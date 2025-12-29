Τα nail looks που θα απογειώσουν την πρωτοχρονιάτικη εμφάνισή σου

Φόρεμα βρήκες. Στο μακιγιάζ και τα μαλλιά κατέληξες. Τι γίνεται με το nail look σου όμως; Τα μανικιούρ με γκλίτερ είναι η απόλυτη επιλογή για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, συνδυάζοντας μυστήριο, λάμψη και διαχρονική κομψότητα σε ένα μόνο μανικιούρ. Το μαύρο, το nude, αλλά και το μπορντό λειτουργούν ως ο τέλειος καμβάς για το γκλίτερ, αναδεικνύοντας κάθε αντανακλαστική λεπτομέρεια και χαρίζοντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει glamorous και ταυτόχρονα μοντέρνο.

Αν θέλεις ένα κομψό αποτέλεσμα, προτίμησε διακριτικό γκλίτερ σε ένα ή δύο νύχια ως accent ή ένα λεπτό glitter top coat πάνω από μαύρη, λευκή ή μπορντό βάση. Για ένα πιο τολμηρό look, εφάρμοσε ένα βερνίκι με έντονο γκλίτερ σε όλη την επιφάνεια ή διάνθισε το μανικιόυρ σου με γεωμετρικές γραμμές και μικρές λάμψεις. Σε κάθε περίπτωση, να θυμάσαι ότι τα μανικιούρ με γκλίτερ δείχνουν υπέροχα σε κοντό αλλά και μακρύ μήκος, ενώ συνδυάζονται τέλεια με κάθε party dress. Δες παρακάτω τα δικά μας αγαπημένα looks για να διαλέξεις πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Μανικιούρ με γκλίτερ: 10 nail looks για να διαλέξεις

Ombre

Black Swirls

Midnight Velvet

Glitter French

Snowflakes

Black Champagne

Pearl Details

Glitter Disco

Silver Glitter

Star Details