Προβλέψεις εβδομάδας 18 - 24 Μαΐου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Πολλές όψεις που δημιουργούν την αίσθηση πως τίποτα δεν μένει στάσιμο

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 18 - 24 Μαΐου. Καταστάσεις που μέχρι τώρα κινούνταν αργά ή παρασκηνιακά, αρχίζουν ξαφνικά να τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Την εβδομάδα αυτή θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως ένα άτομο με ΔΕΠΥ που έχει καταναλώσει 5 καφέδες εσπρέσο σκέτους και σκέφτεται σοβαρά να παραγγείλει και έκτο. Οι πολλές όψεις που πραγματοποιούνται σχεδόν η μία πίσω από την άλλη δημιουργούν την αίσθηση πως τίποτα δεν μένει στάσιμο, ενώ καταστάσεις που μέχρι τώρα κινούνταν αργά ή παρασκηνιακά, αρχίζουν ξαφνικά να τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι μια εβδομάδα που φέρνει ξαφνικά νέα, αποκαλύψεις, συζητήσεις και επαφές που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το κλίμα τόσο στις σχέσεις όσο και στην καθημερινότητά μας.

Η είσοδος του Ήλιου στους Διδύμους από τις 21 -χρόνια σας πολλά αγαπημένοι-, σε συνδυασμό με τις έντονες όψεις του Ερμή και τη σύνοδο με τον Ουρανό, βάζουν στο επίκεντρο την επικοινωνία, τις μετακινήσεις, τις γνωριμίες αλλά και τις πληροφορίες που έρχονται ξαφνικά στο φως. Πολλοί θα βρεθούμε μπροστά σε εξελίξεις που δεν περιμέναμε, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικά μηνύματα, επανασυνδέσεις, προτάσεις, αλλαγές σχεδίων ή αποκαλύψεις που θα μας κάνουν να δούμε κάποια πρόσωπα και καταστάσεις διαφορετικά.

Την ίδια στιγμή, ο Ερμής φαίνεται πως παίζει… φλιπεράκι ανάμεσα σε Ποσειδώνα, Πλούτωνα και Κρόνο, φέρνοντας από τη μία συζητήσεις, ιδέες και επαφές που μπορούν να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε έναν σημαντικό στόχο ή ένα όνειρο και από την άλλη περισσότερες ευθύνες, σοβαρές αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Είναι επίσης μια περίοδος που ευνοεί ιδιαίτερα τις νέες ιδέες, τις συζητήσεις, τις επαφές μέσα από το διαδίκτυο αλλά και τις γρήγορες αποφάσεις που μπορούν να ανοίξουν έναν νέο κύκλο εξελίξεων.

Παράλληλα, η ίδια εβδομάδα αλλάζει σημαντικά και το συναισθηματικό αλλά και το πρακτικό κλίμα των ημερών, καθώς η Αφροδίτη περνά στον Καρκίνο και ο Άρης στον Ταύρο. Οι δυο αυτοί πλανήτες σε ζώδια της Γης και του Νερού μάς κάνουν να αναζητούμε μεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια και ουσιαστική σύνδεση τόσο στις σχέσεις όσο και στην καθημερινότητά μας. Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη δημιουργεί ένα αρκετά ερωτικό και παθιασμένο σκηνικό, ευνοώντας φλερτ, επανασυνδέσεις, νέες γνωριμίες αλλά και πιο ουσιαστικές επαφές.

Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα, υπερβολικές προσδοκίες ή εξιδανικεύσεις, για αυτό καλό θα είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι απέναντι σε υποσχέσεις, λόγια και καταστάσεις που ίσως τελικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται αρχικά.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 18 - 24 Μαΐου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως θα τρέξεις περισσότερο την καθημερινότητά σου, θα κάνεις επαφές, συζητήσεις και θα πάρεις αποφάσεις που μέχρι τώρα καθυστερούσες. Παράλληλα, φαίνεται πως θα ασχοληθείς περισσότερο και με οικονομικά ζητήματα, καθώς αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς μπορείς να αυξήσεις τα έσοδά σου.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως αρχίζεις να σκέφτεσαι πολύ πιο σοβαρά τα οικονομικά σου, τις ανάγκες σου αλλά και το πώς μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητά σου. Παράλληλα, θα νιώσεις ότι επιστρέφει σταδιακά η ενέργεια, η αποφασιστικότητα αλλά και η διάθεση να πάρεις πιο δυναμικές πρωτοβουλίες για θέματα που σε αφορούν προσωπικά.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή είναι χωρίς υπερβολή μία από τις πιο σημαντικές εβδομάδες για εσένα, καθώς πολλές από τις εξελίξεις των ημερών σε επηρεάζουν άμεσα και προσωπικά. Με τον Ερμή, τον Ήλιο αλλά και τον Ουρανό να ενεργοποιούν το ζώδιό σου, φαίνεται πως τίποτα δεν μένει σταθερό, ενώ μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορεί να αλλάξουν σχέδια, αποφάσεις, επαφές αλλά και ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου και το μέλλον σου.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως πολλά πράγματα κινούνται περισσότερο παρασκηνιακά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζεις να συνειδητοποιείς πιο ξεκάθαρα τι θέλεις να κρατήσεις και τι όχι στη ζωή σου. Παράλληλα, όμως, με την Αφροδίτη να περνά στο ζώδιό σου από την Τρίτη και μετά, αρχίζεις σταδιακά να τραβάς περισσότερο τα βλέμματα, να γίνεσαι πιο γοητευτικός αλλά και να νιώθεις την ανάγκη να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και τις προσωπικές σου ανάγκες.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο σε φίλους, γνωριμίες, ομάδες αλλά και στόχους που θέλεις να προχωρήσεις το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, φαίνεται πως αρκετά πράγματα κινούνται και παρασκηνιακά, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν άτομα που συζητούν για εσένα ή να ετοιμάζεται κάτι που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως η προσοχή σου στρέφεται κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα, στόχους αλλά και αποφάσεις που αφορούν την κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις το επόμενο διάστημα... Είναι μια εβδομάδα με αρκετή κινητικότητα, επαφές και εξελίξεις, όπου τίποτα δεν φαίνεται να μένει στάσιμο.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως αρχίζεις να βλέπεις πιο ξεκάθαρα προς τα πού θέλεις να κινηθείς το επόμενο διάστημα, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Είναι μια εβδομάδα που σε ωθεί να σκεφτείς πιο μακροπρόθεσμα, να οργανώσεις καλύτερα τους στόχους σου αλλά και να πάρεις αποφάσεις που μέχρι τώρα ανέβαλλες.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως αρκετές εξελίξεις σε βάζουν σε μια διαδικασία να δεις πιο σοβαρά το budget σου αλλά και τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες σου. Οι ημέρες αυτές μπορεί να φέρουν εξελίξεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις κάποια πράγματα, ενώ θα πάρεις σημαντικές αποφάσεις γύρω από οικονομικές εκκρεμότητες.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως οι σχέσεις, οι συνεργασίες αλλά και οι επαφές σου με τους άλλους μπαίνουν στο επίκεντρο, καθώς αρκετές εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι ένα διάστημα με αρκετή δράση -τουλάχιστον δε θα βαρεθείς- καθώς φαίνεται πως τίποτα δεν μένει στάσιμο.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως η καθημερινότητα, η δουλειά αλλά και οι προσωπικές σου σχέσεις μπαίνουν σε μια νέα φάση με αρκετές εξελίξεις και αλλαγές.. Είναι ένα διάστημα που δύσκολα θα σε αφήσει να βαρεθείς, καθώς φαίνεται πως όλα κινούνται πιο γρήγορα από όσο περίμενες.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως ο έρωτας, οι γνωριμίες, η δημιουργικότητα αλλά και η ανάγκη σου να χαρείς περισσότερο τη ζωή μπαίνουν έντονα στο προσκήνιο. Είναι ένα διάστημα με έντονη κινητικότητα, φλερτ αλλά και αρκετές συναισθηματικές εναλλαγές, όπου δύσκολα θα μείνεις αμέτοχος/η απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτήν την εβδομάδα φαίνεται πως το σπίτι, η οικογένεια αλλά και πιο προσωπικά ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό αρχίζουν να κινούνται πιο έντονα και να φέρνουν εξελίξεις. Είναι ένα διάστημα που θα σε βάλει σε διαδικασία να σκεφτείς πιο σοβαρά τι σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ασφάλεια και σταθερότητα.

