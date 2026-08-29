Ζώδια σήμερα (30/8): Η Σελήνη στον Κριό δεν αφήνει περιθώρια για άλλη αναβολή - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (30/8)

Η Κυριακή έχει μια ιδιαίτερα δυναμική αστρολογική ενέργεια. Η Σελήνη περνά από τους Ιχθύες στον Κριό, αλλάζοντας αισθητά το κλίμα της ημέρας: η συναισθηματική ευαισθησία δίνει σταδιακά τη θέση της στην ανάγκη για δράση, πρωτοβουλίες και ξεκάθαρες αποφάσεις. Ο Ήλιος και ο Ερμής βρίσκονται στην Παρθένο, η Αφροδίτη στον Ζυγό και ο Άρης στον Καρκίνο, δημιουργώντας ένα σκηνικό όπου η λογική, η επιθυμία για αρμονία και η έντονη συναισθηματική αντίδραση συνυπάρχουν.

Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης όψεις της Σελήνης με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, που ενισχύουν τη διαίσθηση αλλά και την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Προς το τέλος της ημέρας, η ένταση ανεβαίνει με τη δύσκολη όψη Σελήνης-Άρη, ενώ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία μπορεί να επαναφέρει την αισιοδοξία και να βοηθήσει τα ζώδια να δουν τη μεγαλύτερη εικόνα.

Κριός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και η Κυριακή αποκτά έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Έπειτα από ημέρες κατά τις οποίες μπορεί να ένιωθες ότι κρατούσες πολλά μέσα σου ή ότι προσπαθούσες να καταλάβεις τι ακριβώς θέλεις, σήμερα η ανάγκη σου για δράση γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρη. Θα θελήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες, να μιλήσεις χωρίς περιστροφές και να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Κυριακή μπορεί να σε κάνει πιο εσωστρεφή, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας. Η μετάβαση της Σελήνης στον Κριό ενεργοποιεί την ανάγκη σου να επεξεργαστείς σκέψεις και συναισθήματα που ίσως δεν θέλεις ακόμη να μοιραστείς. Μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι περισσότερο προσωπικό χώρο ή ότι θέλεις να απομακρυνθείς για λίγο από απαιτήσεις και ανθρώπους που σε κουράζουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Κυριακή σου δίνει περισσότερη κοινωνική ενέργεια και μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες συζητήσεις, συναντήσεις ή επαφές με ανθρώπους που σου προσφέρουν μια νέα οπτική. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο αυθόρμητο και λιγότερο πρόθυμο να ανεχθεί καταστάσεις που θεωρείς ότι δεν προχωρούν. Είναι πιθανό να πάρεις μια ξαφνική απόφαση σχετικά με μια φιλία, μια συνεργασία ή ένα σχέδιο για το μέλλον. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Κυριακή στρέφει την προσοχή σου σε στόχους, ευθύνες και αποφάσεις που αφορούν την πορεία σου. Η Σελήνη στον Κριό μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι, είτε στον εαυτό σου είτε στους άλλους. Με τον Άρη στο ζώδιό σου, η ενέργεια και η αποφασιστικότητά σου είναι ήδη αυξημένες. Αυτό σημαίνει ότι έχεις τη δύναμη να διεκδικήσεις περισσότερα, αλλά και ότι μπορεί να αντιδράς πιο έντονα όταν αισθάνεσαι πίεση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Κυριακή έχει για εσένα αέρα ανανέωσης. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί την ανάγκη σου να αλλάξεις παραστάσεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό και να ξεφύγεις από μια καθημερινότητα που αρχίζει να γίνεται προβλέψιμη. Είναι μια ημέρα που ευνοεί νέες ιδέες και αποφάσεις σχετικά με ταξίδια, σχέδια και προσωπικούς στόχους. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε κάνει να δεις το μέλλον σου από διαφορετική οπτική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Με τον Ήλιο και τον Ερμή στο ζώδιό σου, βρίσκεσαι σε μια περίοδο κατά την οποία η σκέψη σου γίνεται πιο ξεκάθαρη και η ανάγκη σου να οργανώσεις τη ζωή σου πιο έντονη. Η Κυριακή, όμως, σε καλεί να ασχοληθείς και με όσα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. Η Σελήνη στον Κριό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα, συναισθηματικές εκκρεμότητες ή θέματα εμπιστοσύνης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας, καθώς η Σελήνη περνά απέναντι από το ζώδιό σου. Αυτό μπορεί να κάνει τις ανάγκες των άλλων πιο έντονες στα μάτια σου, αλλά ταυτόχρονα να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι ζητάς από μια σχέση ή συνεργασία. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, η γοητεία σου είναι ιδιαίτερα έντονη. Ωστόσο, δεν μπορείς να αποφύγεις για πάντα μια συζήτηση μόνο και μόνο για να διατηρήσεις την αρμονία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η Κυριακή σε βάζει σε πιο πρακτική διάθεση. Η Σελήνη στον Κριό στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα και σε όλα όσα χρειάζονται οργάνωση. Ίσως αποφασίσεις να αλλάξεις μια συνήθεια, να βάλεις νέο πρόγραμμα ή να αντιμετωπίσεις μια εκκρεμότητα που συνεχώς ανέβαλλες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Σελήνη στον Κριό σου δίνει μια από τις πιο ευχάριστες επιρροές της ημέρας. Η ανάγκη σου για δημιουργικότητα, χαρά, φλερτ και αυθορμητισμό γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Είναι μια Κυριακή που σε βοηθά να αφήσεις για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις και να κάνεις πράγματα που πραγματικά απολαμβάνεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Κυριακή στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου ισορροπίες. Μπορεί να νιώσεις έντονα την ανάγκη να πάρεις μια απόφαση που αφορά τον προσωπικό σου χώρο ή να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση με ένα κοντινό πρόσωπο. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο άμεσο, όμως αυτό μπορεί να είναι θετικό αν έχεις την τάση να κρατάς μέσα σου πράγματα για μεγάλο διάστημα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή έχει έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο άμεσο στις κουβέντες σου, ενώ οι αρμονικές όψεις της με τον Πλούτωνα και τον Ουρανό μπορούν να φέρουν νέες ιδέες ή μια απρόσμενη συζήτηση που θα σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Μπορεί να νιώσεις ότι θέλεις να πεις πράγματα που κρατούσες μέσα σου. Κάν' το, αλλά πρόσεξε τον τρόπο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Σελήνη αποχωρεί από το ζώδιό σου και μπορεί να αισθανθείς ότι σταδιακά ξεκαθαρίζει η συναισθηματική σύγχυση των προηγούμενων ημερών. Η προσοχή σου στρέφεται τώρα περισσότερο σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών και προσωπικής αξίας. Η Κυριακή σε βοηθά να αναρωτηθείς τι χρειάζεσαι πραγματικά για να αισθάνεσαι σταθερός. Διάβασε περισσότερα εδώ