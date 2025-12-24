Τα μανικιούρ που πρέπει να δεις αν έχεις σήμερα ραντεβού για νύχια

Τα Χριστούγεννα αποτελούν κάθε χρόνο μια ωδή στη λάμψη, τη λεπτομέρεια και την πολυτέλεια κι αυτό αντανακλάται και στο μανικιούρ. Τα χριστουγεννιάτικα νύχια 2025 εξελίσσονται, αφήνοντας πίσω τους τα προβλέψιμα σχέδια και υιοθετώντας μια πιο refined, fashion-forward προσέγγιση. Οι τάσεις αντλούν έμπνευση από τις πασαρέλες, την υψηλή κοσμηματοποιία και τη minimal πολυτέλεια, προτείνοντας looks που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στο festive και το κομψό.

Οι αποχρώσεις κινούνται σε βαθιά, πλούσια χρώματα που θυμίζουν πολύτιμους λίθους, όπως το μπορντό και το midnight blue, αλλά και σε γαλακτερά neutrals και soft metallics που χαρίζουν διακριτική λάμψη. Το glitter επιστρέφει σε μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή, ενώ το nail art γίνεται πιο αφαιρετικό. Μεγάλη τάση αποτελούν όμως και τα glossy, velvet και chrome φινιρίσματα, τα οποία χαρίζουν μια διαφορετική διάσταση ακόμα και στα πιο απλά κόκκινα νύχια, θυμίζοντάς μας πως η πολυτέλεια δεν χρειάζεται υπερβολές.

Από minimal chic επιλογές για τις λάτρεις της διαχρονικής αισθητικής μέχρι πιο λαμπερές προτάσεις για τις glam βραδινές εμφανίσεις των ημερών, ιδού τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα νύχια του 2025:

Τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα νύχια 2025

Burgundy Chrome

Bow Details

Metallics

Glazed French

Iridescent Nude

Midnight Tips

Soft Glitter

Ombre Glitter



Red Glazed

Glitter French