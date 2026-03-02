Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Kέρδισε το βραβείο A' Ανδρικού Ρόλου στα Actor Awards και καταχειροκροτήθηκε με τον συγκινητικό λόγο του

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παρέλαβε το βραβείο στην κατηγορία Α’ Ανδρικός Ρόλος για την ερμηνεία του στην ταινία Sinners και ο λόγος που ακολούθησε ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

Τα Actor Awards 2026 (πρώην SAG Awards) έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου και όλα τα βλέμματα του υποκριτικού κόσμου ήταν στραμμένα εκεί. Η 32η τελετή απονομής βράβευσε τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της περασμένης χρονιάς. Ανάμεσά τους και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Sinners, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Στην ανακοίνωση του ονόματός του, ο 39χρονος ηθοποιός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του γι’ αυτή τη σημαντική διάκριση στην καριέρα του. Όντας υποψήφιος με καλλιτέχνες που έχουν αποδείξει επανειλημμένως το ταλέντο τους - Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς - η κατάκτηση του βραβείου γίνεται ακόμα πιο τιμητική. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ανέβηκε στη σκηνή και ο λόγος που ακολούθησε άγγιξε ολόκληρη την αίθουσα.

He's an actor's actor, but he's OUR star. Yesterday, Michael B. Jordan took home two #NAACPImageAwards, and tonight he accepted his first Best Male Actor in a Leading Role at the #ActorAwards.



This clip has so many great moments that you have to rewatch it.

Viola's excitement… pic.twitter.com/OmvMsPY7HX — BET (@BET) March 2, 2026

Η ομιλία του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Actor Awards 2026

«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Δεν το περίμενα καθόλου», αναφώνησε στην αρχή της ομιλίας του ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, έχοντας χάσει τα λόγια του. «Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ. Αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε. Και ξέρετε πώς νιώθω για εσάς», συνέχισε απευθυνόμενος στους συνυποψηφίους του.

Βλέποντας το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, ο 39χρονος ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω στην παιδική ηλικία του, όταν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες με την οικογένειά του και πάλευαν για τις βασικές ανάγκες τους. «Εκείνο το παιδί από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στέκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να περάσουμε από το Holland Tunnel, ψάχναμε λεφτά για βενζίνη, για θέση πάρκινγκ», περιέγραψε, αναφερόμενος στα δρομολόγια που έκανε η μητέρα του στη Νέα Υόρκη, για να καταφέρει να παρευρεθεί στις οντισιόν.

«Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ράιν Κούγκλερ που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω, να είμαι ατρόμητος και να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για να βρούμε την αλήθεια», είπε για τον συνεργάτη του. Τέλος, αναφερόμενος στους συνεργάτες και συναδέλφους του στην ταινία, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν έκανε μια ειδική αναφορά, λέγοντας: «Το να βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα με ανθρώπους που με έχουν δει να μεγαλώνω μπροστά στην κάμερα και σε αυτούς τους χώρους… Νιώθω την αγάπη και τη στήριξη που πάντα μου δίνατε και με ενθαρρύνατε να συνεχίσω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω απλώς να πω ευχαριστώ».

