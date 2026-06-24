3 ζώδια που είθισται να κάνουν λάθος επιλογές στις σχέσεις - Το συναίσθημα θολώνει τη λογική

Γι’ αυτά τα ζώδια, οι σχέσεις δεν είναι μια εύκολη πίστα.

Οι ερωτικές σχέσεις απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά και τη λογική. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που συχνά αφήνουν το συναίσθημα να πάρει τα ηνία, με αποτέλεσμα να αγνοούν προειδοποιητικά σημάδια και να καταλήγουν σε επιλογές που αργότερα μετανιώνουν.

Η ανάγκη τους για αγάπη, η τάση τους να εξιδανικεύουν τους ανθρώπους ή η επιθυμία τους να σώσουν μια δύσκολη κατάσταση, τα οδηγούν συχνά σε ερωτικά μονοπάτια που δεν έχουν την κατάληξη που ονειρεύονταν. Ακολουθούν τα τρία ζώδια που θεωρείται ότι κάνουν συχνότερα λάθος επιλογές στις σχέσεις.

Τα ζώδια που συνήθως επιλέγουν λάθος ανθρώπους για σχέση

Καρκίνος

Ο Καρκίνος αναζητά τη συναισθηματική σύνδεση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έχει έντονη ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί, γεγονός που πολλές φορές τον κάνει να δένεται γρήγορα με ανθρώπους που δεν έχουν τις ίδιες προθέσεις. Η ευαισθησία του τον οδηγεί συχνά στο να δικαιολογεί συμπεριφορές ή να παραμένει σε σχέσεις που έχουν πάψει να τον καλύπτουν. Δυσκολεύεται να αποχωριστεί πρόσωπα και καταστάσεις, ακόμη κι όταν γνωρίζει βαθιά μέσα του ότι δεν τον κάνουν ευτυχισμένο. Η καρδιά του προηγείται της λογικής και αυτό τον κάνει ευάλωτο σε λάθος ερωτικές επιλογές.

Ζυγός

Ο Ζυγός λατρεύει τη συντροφικότητα και δυσκολεύεται να φανταστεί τον εαυτό του μόνο. Η ανάγκη του για αρμονία και ισορροπία τον ωθεί συχνά να βλέπει το καλό στους άλλους, ακόμη κι όταν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι μια σχέση δεν λειτουργεί σωστά. Πολλές φορές παραμένει σε καταστάσεις από φόβο μήπως πληγώσει τον άλλον ή μήπως βρεθεί αντιμέτωπος με τη μοναξιά. Επιπλέον, η τάση του να ζυγίζει συνεχώς τα δεδομένα μπορεί να τον κάνει αναποφάσιστο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις για το προσωπικό του καλό.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι οι απόλυτοι ρομαντικοί του ζωδιακού. Έχουν την τάση να βλέπουν τους ανθρώπους μέσα από το φίλτρο της ελπίδας και της φαντασίας, αγνοώντας πολλές φορές την πραγματικότητα. Όταν ερωτεύονται, επενδύουν συναισθηματικά σε μεγάλο βαθμό και δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι κάποιος ίσως δεν είναι αυτός που δείχνει. Συχνά παραβλέπουν συμπεριφορές που θα έπρεπε να τους προβληματίσουν, πιστεύοντας ότι ο άλλος θα αλλάξει ή ότι η αγάπη αρκεί για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Αυτή η αισιόδοξη αλλά και ευάλωτη στάση τους μπορεί να τους οδηγήσει σε σχέσεις που δεν τους προσφέρουν την ασφάλεια και την αμοιβαιότητα που αξίζουν.

