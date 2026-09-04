Ζώδια σήμερα (5/9): Προσοχή στις παρεξηγήσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 5/9

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, η ημέρα έχει μια ενδιαφέρουσα εναλλαγή: ξεκινά με πιο ανάλαφρη, κοινωνική διάθεση, ενώ όσο περνούν οι ώρες γίνεται πιο συναισθηματική και εσωστρεφής. Η Σελήνη περνά από τους Διδύμους στον Καρκίνο, ενώ η Αφροδίτη βρίσκεται στον Ζυγό, ευνοώντας την ανάγκη για αρμονία, όμορφες στιγμές και ουσιαστικές επαφές. Παράλληλα, η ένταση ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ερμή μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις ή βιαστικά συμπεράσματα, γι’ αυτό αξίζει να αφήσουμε λίγο χώρο πριν αντιδράσουμε.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Το Σάββατο σε καλεί να χαμηλώσεις λίγο τους ρυθμούς και να στραφείς περισσότερο σε όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής. Η Σελήνη στον Καρκίνο από το πρωί και μετά φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά ζητήματα, το σπίτι και τις προσωπικές σου ανάγκες. Μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Μια ημέρα που ευνοεί τις συζητήσεις, τις συναντήσεις και τις μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα. Έχεις ανάγκη να μιλήσεις, να μοιραστείς σκέψεις και να βρεθείς με ανθρώπους που σε κάνουν να περνάς καλά. Η Αφροδίτη στον Ζυγό σε βοηθά να βρεις ξανά ισορροπίες στις σχέσεις σου, ενώ στα αισθηματικά μπορεί να υπάρξει μια όμορφη εξέλιξη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου για ένα σημαντικό μέρος της ημέρας και σε κάνει ιδιαίτερα εξωστρεφή, επικοινωνιακή και γεμάτη ιδέες. Ωστόσο, η ένταση με τον Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεσαι και σε αυτό που αισθάνεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου. Γίνεσαι πιο ευαίσθητη, διαισθητική και συνδεδεμένη με τα συναισθήματά σου, ενώ μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση της καθημερινότητας. Είναι ιδανική ημέρα για σπίτι, αγαπημένα πρόσωπα και προσωπική φροντίδα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Το Σάββατο σε βρίσκει σε μια πιο εσωτερική φάση, ακόμη κι αν εξωτερικά δείχνεις απόλυτα καλά. Κάτι που έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες μπορεί να σε απασχολεί περισσότερο απ' όσο θέλεις να παραδεχτείς. Η Αφροδίτη ευνοεί τις κοινωνικές επαφές και τις όμορφες στιγμές, οπότε μια έξοδος με φίλους μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ήλιος και ο Ερμής στο ζώδιό σου σε κρατούν σε εγρήγορση και σε βοηθούν να οργανώσεις καλύτερα όσα θέλεις να πετύχεις. Το Σάββατο, όμως, δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα. Μια φιλική συνάντηση ή μια απρόσμενη συζήτηση μπορεί να σου δώσει μια διαφορετική οπτική για ένα θέμα που σε απασχολεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει αδιαμφισβήτητα το social star της ημέρας. Έχεις γοητεία, διάθεση για φλερτ και ανάγκη να περιβάλλεσαι από όμορφους ανθρώπους και όμορφες εικόνες. Είναι εξαιρετική στιγμή για μια έξοδο, μια γνωριμία ή μια ανανέωση στην προσωπική σου ζωή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα σε βάζει σε διαδικασία να ξεχωρίσεις τι πραγματικά θέλεις από αυτό που απλώς περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Η Σελήνη στον Καρκίνο ενισχύει τη διαίσθησή σου και σε κάνει να βλέπεις πίσω από τις λέξεις. Μην αγνοήσεις ένα συναίσθημα που επιμένει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Το Σάββατο έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα για εσένα και μπορεί να σε βγάλει από τη συνηθισμένη σου ρουτίνα. Μια πρόσκληση, μια έξοδος ή ακόμη και μια αυθόρμητη απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Παράλληλα, η ημέρα σου θυμίζει πως δεν χρειάζεται κάθε συζήτηση να καταλήγει σε συμπέρασμα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Οι σχέσεις σου έρχονται στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να δώσεις περισσότερη προσοχή στις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σου. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει πιο ευαίσθητη απέναντι στη συμπεριφορά των άλλων, ενώ μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα που είχε μείνει στην άκρη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις μπορεί να προσπαθήσουν να κλέψουν λίγο από τη διάθεση του Σαββάτου, όμως είναι σημαντικό να θυμηθείς ότι χρειάζεσαι και χρόνο για τον εαυτό σου. Η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, αλλά κυρίως την επαναφορά μιας πιο ήρεμης ρουτίνας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Το Σάββατο σε βρίσκει πιο ρομαντική και δημιουργική από το συνηθισμένο. Η Σελήνη στον Καρκίνο ενισχύει τη συναισθηματική σου πλευρά και δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για έρωτα, φλερτ, διασκέδαση και όμορφες στιγμές. Αν είσαι σε σχέση, μια αυθόρμητη έξοδος μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Διάβασε περισσότερα εδώ