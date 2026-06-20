Ο Καρκίνος στα επαγγελματικά: Η «καρδιά» της ομάδας που μετατρέπει τον εργασιακό χώρο σε οικογένεια

Τα δυνατά σημεία, τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν και πώς η συναισθηματική του νοημοσύνη σπάει το ξύλινο κατεστημένο της αγοράς

Ο Καρκίνος είναι από τα ζώδια που δουλεύουν με φιλότιμο, δεν είναι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να τραβήξει τα φώτα επάνω του ούτε θα επιδιώξει να πάρει τα εύσημα για κάθε επιτυχία. Αντίθετα, προτιμά να εργάζεται αθόρυβα, με συνέπεια, αφοσίωση και μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Η ανάγκη του για ασφάλεια και σταθερότητα τον κάνει ιδιαίτερα αξιόπιστο και σπάνια θα εγκαταλείψει μια υποχρέωση στη μέση. Κυβερνάται από τη Σελήνη, γεγονός που του χαρίζει μοναδική διαίσθηση, ενσυναίσθηση και μια βαθιά ανάγκη να προστατεύει και να φροντίζει όσους βρίσκονται γύρω του.

Καρκίνος και εργασία: Γιατί θεωρείται ο ιδανικός συνεργάτης και η ζωντανή διαφήμιση του HR;

Ως υπάλληλος είναι πιστός, συνεργάσιμος και υποστηρικτικός. Θέλει να νιώθει ότι ανήκει σε μια ομάδα και συνήθως αναπτύσσει στενούς δεσμούς με τους συναδέλφους του. Είναι πάντα αυτός που θα σε κεράσει κάτι απ' το ταπεράκι του, θα σε ρωτήσει αν είσαι καλά και θα προσπαθήσει να φροντίσει όσους βρίσκονται γύρω του. Διαθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και καταλαβαίνει εύκολα τις ανάγκες των άλλων.

Κυριολεκτικά ο Καρκίνος είναι μια ζωντανή διαφήμιση του ΗR καθώς είναι αυτός που βλέπει τη δουλειά ως μια δεύτερη οικογένεια, κάτι το οποίο άλλα ζώδια δεν ενστερνίζονται. Για τον λόγο αυτό, διαπρέπει και πετυχαίνει εντυπωσιακά σε:

Εκπαίδευση

Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Νοσηλευτική & Κοινωνική Εργασία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Εστίαση & Φιλοξενία

Ακίνητα (Real Estate)

...και γενικά σε κάθε επάγγελμα που συνδυάζει φροντίδα, προστασία και ανθρώπινη επαφή.

Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του Καρκίνου στην καριέρα

Η ευαισθησία ως η μεγαλύτερη δύναμη

Η ευαισθησία του είναι η μεγαλύτερη δύναμή του σε διαπροσωπικές σχέσεις ακόμα και στον χώρο εργασίας και είναι αυτό το άτομο που σπάει το ξύλινο κατεστημένο ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος. Προσφέρει μια ανθρώπινη προσέγγιση που λείπει από το σύγχρονο corporate management, κερδίζοντας τον σεβασμό μέσα από την εμπιστοσύνη.

Ποια μειονεκτήματα πρέπει να περιορίσει;

Το αδύναμο σημείο του που πρέπει να προσέξει στον επαγγελματικό χώρο είναι ότι μπορεί να γίνει κυκλοθυμικός και αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό γιατί αν τον πετύχεις στα δύσκολα φεγγάρια του, και αυτό σημείωσε πως μπορεί να συμβεί σε όλες τις Πανσελήνους δηλαδή, μην τον παρεξηγήσεις γιατί η διάθεσή του αλλάζει απότομα, γιατί ως γνωστόν έχει κυβερνήτη τη Σελήνη που αλλάζει πολύ γρήγορα θέσεις. Η ίδια η ευαισθησία του όμως αυτή πολλές φορές είναι και η μεγαλύτερη επαγγελματική του πρόκληση την οποία πρέπει να ξεπεράσει για να επιβληθεί στις σκάλες της εξουσίας.

Η ανθρώπινη πλευρά της ηγεσίας: Πώς λειτουργεί ως προϊστάμενος;

Ως προϊστάμενος ή εργοδότης λειτουργεί πολλές φορές σαν προστάτης της ομάδας του. Αν έχεις προϊστάμενο Καρκίνο να ξέρεις ότι πάντα θα σου δώσει άδεια αν επικαλεστείς έναν οικογενειακό λόγο για να λείψεις. Η οικογένεια, οι προσωπικές ανάγκες και η ανθρώπινη πλευρά των πραγμάτων έχουν για εκείνον ιδιαίτερη σημασία.

Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και ενδιαφέρεται πραγματικά για τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί του και για αυτό και συνήθως γνωρίζει τα πάντα για τους πάντες στον εργασιακό χώρο, γιατί όλοι πηγαινούν να του καταθέσουν τα προσωπικά τους προβλήματα και να του εκμυστηρευτούν τα μυστικά τους.

Γιατί κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν Καρκίνο;

Σε μια εποχή όπου οι εργασιακές σχέσεις γίνονται όλο και πιο απρόσωπες, κάθε υγιής επιχείρηση χρειάζεται έναν Καρκίνο στο δυναμικό της. Είναι ο συνεκτικός κρίκος που κρατάει την ομάδα ενωμένη, ο άνθρωπος που θα φέρει την ισορροπία στις κρίσεις και θα δημιουργήσει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας. Χωρίς αυτόν, το εργασιακό περιβάλλον χάνει τη ζεστασιά του και τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν μια αληθινή, παραγωγική «οικογένεια».