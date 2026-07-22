Ο ανάδρομος Ερμής τελειώνει στις 23/7 και 3 ζώδια παίρνουν - επιτέλους - μια ανάσα ανακούφισης

Μπορεί το καλοκαίρι να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, ωστόσο ήρθε η ώρα αυτά τα ζώδια να πάρουν μια ανάσα.

Ο ανάδρομος Ερμής, που τις τελευταίες εβδομάδες έφερε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, αναβολές και απρόοπτα στην καθημερινότητα πολλών, ολοκληρώνει την πορεία του στις 23 Ιουλίου. Αν και οι επιρροές του δεν εξαφανίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη, το κλίμα αρχίζει σταδιακά να αλλάζει, δίνοντας χώρο για πιο καθαρές αποφάσεις, καλύτερη επικοινωνία και εξελίξεις που μέχρι τώρα έμοιαζαν να έχουν «παγώσει». Για τρία ζώδια, ειδικότερα, αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια περίοδο ανακούφισης, καθώς βλέπουν εμπόδια να υποχωρούν και ευκαιρίες να ανοίγονται μπροστά τους.

Ποια ζώδια θα ευνοηθούν από την ολοκλήρωση της ανάδρομης πορείας του Ερμή

Δίδυμοι

Ως ζώδιο που κυβερνάται από τον Ερμή, οι Δίδυμοι αισθάνθηκαν έντονα τις αναταράξεις της ανάδρομης πορείας του. Παρεξηγήσεις στις προσωπικές σχέσεις, εμπόδια στην εργασία και καθυστερήσεις σε σημαντικά σχέδια τους δοκίμασαν την υπομονή. Από τις 23 Ιουλίου και μετά, η επικοινωνία βελτιώνεται αισθητά, οι εκκρεμότητες αρχίζουν να κλείνουν και οι ευκαιρίες που είχαν καθυστερήσει κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάρουν πρωτοβουλίες και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Παρθένος

Η ανάδρομη πορεία του κυβερνήτη τους έφερε έντονη πίεση, αμφιβολίες και αρκετή εσωτερική αναστάτωση. Οι Παρθένοι μπορεί να ένιωσαν πως τίποτα δεν εξελισσόταν όπως το είχαν σχεδιάσει, ενώ οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξήθηκαν. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία, αποκτούν ξανά διαύγεια, οργανώνουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους και βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν άλυτα. Παράλληλα, ευνοούνται συζητήσεις και επαγγελματικές συμφωνίες που είχαν «κολλήσει».

Τοξότης

Οι Τοξότες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβολές σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή προσωπικά σχέδια που σχετίζονται με το μέλλον τους. Το τέλος του ανάδρομου Ερμή φέρνει την αίσθηση ότι τα πράγματα επιτέλους ξεμπλοκάρουν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο εύκολα, οι επαφές γίνονται πιο ουσιαστικές και νέα ανοίγματα δημιουργούν αισιοδοξία. Είναι μια περίοδος που τους επιτρέπει να κοιτάξουν μπροστά με περισσότερη σιγουριά και να επανεκκινήσουν στόχους που είχαν αφήσει στην άκρη.

