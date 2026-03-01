English Cottage: Η πιο cozy τάση στο interior design φέτος είναι βγαλμένη από την ταινία «The Holiday»

Παρόλο που η ταινία κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια, οι εσωτερικοί χώροι της αγγλικής εξοχής εξακολουθούν να έχουν απήχηση σήμερα

Αν έχεις δει την ταινία The Holiday, το πιθανότερο είναι να έχεις ερωτευτεί το «Rosehill Cottage» – το ζεστό σπίτι του χαρακτήρα που υποδύεται η Κέιτ Γουίνσλετ, κρυμμένο στην αγγλική εξοχή. Υπάρχουν τόσα πολλά να αγαπήσεις σε αυτόν τον χώρο: Τα αταίριαστα έπιπλα, γεμάτα με μαξιλάρια με φλοράλ σχέδια (chintz), η αξιολάτρευτη γαλάζια κουζίνα (που διαθέτει και τζάκι), εκείνη η υπέροχη μπανιέρα και η ζεστή γωνιά διαβάσματος περιτριγυρισμένη από βιβλία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι.

Τι είναι το English Cottage style στη διακόσμηση;

Το συγκεκριμένο στιλ εσωτερικής διακόσμησης είναι εμπνευσμένο από τις αγγλικές εξοχικές κατοικίες (English cottage) και χαρακτηρίζεται από την άνετη διαβίωση. Μετά από χρόνια τάσεων που κυριαρχούνταν από το «γκρι της χιλιετίας» (millennial gray) και τον μινιμαλισμό, αυτό το ζεστό στιλ είναι το αντίδοτο. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις πολλά για το English Cottage style, μπορείς να το αναγνωρίσεις με την πρώτη ματιά. Είναι ένα παραδοσιακό στιλ – σκέψου σκούρους τόνους ξύλου, παιχνιδιάρικα μοτίβα, έπιπλα με βολάν (skirted furniture) και μια δόση ζεστής ατέλειας. Αυτοί οι χώροι αποπνέουν γοητεία και χτίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να πετύχεις το English Cottage style στο σπίτι σου;

Η αναδημιουργία του look English Cottage θα σε κάνει να αναζητήσεις ζεστά χρώματα, ζεστά μοτίβα και όμορφες αντίκες έπιπλα. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις διακοσμητικά που μιλάνε στην ψυχή σου. Αυτή η αισθητική είναι βαθιά προσωπική και πρέπει να σου φαίνεται οικεία. Ακολουθούν τα πρώτα βήματα.

Έπιπλα με βολάν (Skirted Furniture)

Υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό από τα έπιπλα με βολάν; Βασικό στοιχείο του English Cottage style, τα έπιπλα με βολάν μπορούν να φέρουν λίγη απαλότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση σε οποιονδήποτε χώρο

Μοτίβα στα υφάσματα (Patterned Textiles)

Μιλώντας για μοτίβα, ένα δωμάτιο εμπνευσμένο από την αγγλική εξοχή δεν θα ήταν πλήρες χωρίς αυτά. Τα κλασικά μοτίβα, όπως τα φλοράλ, οι ρίγες, τα block prints και τα καρό, είναι εξαιρετικά σημεία για να ξεκινήσεις. Η ανάμειξη μοτίβων (pattern mixing) είναι ευπρόσδεκτη στο στιλ English Cottage, επίσης.

Σκούρα ξύλινα τελειώματα (Dark Wood Finishes)

Οι πλούσιοι τόνοι ξύλου, είναι ιδανικοί για αγγλικούς εσωτερικούς χώρους. Γενικά, μπορείς να επενδύσεις στους ξύλινους τόνους, είτε πρόκειται για κάτι μικρό όπως ξύλινες επιφάνειες κοπής ή κορνίζες, είτε για μεγαλύτερα έπιπλα. Όσο πιο πλούσιοι και ποικίλοι οι τόνοι, τόσο το καλύτερο.

Έπιπλα και διακόσμηση εμπνευσμένα από το vintage

Αν ελπίζεις να αναδημιουργήσεις το στιλ English Cottage, το ψάξιμο σε παλαιοπωλεία και αντίκες θα πρέπει να είναι το πρώτο σου σχέδιο δράσης. Μια επιμελημένη συλλογή από vintage αντικείμενα είναι τεράστιο μέρος της γοητείας. Είτε γεμίσεις τον χώρο σου με πραγματικές αντίκες είτε με διακόσμηση εμπνευσμένη από το vintage, θυμήσου ότι το στιλ English Cottage έχει να κάνει με τη ζεστασιά.