Τα 3 ζώδια που πάντα κάνουν πίσω - Όταν η ανάγκη να ευχαριστούν τους άλλους γίνεται τρόπος ζωής

Αυτά είναι τα τρία ζώδια που, περισσότερο από κάθε άλλο, έχουν την τάση να βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν τη σύγκρουση. Που προτιμούν να καταπιούν τη δική τους άποψη, να αναβάλουν τις δικές τους ανάγκες και να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τα θέλω τους, αρκεί να διατηρηθεί η ηρεμία. Δεν πρόκειται πάντα για αδυναμία χαρακτήρα. Συχνά, πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται μια βαθιά ανάγκη αποδοχής, μια έντονη ενσυναίσθηση ή ένας φόβος μήπως πληγώσουν τους άλλους και τελικά μείνουν μόνοι.

Στην αστρολογία, κάποια ζώδια έχουν έμφυτη αυτή την τάση: να λειτουργούν περισσότερο ως «ρυθμιστές ισορροπίας» παρά ως διεκδικητές. Να ακούν, να κατανοούν, να προσαρμόζονται – και πολύ συχνά να υποχωρούν. Αυτό μπορεί να τα κάνει εξαιρετικούς φίλους, συντρόφους και συνεργάτες, αλλά ταυτόχρονα τα εκθέτει στον κίνδυνο της συναισθηματικής εξάντλησης και της σιωπηλής δυσαρέσκειας.

Ζυγός

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της ισορροπίας, της αρμονίας και της συνύπαρξης. Για εκείνον, η ιδέα της σύγκρουσης είναι σχεδόν αφόρητη. Θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τις ισορροπίες, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσει τη δική του άποψη ή επιθυμία. Στην καθημερινότητα, ο Ζυγός συχνά λέει «ό,τι θέλεις εσύ» όχι επειδή δεν έχει άποψη, αλλά επειδή φοβάται ότι η δική του επιλογή μπορεί να δυσαρεστήσει. Προτιμά να προσαρμοστεί, να βρει μια μέση λύση ή απλώς να υποχωρήσει, παρά να δημιουργηθεί ένταση. Το πρόβλημα είναι ότι με τον καιρό συσσωρεύει ανείπωτα παράπονα, τα οποία αργά ή γρήγορα ζητούν διέξοδο.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες βλέπουν τον κόσμο μέσα από το φίλτρο του συναισθήματος. Νιώθουν τους άλλους, συμπονούν, κατανοούν και συχνά ταυτίζονται τόσο πολύ με τα προβλήματα των γύρω τους, που ξεχνούν εντελώς τα δικά τους όρια. Για έναν Ιχθύ, το να πει «όχι» μοιάζει με προδοσία. Θα προτιμήσει να κουραστεί, να πιεστεί ή να στεναχωρηθεί, παρά να απογοητεύσει κάποιον που αγαπά ή νοιάζεται. Συχνά καταλήγει να λειτουργεί ως συναισθηματικό στήριγμα για όλους, χωρίς όμως να υπάρχει πάντα κάποιος να στηρίξει τον ίδιο.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της φροντίδας και της συναισθηματικής ασφάλειας. Έχει έντονο το ένστικτο να προστατεύει και να φροντίζει τους ανθρώπους που αγαπά. Αυτό όμως τον οδηγεί πολλές φορές στο να παραμελεί τις δικές του ανάγκες. Σε μια σχέση, στην οικογένεια ή στη δουλειά, ο Καρκίνος συχνά αναλαμβάνει περισσότερα απ’ όσα του αναλογούν, απλώς και μόνο για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Μπορεί να υποχωρήσει σε αποφάσεις που δεν τον εκφράζουν, αν πιστεύει ότι έτσι θα διατηρηθεί η συναισθηματική ηρεμία.