Έρχεται το “Ματωμένο Φεγγάρι” - 3 ζώδια καλούνται να πάρουν βαρυσήμαντες αποφάσεις για τη ζωή τους

Η πανσέληνος Μαρτίου θα φωτίσει τον ουρανό στις 3 του μήνα, επηρεάζοντας σημαντικά τις ζωές τριών ζωδίων.

H έλευση του Μαρτίου συνοδεύεται από την τρίτη πανσέληνο για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 του μήνα. Ο ουρανός θα «πλημμυρίσει» από το φως του ολόγιομου φεγγαριού ή αλλιώς το «Ματωμένο Φεγγάρι», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Κι ενώ η ενέργειά του θα αγγίξει λίγο ή πολύ όλα τα ζώδια του κύκλου, τρία από αυτά φαίνεται πως θα έχουν την «τιμητική» τους.

Σύμφωνα με την αστρολογία, σε αυτή την περίεργη περίοδο που διανύουν εδώ και μερικές εβδομάδες, έρχεται να προστεθεί η επιρροή της πανσελήνου, η οποία θα φέρει ανακατατάξεις, αναπροσαρμογές και σοβαρές αποφάσεις στο προσκήνιο. Τα εν λόγω ζώδια θα αφήσουν πίσω τους δεύτερες σκέψεις και θα κινηθούν με γνώμονα τη λογική και την καθαρή σκέψη.

Το πρώτο δίμηνο του 2026 ήταν αρκετά χαοτικό γι’ αυτά, συνεπώς τώρα μοιάζουν να έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους και να κινούνται με ταχύτητα φωτός. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται μπροστά τους και όλα δείχνουν πως θα είναι καλύτερο.

Τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν από την πανσέληνο Μαρτίου

Κριός

Η πανσέληνος στον ουρανό φέρνει τον Κριό αντιμέτωπο με θέματα καριέρας και προσωπικών φιλοδοξιών. Οι επιλογές που θα κάνετε αυτό το διάστημα δεν είναι απλές - αφορούν την κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στη ζωή σας. Μια σημαντική πρόταση ή αλλαγή μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, και η απόφαση που θα πάρετε θα καθορίσει την επαγγελματική σας πορεία για μήνες, αν όχι χρόνια. Τώρα είναι η ώρα να εμπιστευτείτε την εσωτερική πυγμή σας.

Καρκίνος

Το Ματωμένο Φεγγάρι φέρνει στο προσκήνιο θέματα σχέσεων και προσωπικής ασφάλειας για τον Καρκίνο. Σχέσεις που έχουν μείνει στάσιμες ή αμφίσημες μπορεί να απαιτούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Η καρδιά σας θα σας καθοδηγήσει, αλλά μην φοβάστε να βάλετε όρια ή να αποχωριστείτε ό,τι δεν σας ταιριάζει πια. Η αλλαγή αυτή θα ανοίξει χώρο για ουσιαστικές συνδέσεις και βαθύτερη εσωτερική γαλήνη.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, η πανσέληνος φέρνει οικονομικές και πρακτικές αποφάσεις στο προσκήνιο. Μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε επενδύσεις, δαπάνες ή συνεργασίες που δεν αποδίδουν πια. Οι αποφάσεις που θα πάρετε τώρα έχουν τη δύναμη να σας χαρίσουν σταθερότητα και ασφάλεια στο μέλλον, αλλά απαιτούν ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Το σημαντικό είναι να ακολουθήσετε τη λογική χωρίς να αγνοήσετε τις ανάγκες σας.

