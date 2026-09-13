Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 14 - 20 Σεπτεμβρίου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 14 - 20 Σεπτεμβρίου 2026

Η εβδομάδα 14 - 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάει με την ευεργετική επιρροή της 13ης Σεπτεμβρίου, μιας εξαιρετικής ημέρας για ξαφνικές ευχάριστες συναντήσεις, απρόσμενες ειδήσεις, υπογραφές συμβολαίων και έναρξη επιχειρηματικών σχεδίων. Το τρίγωνο Ερμή - Ουρανού, στις 5 μοίρες Ζυγού και Διδύμων, χαρίζει πρωτότυπες αλλά πρακτικές ιδέες και ευνοεί κυρίως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου, ιδιαίτερα Ζυγούς και Διδύμους.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, το εξάγωνο Ήλιου - Άρη, στις 22 μοίρες Παρθένου και Καρκίνου, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αποφασιστικότητα και τη διάθεση για δράση. Τα ζώδια του νερού και της γης του τρίτου δεκαημέρου, κυρίως όσοι έχουν γεννηθεί κοντά στις 14 του μήνα, μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά τα σχέδια και τα όνειρά τους.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, όμως, το τετράγωνο Αφροδίτης - Πλούτωνα, στις 3 μοίρες Σκορπιού και Υδροχόου, ανεβάζει επικίνδυνα τη συναισθηματική ένταση. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου χρειάζεται να αποφύγουν τη ζήλια, την κτητικότητα, τις χειριστικές συμπεριφορές και τις έντονες ερωτικές εξάρσεις. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτούν και οι οικονομικές αποφάσεις.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, το εξάγωνο Ποσειδώνα–Πλούτωνα, στις 3 μοίρες Κριού και Υδροχόου, δίνει ψυχικό σθένος και τη δύναμη να μετατρέψουμε ένα όραμα σε πραγματικό στόχο. Ευνοούνται τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου πενθημέρου, καθώς και οικονομικά ή δημιουργικά σχέδια που συνδέονται με την τέχνη.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Χείρωνας επιστρέφει ανάδρομος στην τελευταία μοίρα του Κριού, επαναφέροντας θέματα από την άνοιξη του 2026 γύρω από την αυτοπεποίθηση, την εικόνα, την αυτοαξία και το δικαίωμά μας να διεκδικούμε τα όνειρά μας. Την ίδια ημέρα, η αντίθεση Ερμή - Κρόνου, στις 12 μοίρες Ζυγού και Κριού, φέρνει σκληρές αλλά αναγκαίες αλήθειες. Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου καλούνται να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά τα προβλήματα, να πάρουν υπεύθυνες αποφάσεις και να αφήσουν πίσω τους αυταπάτες.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 14 - 20 Σεπτεμβρίου 2026

Κριός

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου σάς δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε έναν σημαντικό προσωπικό στόχο, αξιοποιώντας τη βοήθεια φίλων και ανθρώπων από το ευρύτερο περιβάλλον σας. Ιδιαίτερα από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια συζήτηση, μια γνωριμία ή μια χρήσιμη πληροφορία μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που μέχρι τώρα δεν είχατε εξετάσει. Μην προσπαθήσετε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας, καθώς οι κατάλληλες συμμαχίες μπορούν να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου μπορεί να προωθήσει ένα δημιουργικό ή επαγγελματικό σχέδιο που χρειάζεται χρόνο, υπομονή και σωστή προετοιμασία. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια ιδέα ή μια συζήτηση με ανθρώπους του κοντινού σας περιβάλλοντος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Μην απορρίψετε μια πρόταση επειδή δεν υπόσχεται άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που ξεκινάει τώρα μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά και να αποκτήσει μεγαλύτερη προοπτική στο μέλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου φέρνει πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, τα οικονομικά και τους μελλοντικούς σας στόχους. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου μπορεί να λάβετε ουσιαστική βοήθεια από την οικογένεια ή να βρείτε έναν αποτελεσματικό τρόπο να τακτοποιήσετε μια υπόθεση κατοικίας. Μια μετακόμιση, ανακαίνιση, αγορά ή οικογενειακή εκκρεμότητα μπορεί να προχωρήσει, διευκολύνοντάς σας και οικονομικά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου σάς βοηθά να προχωρήσετε μέσα από επαφές, συζητήσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, οι προτάσεις σας μπορούν να βρουν ανταπόκριση και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας να στηρίξουν ενεργά ένα σχέδιό σας. Μια σημαντική συζήτηση, συμφωνία ή επαγγελματική επαφή μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσετε ένα εμπόδιο που σας απασχολούσε εδώ και καιρό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου σας βοηθά να κινηθείτε πιο μεθοδικά σε οικονομικά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου μπορείτε να οργανώσετε αθόρυβα ένα σχέδιο ή να τακτοποιήσετε μια οικονομική εκκρεμότητα που σας δημιουργούσε πίεση. Μια συμφωνία, ένας διακανονισμός ή μια συζήτηση για χρήματα μπορεί να προχωρήσει, αρκεί να εξετάσετε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες και να μη βιαστείτε να δεσμευτείτε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου σας βοηθά να προωθήσετε προσωπικούς στόχους, να τακτοποιήσετε πρακτικές εκκρεμότητες και να επανεξετάσετε ζητήματα εμπιστοσύνης. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, η στήριξη ενός φίλου ή ενός ανθρώπου από το κοινωνικό σας περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μια γνωριμία, μια συμβουλή ή μια χρήσιμη πληροφορία μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε έναν στόχο που θέλετε εδώ και καιρό να πραγματοποιήσετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου συνδυάζει θετικές επαγγελματικές εξελίξεις με βαθύτερες διεργασίες στις σχέσεις σας. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, η αθόρυβη και μεθοδική προσπάθεια που έχετε καταβάλει μπορεί να αρχίσει να αποδίδει. Ένα επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα εάν κινηθείτε με διπλωματία και δεν ανακοινώσετε πρόωρα κάθε επόμενο βήμα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου διευρύνει τους ορίζοντές σας και σας βοηθά να κάνετε περισσότερο λειτουργική την καθημερινότητά σας. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μια υπόθεση που συνδέεται με το εξωτερικό μπορεί να προχωρήσει με τη βοήθεια φίλων, ομάδων ή ανθρώπων που μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Μια γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον μπορεί να σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες ή να σας συνδέσει με τα κατάλληλα πρόσωπα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου μπορεί να ξεμπλοκάρει μια οικονομική υπόθεση και να ανανεώσει την ερωτική και δημιουργική σας διάθεση. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια μεθοδική κίνηση, μια διαπραγμάτευση ή μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει να διευθετήσετε μια οικονομική εκκρεμότητα. Υποχρεώσεις, διακανονισμοί ή γραφειοκρατικά ζητήματα μπορούν να μπουν σε καλύτερη σειρά, αρκεί να κινηθείτε οργανωμένα και χωρίς παρορμητικές αποφάσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές συζητήσεις στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στα οικογενειακά και στα μεγάλα σχέδιά σας. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια συζήτηση με το ταίρι ή έναν συνεργάτη μπορεί να ξεμπλοκάρει μια υπόθεση που αφορά ταξίδι, σπουδές, νομικά θέματα ή επαφές με το εξωτερικό. Μπορείτε να καταλήξετε σε μια συμφωνία, να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματα ή να λάβετε την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου σας βοηθά να τακτοποιήσετε πρακτικές και οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια μεθοδική κίνηση στον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε λύση για ένα οικονομικό, ασφαλιστικό ή γραφειοκρατικό ζήτημα. Μια συνεννόηση με συναδέλφους ή τα κατάλληλα πρόσωπα μπορεί να επιταχύνει μια διαδικασία που μέχρι τώρα παρουσίαζε καθυστερήσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Η εβδομάδα 14–20 Σεπτεμβρίου ενισχύει τις σχέσεις, τη δημιουργικότητα και τη δυνατότητά σας να μετατρέψετε μια ιδέα σε κάτι περισσότερο ουσιαστικό. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μια ρομαντική ή δημιουργική πρωτοβουλία μπορεί να βρει θετική ανταπόκριση από το ταίρι, έναν συνεργάτη ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί ευχάριστα, αρκεί να δείξετε τα συναισθήματά σας χωρίς υπερβολές και εξιδανικεύσεις.

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