Τα πιο κομψά χριστουγεννιάτικα νύχια για το 2025
Βίκυ Χριστοπούλου
24 Δεκεμβρίου 2025
Τα Χριστούγεννα αποτελούν κάθε χρόνο μια ωδή στη λάμψη, τη λεπτομέρεια και την πολυτέλεια κι αυτό αντανακλάται και στο μανικιούρ. Τα χριστουγεννιάτικα νύχια 2025 εξελίσσονται, αφήνοντας πίσω τους τα προβλέψιμα σχέδια και υιοθετώντας μια πιο refined, fashion-forward προσέγγιση. Οι τάσεις αντλούν έμπνευση από τις πασαρέλες, την υψηλή κοσμηματοποιία και τη minimal πολυτέλεια, προτείνοντας looks που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στο festive και το κομψό.
Οι αποχρώσεις κινούνται σε βαθιά, πλούσια χρώματα που θυμίζουν πολύτιμους λίθους, όπως το μπορντό και το midnight blue, αλλά και σε γαλακτερά neutrals και soft metallics που χαρίζουν διακριτική λάμψη. Το glitter επιστρέφει σε μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή, ενώ το nail art γίνεται πιο αφαιρετικό. Μεγάλη τάση αποτελούν όμως και τα glossy, velvet και chrome φινιρίσματα, τα οποία χαρίζουν μια διαφορετική διάσταση ακόμα και στα πιο απλά κόκκινα νύχια, θυμίζοντάς μας πως η πολυτέλεια δεν χρειάζεται υπερβολές.
Από minimal chic επιλογές για τις λάτρεις της διαχρονικής αισθητικής μέχρι πιο λαμπερές προτάσεις για τις glam βραδινές εμφανίσεις των ημερών, ιδού τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα νύχια του 2025:
Τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα νύχια 2025
Burgundy Chrome
Bow Details
Metallics
Glazed French
Iridescent Nude
Midnight Tips
Soft Glitter
Ombre Glitter
Red Glazed
Glitter French
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.