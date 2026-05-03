Προβλέψεις εβδομάδας 4 - 10 Μαΐου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Ένα διάστημα που δοκιμάζει μέχρι πού φτάνουν τα όριά μας

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 4 - 10 Μαΐου. Είναι μια περίοδος όπου αντιλαμβανόμαστε πιο καθαρά τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές

Αυτή η εβδομάδα μπορεί να μην έχει πολλές όψεις, έχει όμως τρεις δυνατές, οι οποίες σηματοδοτούν ένα διάστημα που δοκιμάζει το πώς αντιδρούμε, πώς εκφραζόμαστε και μέχρι πού φτάνουν τα όριά μας.

Ξεκινάμε την εβδομάδα με το τετράγωνο του Άρη με τον Δία, το οποίο δημιουργεί τάσεις για υπερβολή, βιασύνη και ρίσκο. Νιώθουμε έντονα την ανάγκη να δράσουμε και να ξεφύγουμε από καταστάσεις που μας πιέζουν, όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορούμε εύκολα να κάνουμε λάθος εκτιμήσεις ή να παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό της στιγμής.

Παράλληλα, το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα φέρνει πιο βαθιές σκέψεις, έντονες συζητήσεις και αποκαλύψεις που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Είναι μια περίοδος όπου αντιλαμβανόμαστε πιο καθαρά τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές, ενώ δεν αποκλείονται εντάσεις ή ξεκαθαρίσματα που αλλάζουν τις ισορροπίες σε σχέσεις και συνεργασίες.

Ιδιαίτερα σημαντική για τα ζώδια είναι και η έναρξη της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα στις 6 Μαΐου, που σηματοδοτεί μια πιο εσωτερική φάση επαναξιολόγησης. Κάποια θέματα αρχίζουν να δουλεύονται σε βάθος, ζητώντας μας να δούμε τι έχει πραγματική αξία για εμάς και τι όχι, καθώς και ποιοι άνθρωποι ή καταστάσεις χρειάζονται επαναπροσδιορισμό.

Να πούμε ότι ο Πλούτωνας θα παραμείνει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, επηρεάζοντας πιο έντονα το 1ο δεκαήμερο των Υδροχόων, Σκορπιών, Ταύρων και Λεόντων, κυρίως όσους έχουν πλανήτες ή ωροσκόπο στις πρώτες μοίρες (3°–5°), καθώς κινείται ανάδρομα. Την ίδια στιγμή, λειτουργεί πιο υποστηρικτικά σε επίπεδο συνειδητοποιήσεων για Κριούς, Διδύμους, Ζυγούς και Τοξότες που βρίσκονται στις αντίστοιχες μοίρες.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 4 - 10 Μαΐου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, αυτή η εβδομάδα φέρνει ένταση και σας βάζει σε μια διαδικασία να διαχειριστείτε καταστάσεις που σας πιέζουν εδώ και καιρό, κυρίως σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Δεν είναι μια περίοδος που λειτουργεί εκτονωτικά, αλλά αντίθετα σας φέρνει πιο κοντά σε αποφάσεις και αντιδράσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, αυτή η εβδομάδα σας βάζει σε μια διαδικασία να διαχειριστείτε και παρασκηνιακές καταστάσεις αλλά και τις αυξανόμενες απαιτήσεις που ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια στο εργασιακό σας περιβάλλον. Κάποιες εξελίξεις σας καλούν να πάρετε μια απόφαση που ίσως αλλάξει και την επαγγελματική σας πορεία.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, αυτή η εβδομάδα σας βάζει σε μια έντονη διαδικασία σκέψης και επαναξιολόγησης, κυρίως σε σχέση με στόχους, σχέδια και άτομα που έχετε γύρω σας. Θα υπάρξουν καταστάσεις που θα σας κάνουν να αλλάξετε στάση για πράγματα και άτομα και να φανείτε ίσως και λίγο πιο διαλλακτικοί.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη πίεση ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή, και σας αναγκάζει να βρείτε ισορροπία σε καταστάσεις που δεν μπορούν πλέον να μείνουν ως έχουν. Παράλληλα, καλείστε να διαχειριστείτε οικονομικές εκκρεμότητες και να βάλετε πιο ξεκάθαρο πρόγραμμα στον προϋπολογισμό σας, καθώς κάποια ζητήματα δεν παίρνουν άλλη αναβολή.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, αυτή η εβδομάδα σας βάζει σε μια διαδικασία να διαχειριστείτε καταστάσεις που δεν εξελίσσονται όπως θα θέλατε και απαιτούν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί τους απαιτήσεις που δεν μπορείτε να αγνοήσετε.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, αυτή η εβδομάδα σας βάζει σε μια διαδικασία να διαχειριστείτε πιο σοβαρά οικονομικά, υποχρεώσεις αλλά και καταστάσεις που εξαρτώνται από άλλους. Ένα θέμα που σχετίζεται με το εξωτερικό ή με ένα πλάνο που θέλατε να προχωρήσετε φαίνεται να σκοντάφτει κάπου, ενώ παράλληλα η ρουτίνα και η καθημερινότητά σας τείνουν να αλλάξουν.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, αυτή η εβδομάδα σας φέρνει σε ένα σημείο όπου καλείστε να ισορροπήσετε ανάμεσα σε σχέσεις και επαγγελματικές απαιτήσεις. Τα ερωτικά σας έρχονται έντονα στο προσκήνιο και χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και ξεκαθαρίσματα ιδιαίτερα στις σχέσεις που διαμορφώνονται τώρα.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, αυτή η εβδομάδα σας πιέζει κυρίως μέσα από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σας, φέρνοντας ένα πρόγραμμα που δεν σας αφήνει πολλά περιθώρια χαλάρωσης. Ταυτόχρονα, τεστάρονται οι σχέσεις με τους δικούς σας ανθρώπους, καθώς κάποιες καταστάσεις στο σπίτι ή στο προσωπικό σας περιβάλλον απαιτούν πιο ώριμη διαχείριση.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, αυτή η εβδομάδα σας φέρνει σε μια κατάσταση όπου θέλετε να εκφραστείτε και να κινηθείτε πιο ελεύθερα, αλλά πρακτικά ή οικονομικά θέματα φαίνεται να σας φρενάρουν. Παράλληλα, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική και κάποιες συζητήσεις μπορεί να σας κάνουν να δείτε μια κατάσταση διαφορετικά.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, αυτή η εβδομάδα σας βάζει να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με θέματα σπιτιού και οικογενειακών σχέσεων, όπου οι ισορροπίες φαίνεται να δοκιμάζονται. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα οικονομικά σας όπου θα πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές προκειμένου να νιώσετε περισσότερο ασφάλεια.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, είστε στο επίκεντρο αυτής της εβδομάδας, καθώς οι εξελίξεις σας επηρεάζουν άμεσα και σας βάζουν σε μια διαδικασία να αξιοποιήσετε την εφευρετικότητά σας, την έμπνευσή σας και τις ωραίες ιδέες σας στον εργασιακό τομέα. Παράλληλα, αυτές τις ημέρες έρχεται στην επιφάνεια και ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι και τις οικογενειακές σχέσεις, που χρειάζονται ψυχραιμία και αναθεώρηση.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, αυτή η εβδομάδα σας βάζει να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με τα οικονομικά σας, αλλά και με καταστάσεις που σας επηρεάζουν συναισθηματικά. Υπάρχει μια πίεση ανάμεσα σε αυτά που θέλετε και σε αυτά που μπορείτε όντως να κάνετε, ενώ οι προσδοκίες σε συναισθηματικό επίπεδο μπορεί να είναι παραπάνω από αυτές που μπορεί να αντέξει μία ερωτική υπόθεση.

