. Είναι τολμηρός και γεμάτος ενέργεια, αν και η προσοχή του μπορεί να αποσπαστεί εύκολα. Για να τον κρατήσετε σε εγρήγορση, η ποικιλία είναι απαραίτητη.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 20 Ιουν.)

Η επικοινωνία είναι το ισχυρότερο όπλο των Διδύμων. Θα σου πουν ακριβώς τι τους εξάπτει τη φαντασία. Αν και η ερωτική τους λίμπιντο μπορεί να έχει διακυμάνσεις, όταν βρίσκονται στο κατάλληλο mood, είναι μια ακαταμάχητη δύναμη γεμάτη παιχνίδι και εκπλήξεις.

Παρθένος (23 Αυγ. - 22 Σεπτ.)

Πίσω από την τελειομανία της Παρθένου κρύβεται ένα άκρως ερωτικό ον. Το μόνο τους πρόβλημα είναι ότι συχνά δυσκολεύονται να απενεργοποιήσουν το μυαλό τους. Όταν όμως καταφέρουν να αφεθούν, η προσοχή τους στη λεπτομέρεια δημιουργεί μαγεία.

Ζυγός (23 Σεπτ. - 22 Οκτ.)

Ο Ζυγός αναζητά την αρμονία και τον ρομαντισμό. Το ερωτικό του προφίλ είναι ισορροπημένο και κομψό. Δεν του αρέσουν οι ακρότητες, αλλά επενδύει στην αισθητική και την τρυφερότητα, κάνοντας τον σύντροφό του να νιώθει μοναδικός.

Υδροχόος (20 Ιαν. - 18 Φεβρ.)

Για τον Υδροχόο, η έλξη ξεκινά από τον εγκέφαλο. Ενώ διαθέτει ισχυρό ένστικτο, συχνά προτεραιότητά του είναι η πνευματική σύνδεση. Αν καταφέρεις να κεντρίσεις τη φαντασία του, θα ανακαλύψεις την πιο αντισυμβατική και ενδιαφέρουσα ερωτική πλευρά του.

