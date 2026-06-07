Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 8 - 14 Ιουνίου. Οι όψεις της εβδομάδας επηρεάζουν κυρίως τα παρορμητικά ζώδια – Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους

Αυτή η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή αισιοδοξία, συναίσθημα και έντονες εξελίξεις στα προσωπικά για όλα τα ζώδια, όμως όσο περνούν οι ημέρες το κλίμα γίνεται πιο απαιτητικό και συναισθηματικά φορτισμένο, για να κλείσει τελικά με περισσότερο πάθος και εξωστρέφεια. Οι όψεις της εβδομάδας επηρεάζουν κυρίως τα παρορμητικά ζώδια – Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους – αλλά και όσους ανήκουν στα τελευταία δεκαήμερα των ζωδίων του νερού και της φωτιάς.

Η Τρίτη, με τη σύνοδο Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο, είναι μία από τις πιο ερωτικές και τυχερές όψεις του μήνα. Δημιουργεί δυνατά συναισθήματα, νέες γνωριμίες, μεγάλες εξομολογήσεις αλλά και εξελίξεις σε σχέσεις που φαίνεται να αποκτούν πιο ουσιαστική προοπτική. Δεν αποκλείονται επανασυνδέσεις, ξαφνικά φλερτ ή αποφάσεις γύρω από ένα κοινό μέλλον. Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες, Αιγόκεροι των τελευταίων 7 ημερών είναι οι πιο ευνοημένοι στα αισθηματικά αλλά εύνοια έχουν και Παρθένοι, Ταύροι, του 3ου δεκαημέρου.

Την επόμενη ημέρα, το τετράγωνο Ερμή – Κρόνου φέρνει πιο βαριές σκέψεις, καθυστερήσεις και κουβέντες που πιέζουν ή απογοητεύουν. Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να νιώσετε ότι κάποια πρόσωπα γίνονται πιο ψυχρά, απαιτητικά ή απότομα απέναντί σας.

Την Παρασκευή, το τετράγωνο Ουρανού – Βόρειου Δεσμού φέρνει ξαφνικές αλλαγές, ανατροπές και απρόσμενα νέα που μπορεί να αλλάξουν σχέδια ή αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες των πρώτων ημερών χρειάζεται να δείξετε μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις εξελίξεις.

Ενώ το Σαββατοκύριακο εστιάζει περισσότερο σε ζητήματα καρδιάς, καθώς το τετράγωνο Αφροδίτης – Χείρωνα βγάζει ανασφάλειες, παράπονα και παλιά συναισθηματικά τραύματα στην επιφάνεια. Την ίδια στιγμή όμως, η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα αλλάζει σταδιακά το κλίμα, φέρνοντας περισσότερο φλερτ, πάθος, εξωστρέφεια και έντονη ανάγκη για έρωτα, επιβεβαίωση και προσοχή.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 8 - 14 Ιουνίου 2026

Κριός

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Κριούς φέρνει στο επίκεντρο θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένειά σας. Από τη μία μπορεί να υπάρξουν όμορφες εξελίξεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή μια αίσθηση μεγαλύτερης στήριξης από δικά σας πρόσωπα, και με ευχάριστο οικονομικό πρόσημο επίσης από την άλλη όμως θα χρειαστεί να προσέχετε παραπάνω τις οικογενειακές επαφές και συζητήσεις, γιατί μπορεί να ειπωθούν και σκληρές αλήθειες που μπορεί να φέρουν εντάσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Ταύρους είναι εξαιρετικά επικοινωνιακή. Τηλέφωνα, μηνύματα, μετακινήσεις αλλά και πρόσωπα από το κοντινό σας περιβάλλον φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο αυτές τις ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ευχάριστα νέα που θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Διδύμους φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα, προσωπικές ανάγκες αλλά και σκέψεις γύρω από το τι αξίζει πραγματικά να επενδύετε χρόνο και ενέργεια. Από τη μία φαίνεται πως υπάρχουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, από την άλλη όμως θα χρειαστεί να βάλετε πιο ξεκάθαρα όρια απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που σας κουράζουν.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Καρκίνους σας βάζει ξεκάθαρα στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ερωτικές σας σχέσεις φέρνουν ισχυρά θετικά γεγονότα αλλά και σημαντικές αποφάσεις. Από τη μία υπάρχει περισσότερη εύνοια, αυτοπεποίθηση και έντονο ενδιαφέρον από τους άλλους προς το πρόσωπό σας, στα προσωπικά σας από την άλλη όμως θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πιο ώριμα πιέσεις και απαιτήσεις που προέρχονται από τα επαγγελματικά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Λέοντες σας δίνει ένα μικρό διάλλειμα από την καθημερινότητα, καθώς φαίνεται πως πολλά εξελίσσονται στο παρασκήνιο ή σας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτείτε πιο σοβαρά πρόσωπα και καταστάσεις γύρω σας. Από τη μία υπάρχει έντονη διαίσθηση και ανάγκη να απομακρυνθείτε από ό,τι σας κουράζει, από την άλλη όμως δεν θα λείψουν και κάποια συναισθηματικά μπερδέματα ή πιέσεις που σας βαραίνουν περισσότερο ψυχολογικά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Παρθένους, σας επιτρέπει να ανοίξετε το κοινωνικό σας κύκλο και να έρθετε σε επαφή με νέα άτομα, να ενισχύσετε και υπάρχουσες σχέσεις και να διασκεδάσετε όσο ποτέ άλλοτε.Το μόνο μελανό κομμάτι αυτής της εβδομάδας είναι ότι θα χρειαστεί να δείξετε προσοχή στην οικονομική συνδιαχείριση επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων που έχετε μαζί με τρίτα άτομα και ειδικότερα αν αυτά τα άτομα ανήκουν στο φιλικό σας περιβάλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Ζυγούς φέρνει σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα επαγγελματικά, αλλά και τους στόχους που θέλετε να πετύχετε το επόμενο διάστημα. Από τη μία φαίνεται πως υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη, αναγνώριση ή μια πιο θετική πορεία σε ένα επαγγελματικό θέμα, από την άλλη όμως θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πιο ώριμα πιέσεις και απαιτήσεις που προέρχονται κυρίως από σχέσεις και συνεργασίες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα αυτή για εσάς τους Σκορπιούς φέρνει εξελίξεις γύρω από ταξίδια, σπουδές, επαγγελματικά ανοίγματα αλλά και αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε το μέλλον σας. Από τη μία υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία, ευκαιρίες και ανάγκη να ξεφύγετε από καταστάσεις που σας περιορίζουν, από την άλλη όμως θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πιο οργανωμένα την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα αυτή ανεβάζει αισθητά τη θερμοκρασία στην ερωτική σας ζωή και φέρνει έντονο πάθος, έλξη και δυνατές συγκινήσεις. Ειδικά οι πρώτες ημέρες έχουν έντονα ερωτικό χαρακτήρα, ενώ οι αδέσμευτοι δεν αποκλείεται να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας χαρίσει απολαυστικές στιγμές. Παράλληλα, κάποιοι από εσάς μπορεί να αναθερμάνετε μια ήδη υπάρχουσα ιστορία ή να δείτε μια επανασύνδεση να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς ένα άτομο που βρίσκεται ήδη στη ζωή σας δείχνει πρόθυμο να φέρει εξελίξεις και να αναζωπυρώσει το πάθος ανάμεσά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αισθηματική σας ζωή και να σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου, συναρπαστικού κεφαλαίου. Ειδικά όσοι ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, έχετε αυξημένες πιθανότητες να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας ενθουσιάσει και θα αλλάξει τα δεδομένα στην ερωτική σας ζωή. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται για τον πιο σημαντικό έρωτα που έχει εμφανιστεί στον ορίζοντά σας εδώ και πολύ καιρό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τα επαγγελματικά σας, καθώς μπορείτε να δείτε τους κόπους προηγούμενων μηνών να αποδίδουν καρπούς. Δεν αποκλείεται να λάβετε ένα μπόνους, μια οικονομική επιβράβευση ή ακόμη και μια συμπληρωματική επαγγελματική πρόταση που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά σας. Μέχρι και τις 9 Ιουνίου το κλίμα στον εργασιακό χώρο είναι υποστηρικτικό και οι σχέσεις με συναδέλφους και συνεργάτες κυλούν ομαλά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αυτή η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την ερωτική σας ζωή, κυρίως αν είστε Ωροσκόπος Ιχθύς ή ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, γεννημένοι κοντά στις 15-16 Μαρτίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου, φέρνουν συγκλονιστικές εξελίξεις χάρη στη σπάνια σύνοδο Αφροδίτης-Δία. Για τους αδέσμευτους, μπορεί να εμφανιστεί μια νέα γνωριμία που θα αλλάξει την πορεία των ερωτικών σας και θα ανατρέψει τη γνώμη σας για τον έρωτα με σοβαρές προοπτικές.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Βυθίσου στον μαγικό κόσμο των ζωδίων με το JennyGr. Διάβασε τώρα όλες τις προβλέψεις για τα ζώδια και ανακάλυψε πώς θα εξελιχθούν οι αισθηματικές, οικονομικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη, εκμεταλλεύσου τις αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα και για ολόκληρη την εβδομάδα.