Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 2 - 8 Φεβρουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 2 - 8 Φεβρουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο

Μια έντονη εβδομάδα που έχει ως στόχο να μας αφυπνίσει, με γεγονότα που μας βγάζουν από τη ζώνη άνεσης και μας αναγκάζουν να δούμε πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσουμε και τι όχι. Η Πανσέληνος στον άξονα Λέοντα–Υδροχόου τη Δευτέρα υπογραμμίζει το δίλημμα ανάμεσα στην προσωπική ανάγκη για έκφραση και στην ένταξη σε ομάδες, σχέσεις ή συλλογικά πλαίσια. Κάτι ξεκαθαρίζει, κυρίως σε θέματα σχέσεων, στόχων και ρόλων που έχουμε αναλάβει.

Στη μέση της εβδομάδας, τα εξάγωνα Ερμή και Αφροδίτης με τον Χείρωνα δημιουργούν παράθυρο ειλικρινούς επικοινωνίας και συναισθηματικής επούλωσης. Είναι οι μέρες που μπορεί να γίνει μια συζήτηση που βοηθά να προχωρήσουμε παρακάτω, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο Ουρανός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ορθοδρόμησή του στον Ταύρο την Τετάρτη ξεμπλοκάρει καθυστερημένες εξελίξεις σε οικονομικά, αξίες και πρακτικά ζητήματα, ενώ τα τετράγωνα Ερμή και Αφροδίτης μαζί του (Πέμπτη και Κυριακή) φέρνουν απρόβλεπτες αλλαγές, ανατροπές σε σχέδια και ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Τίποτα δεν μένει στάσιμο, ειδικά αν βασίζεται σε συμβιβασμούς που έχουν ήδη φθαρεί.

Η είσοδος του Ερμή στους Ιχθύς την Παρασκευή αλλάζει τον τόνο της επικοινωνίας, κάνοντάς την πιο διαισθητική αλλά και πιο θολή. Καλό είναι να ακούμε το ένστικτό μας, χωρίς όμως να αγνοούμε τα δεδομένα.

Πρωταγωνιστές είναι τα σταθερά ζώδια (Υδροχόος, Λέων, Ταύρος, Σκορπιός) 2ου και 3ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 2 - 8 Φεβρουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να κάνεις νέες γνωριμίες και ένα ξεκαθάρισμα στις τωρινές σου φιλίες, ενώ ένα μάθημα στη καλή διαχείριση χρημάτων είναι πάντα χρήσιμο. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας θα σου επιτρέψει να ολοκληρώσεις ένα δημιουργικό project που δούλευες καιρό. Αν, από την άλλη, η αισθηματική σου ζωή είναι μπερδεμένη, μπορείς να περιμένεις μια εξέλιξη που θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις τα επόμενά σου βήματα.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την επαγγελματική σου πορεία, ενώ παράλληλα σε καλεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που παρουσιάζεσαι και διεκδικείς τον ρόλο σου προς τα έξω. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια υπόθεση που αφορά οικογενειακά ή επαγγελματικά θέματα. Αν υπάρχει ένταση ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και υποχρεώσεις, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για τα επόμενα σου βήματα.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να ανοίξεις τον τρόπο σκέψης σου, να ξεκαθαρίσεις ιδέες και συζητήσεις, ενώ παράλληλα σου δίνει την ευκαιρία να δεις πιο ρεαλιστικά τα επόμενά σου βήματα σε σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια ή μελλοντικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια συζήτηση, μια συμφωνία ή μια απόφαση που αφορά μετακινήσεις, έγγραφα ή ένα σχέδιο που θέλεις να εξελίξεις.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να κάνεις ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά θέματα, να δεις πιο ρεαλιστικά τι δίνεις και τι παίρνεις, ενώ ταυτόχρονα σου ζητά να διαχειριστείς πιο ώριμα καταστάσεις που σε βαραίνουν συναισθηματικά. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια υπόθεση που αφορά χρήματα, οικονομικές εκκρεμότητες ή συμφωνίες με τρίτους (αν έχεις αναλάβει κάτι στη δουλειά ή μοιράζεσαι κάποιον λογαριασμό).

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε βάζει στο επίκεντρο και σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και τον τρόπο που διεκδικείς τον ρόλο σου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να δεις καθαρά πού βρίσκεσαι μέσα σε μια σημαντική συνεργασία ή ερωτική σχέση. Αν υπάρχει ένταση ή ασάφεια, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για το πώς θέλεις να συνεχίσεις και με ποιους όρους.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου, να κλείσεις εκκρεμότητες που σε έχουν κουράσει και να δώσεις περισσότερη σημασία στην ψυχική και σωματική σου ισορροπία. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια δύσκολη περίοδο πίεσης, εργασιακής ή ψυχολογικής. Αν ένιωθες εξάντληση, σύγχυση ή παρασκήνιο γύρω από ένα θέμα δουλειάς ή υγείας, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι χρειάζεται να αλλάξει.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να βρεις ξανά τη χαρά, τον έρωτα, την έμπνευση και την ανάγκη να εκφραστείς, ενώ ταυτόχρονα σου ζητά να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις έναν κύκλο που αφορά μια φιλία, μια δημιουργική ενασχόληση ή ένα ερωτικό θέμα. Αν ένιωθες ότι κάτι δεν σε γεμίζει πια ή δεν σου δίνει τον ενθουσιασμό που θα ήθελες, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσεις.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να ισορροπήσεις ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές ανάγκες, ενώ παράλληλα σε καλεί να δεις πιο καθαρά τι σε στηρίζει πραγματικά και τι σε πιέζει. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις ένα θέμα που αφορά επαγγελματική κατεύθυνση ή οικογενειακές υποθέσεις. Αν υπήρχε ένταση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα σου και σε προσωπικά ζητήματα, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για τα επόμενα σου βήματα.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις σκέψεις, αποφάσεις και συζητήσεις, ενώ παράλληλα σε καλεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και τον τρόπο που επικοινωνείς τις ανάγκες σου. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια συζήτηση, μια απόφαση ή μια υπόθεση που αφορά σπουδές, μετακινήσεις, έγγραφα ή ένα σχέδιο που θέλεις να προχωρήσεις. Αν υπήρχε σύγχυση ή διπλό μήνυμα γύρω από το τι πιστεύεις ή τι θέλεις να πεις, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να μιλήσεις πιο ξεκάθαρα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να κάνεις ένα ουσιαστικό ξεκαθάρισμα στα οικονομικά σου, ενώ παράλληλα σου ζητά να επανεξετάσεις τι σου προσφέρει ασφάλεια και τι σε αποφορτίζει πραγματικά. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια υπόθεση που αφορά χρήματα, οφειλές, γραφειοκρατικά θέματα ή μια βαθύτερη συναισθηματική εξάρτηση. Αν υπήρχε άγχος γύρω από οικονομικές ισορροπίες ή συναισθηματικά δώσε–πάρε, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για τα επόμενά σου βήματα.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπο με τον τρόπο που σχετίζεσαι με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο σου τον εαυτό, ζητώντας σου να επαναπροσδιορίσεις ρόλους, όρια και προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια κατάσταση που αφορά συνεργασίες ή μια σημαντική προσωπική σχέση. Αν υπήρχε ένταση ή ασάφεια γύρω από το πού πατάς και πού βρίσκεσαι μέσα σε μια σχέση, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις για τα επόμενά σου βήματα.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να κλείσεις έναν απαιτητικό κύκλο στην καθημερινότητα και στην ψυχολογία σου, ενώ παράλληλα σου ζητά να προσέξεις περισσότερο την ενέργεια, τον χρόνο και τα όριά σου. Συγκεκριμένα, η Πανσέληνος της Δευτέρας σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις μια περίοδο κόπωσης, πίεσης ή παρασκηνιακών θεμάτων που επηρέαζαν τη δουλειά ή την υγεία σου. Αν ένιωθες ότι «τραβάς κουπί» χωρίς ξεκάθαρη ανταπόδοση, μια εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα σε βοηθά να δεις τι χρειάζεται να αλλάξει για να προστατεύσεις τον εαυτό σου.

