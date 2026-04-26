Προβλέψεις εβδομάδας 27 Απριλίου - 3 Μαΐου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Αφήνουμε πίσω μια περίοδο έντασης, εμποδίων και ξεκαθαρισμάτων

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 27 Απριλίου - 3 Μαΐου.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη αλλαγή σκηνικού μετά από ένα δύσκολο τετράμηνο του 2026 και επιτέλους αφήνουμε πίσω μια περίοδο έντασης, εμποδίων και ξεκαθαρισμάτων. Ανοίγει ένας νέος, πιο ευνοϊκός κύκλος, όπου αρχίζουν να φαίνονται πιο ευχάριστες εξελίξεις και τύχης χωρίς εμπόδια πλέον για τα ζώδια.

Οι όψεις της Αφροδίτης δημιουργούν ένα πολύ δυναμικό ερωτικό πλαίσιο. Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Πλούτωνα φέρνει έντονο πάθος και βαθιά σύνδεση, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Βόρειο Δεσμό ενεργοποιεί καρμικές γνωριμίες και εξελίξεις, ενώ το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο δίνει προοπτική σταθερότητας και δυνατότητα να χτιστούν ουσιαστικές, υγιείς σχέσεις. Αυτές οι όψεις επηρεάζουν ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο των Διδύμων και του Κριού, φέρνοντας πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ερωτικά.

Παράλληλα, το εξάγωνο Αφροδίτης–Κρόνου ενισχύει και τα οικονομικά, δίνοντας ευκαιρίες για συμφωνίες, σταθεροποίηση εισοδημάτων και κινήσεις που μπορούν να «κλειδώσουν» πρακτικά οφέλη.

Την ίδια στιγμή, κορυφώνονται καταστάσεις που σχετίζονται με πάθος, ερωτικές σχέσεις αλλά και την ανάγκη για σταθερότητα. Ενεργοποιούνται θέματα καθημερινότητας και ρουτίνας, ζητώντας καλύτερη οργάνωση και ισορροπία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η σύνοδος του Ερμή με τον Χείρωνα, που δίνει στις συζητήσεις έναν έντονα θεραπευτικό χαρακτήρα. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να εξομαλύνετε καταστάσεις, να επιδιορθώσετε σχέσεις και να επουλώσετε παλιά τραύματα μέσα από ουσιαστική επικοινωνία, αν και χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να αγγιχτούν ευαίσθητα σημεία.

Από τις αρχές Μαΐου και μετά, με τον Ερμή να περνά στον Ταύρο, η ενέργεια γίνεται πιο γειωμένη και πρακτική. Οι συζητήσεις αποκτούν πιο ήρεμο ρυθμό, με έμφαση στη σταθερότητα, την καθημερινότητα και τη διατήρηση όσων έχουν ήδη κατακτηθεί, χωρίς υπερβολές και παρορμητικές κινήσεις.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 27 Απριλίου - 3 Μαΐου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, αυτή η εβδομάδα φέρνει μια ξεκάθαρη αλλαγή σκηνικού και λειτουργεί σχεδόν λυτρωτικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η ένταση υποχωρεί και στη θέση της έρχονται ευκαιρίες, ανακούφιση και μια αίσθηση ότι επιτέλους κάτι αρχίζει να κυλά υπέρ σας.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, αυτή η εβδομάδα στρέφει το ενδιαφέρον σας σε δύο βασικούς άξονες: τα οικονομικά και τα αισθηματικά, φέρνοντας εξελίξεις που μπορούν να σας ικανοποιήσουν ουσιαστικά. Στις αρχές της εβδομάδας, οι συνθήκες ευνοούν οικονομικές κινήσεις και διαπραγματεύσεις.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί ως μια πολυαναμενόμενη ανταμοιβή, φέρνοντας εξελίξεις που σας δικαιώνουν και αλλάζουν ουσιαστικά το κλίμα γύρω σας. Για εσάς του τέλους του πρώτου δεκαημέρου, και ιδιαίτερα όσους έχετε γεννηθεί από 25 έως 31 Μαΐου, ανοίγει ένα εξαιρετικά δυνατό κεφάλαιο στα αισθηματικά.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικές εξελίξεις που κορυφώνουν την προσπάθεια που έχετε καταβάλει το τελευταίο διάστημα, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Κάτι για το οποίο έχετε δουλέψει σκληρά τώρα αρχίζει να αποδίδει και σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε περισσότερα.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη εξωστρέφεια, κοινωνικότητα και διάθεση για ζωή. Οι επαφές αυξάνονται, οι έξοδοι πληθαίνουν και βρίσκεστε πιο κοντά σε φίλους και ανθρώπους που σας ανεβάζουν τη διάθεση. Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, το φιλικό περιβάλλον κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, αυτή η εβδομάδα φέρνει δυναμικές εξελίξεις στον τομέα της καριέρας, με ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τη θέση και τα εισοδήματά σας. Στις αρχές της εβδομάδας, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ευνοούνται ιδιαίτερα.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, αυτή η εβδομάδα στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στα οικονομικά, ζητώντας από εσάς να βάλετε τάξη, να οργανώσετε έξοδα και να σκεφτείτε πιο στρατηγικά πώς θα ενισχύσετε το εισόδημά σας. Η ανάγκη για ασφάλεια γίνεται πιο έντονη και σας οδηγεί σε πιο ώριμες αποφάσεις.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, αυτή η εβδομάδα είναι από τις πιο καθοριστικές για εσάς, καθώς φέρνει εξελίξεις που σας αγγίζουν βαθιά και επηρεάζουν άμεσα την πορεία σας, κυρίως στον ερωτικό τομέα. Για εσάς των αρχών του δευτέρου δεκαημέρου, και ιδιαίτερα όσους έχετε γεννηθεί από 1 έως 5 Νοεμβρίου, τα γεγονότα κορυφώνονται. Βρίσκεστε στο επίκεντρο και καλείστε να πάρετε αποφάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη μιας σχέσης.

Τοξότης

Αυτή είναι μια καταπληκτική εβδομάδα για το ζώδιο του Τοξότη, καθώς τα ερωτικά σας βρίσκονται στην πρώτη καλύτερη στιγμή του 2026. Είναι η πρώτη στιγμή του 2026 που φέρνει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τους Τοξότες και ωροσκόπους Τοξότες, ώστε να έρθει στη ζωή σας μια πολύ σημαντική ερωτική σχέση — μια σχέση με χημεία, πάθος, συντροφικότητα και προοπτική μονιμότητας.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, αυτή η εβδομάδα φέρνει πολύ θετικές εξελίξεις σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς σας. Βοηθάει σημαντικά να επιλυθούν εργασιακά θέματα, να προχωρήσουν επαγγελματικά project και να υπάρξει οικονομική ανταμοιβή μέσα από την καλή σας απόδοση.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, αυτή η εβδομάδα είναι η στιγμή που ανοίγει η αυλαία και το 2026 δείχνει την καλοσύνη του στα ερωτικά σας. Ιδιαίτερα εσείς του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και οι ωροσκόποι Υδροχόοι — κυρίως όσοι έχετε γεννηθεί από 24 έως 30 Ιανουαρίου — μπαίνετε σε μια φάση όπου νέοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή σας με σοβαρές προθέσεις.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, αυτή η εβδομάδα έρχεται να επιλύσει ζητήματα της καθημερινότητας και της ρουτίνας σας με πολύ θετικό τρόπο. Από τις αρχές της εβδομάδας, θα δείτε οικονομικά θέματα που σχετίζονται με το σπίτι να τακτοποιούνται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα μέσα από οικογενειακούς πόρους ή ένα περιουσιακό στοιχείο.

