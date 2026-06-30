Samsung Solve for Tomorrow: Οι μαθητικές ιδέες που γίνονται δεξιότητες του αύριο

Εσύ, όταν ήσουν παιδί, με ποιον μοιραζόσουν τις ιδέες σου; Για σκέψου πώς θα ήταν αν υπήρχε δίπλα σου κάποιος που δεν θα τις άκουγε απλώς, αλλά θα σου έδινε τα εργαλεία, την καθοδήγηση και τον χώρο για να τις εξελίξεις. Κάποιος που θα σε βοηθούσε να μετατρέψεις μια σκέψη σε πρόταση, μια ανησυχία σε λύση και μια μαθητική ιδέα σε δεξιότητα για το αύριο.

Αυτό ακριβώς βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος Samsung Solve for Tomorrow, που κορυφώνεται με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Skills Clubs- Samsung Solve for Tomorrow, που δίνει βήμα σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν ιδέες με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η τεχνολογία, η δημιουργικότητα και η κοινωνική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού τελικού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί συγκεντρώθηκαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι φορέων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα: Tην ενδυνάμωση της νέας γενιάς μέσα από τις δεξιότητες του αύριο.

Μέσα από την παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία Samsung Solve for Tomorrow, η Samsung Electronics Hellas στηρίζει το πρόγραμμα Skills Clubs, το οποίο υλοποιείται από το British Council, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Βραβείο Κοινωνικού Αντικτύπου, Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Το φετινό Skills Clubs - Solve for Tomorrow

Φέτος, περισσότεροι από 500 μαθητές και 100 εκπαιδευτικοί από σχολεία όλης της Ελλάδας συμμετείχαν στο πρόγραμμα Solve for Tomorrow, αναπτύσσοντας ιδέες κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τη μεθοδολογία design thinking. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές δούλεψαν τις ιδέες τους ακολουθώντας μια δημιουργική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων: Πρώτα εντόπισαν μια πραγματική ανάγκη, κατανόησαν το κοινό στο οποίο απευθύνονται, σκέφτηκαν πιθανές λύσεις, τις σχεδίασαν, τις δοκίμασαν και τις βελτίωσαν.

Στον τελικό συμμετείχαν 10 ομάδες από 9 σχολεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους η Αθήνα, η Ύδρα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Σύρος και η Κρήτη. Συνολικά, τα 9 σχολεία εκπροσώπησαν 47 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί.

Οι μαθητές παρουσίασαν λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και τον αθλητισμό, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία, επιχειρώντας να απαντήσουν σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Από ψηφιακές εφαρμογές μέχρι πλατφόρμες συνεργατικής μάθησης και πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα, οι ιδέες τους απέδειξαν πως η καινοτομία δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά και τρόπου σκέψης.

Τις ιδέες των μαθητικών ομάδων αξιολόγησε επιτροπή εκπροσώπων από τον χώρο της εκπαίδευσης, της βιωσιμότητας και της τεχνολογίας. Στην επιτροπή συμμετείχαν η Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η Σοφία Αξωνίδη, Mobilization Associate του WWF Ελλάς, και ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής του τμήματος Text-To-Speech και Έρευνας και Ανάπτυξης της Samsung Electronics Hellas.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Αιμίλιο Χαλαμανδάρη, τη Δρ. Σοφία

Παπαδημητρίου και τη Σοφία Αξωνίδη.

Οι διακρίσεις

Το βραβείο για την πιο ολοκληρωμένη ιδέα, το οποίο συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο €1.500, απέσπασε το ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου για την πρόταση «Syros on the Go». Πρόκειται για μια ψηφιακή εφαρμογή, έναν έξυπνο οδηγό μετακίνησης για τη Σύρο, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ηχορύπανσης και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

Βραβείο πιο Ολοκληρωμένης Ιδέας, ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου

Επιπλέον, απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία:

Βραβείο Καινοτομίας στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Ευκαρπίας για την ιδέα «Βοήθεια & Μνήμη», ένα έξυπνο ρολόι με GPS που υποστηρίζει άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

Βραβείο Βιωσιμότητας στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού για την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης «EcoMinds».

Βραβείο Κοινωνικού Αντικτύπου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης για την πρόταση «Refugees, Reuse, Recycle, Replay (4R-Business)».

Βραβείο Αθλητισμού και Τεχνολογίας στο ΓΕΛ Ύδρας για την πρωτοβουλία «Hydra Active Commons», που συνδυάζει τη φυσική ευεξία, τον βιώσιμο τουρισμό και τις ψηφιακές εμπειρίες ξενάγησης. Βραβείο Βιωσιμότητας, Α Αρσάκειο, Γυμνάσιο Ψυχικού

Πώς το βίωσαν οι μαθητές

Πέρα από τις διακρίσεις, το πιο ουσιαστικό αποτύπωμα του διαγωνισμού φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο τον έζησαν οι ίδιοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους. Γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μετρούν μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως τη διαδρομή: Τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργική σκέψη και την αίσθηση ότι μια ιδέα μπορεί πράγματι να φέρει αλλαγή.

«Είμαστε ενθουσιασμένες για τη δημιουργική διαδικασία που ζήσαμε από το πρώτο σεμινάριο μέχρι και την κατάκτηση του βραβείου της πιο ολοκληρωμένης ιδέας. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και φορείς που πίστεψαν στις δυνάμεις μας», ανέφερε η Ομάδα Hermes του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Σύρου.

Από την πλευρά της, μαθήτρια Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα δήλωσε: «Για εμένα αυτός ο διαγωνισμός ήταν μια μοναδική εμπειρία και πιστεύω πως τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικές τόσο για τους μαθητές όσο και για την κοινωνία γενικότερα».

Η Βασιλική Παπαϊωάννου, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα, στάθηκε στην προσωπική εξέλιξη των μαθητριών μέσα από τη διαδικασία: «Είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά τις μαθήτριές μας να ξεπερνούν τους φόβους τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ολοκληρωμένες προτάσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τις είδα να ωριμάζουν, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να ανακαλύπτουν δυνατότητες που ίσως οι ίδιες δεν γνώριζαν ότι διέθεταν. Πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ο διαγωνισμός τους χάρισε κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: την πίστη ότι η νεανική δημιουργικότητα μπορεί πραγματικά να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο».

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυμνάσιο Νέας Ευκαρπίας σημείωσαν: «Η καινοτομία ξεκινά από τη συνεργασία. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλες τις μαθήτριες που τόλμησαν να ονειρευτούν».

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η τοποθέτηση του Μαυροειδή Παυλάκου, Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Σύρου, για τη διάκριση της ομάδας του: «Η διάκριση της ομάδας μας, έδειξε για άλλη μια φορά πως όταν το ομαδικό πνεύμα, η εμπιστοσύνη και η δημιουργικότητα συναντιούνται, οι ιδέες μπορούν πραγματικά να ξεχωρίσουν. Είμαστε υπερήφανοι που είδαμε τις μαθήτριες μας να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν με αυτοπεποίθηση μια τόσο ολοκληρωμένη ιδέα».

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Κυριακή Κούκουζα, Σταυρούλα Καψοκόλη, Άννα Ηλιοπούλου και Μαρίλια Κωτσή συμπλήρωσαν: «Τα κορίτσια μας επιβεβαίωσαν ότι όταν δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες, όλοι οι μαθητές έχουν ίσο δικαίωμα στην επιτυχία! Μας γέμισαν περηφάνια, σπάζοντας κάθε στερεότυπο!».

Βραβείο Καινοτομίας, 1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας

Οι άνθρωποι πίσω από την πρωτοβουλία

Στον πυρήνα του Skills Clubs - Solve for Tomorrow βρίσκονται οι άνθρωποι και οι φορείς που επενδύουν στην εκπαίδευση όχι μόνο ως γνώση, αλλά ως εμπειρία, δεξιότητα και δυνατότητα κοινωνικής αλλαγής.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και δήλωσε: «Στη Samsung πιστεύουμε ότι η καινοτομία έχει πραγματική αξία μόνο όταν βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων και φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά. Μέσα από το πρόγραμμα Samsung Solve for Tomorrow θέλουμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να σκέφτονται δημιουργικά, να συνεργάζονται και να πιστεύουν ότι ακόμη και μία ιδέα μπορεί να δημιουργήσει θετική αλλαγή. Βλέποντας το πάθος και τη δημιουργικότητα όλων των ομάδων σήμερα, νιώθω πραγματικά αισιόδοξος για το μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διευθύντρια του British Council, Αναστασία Ανδρίτσου, ευχαρίστησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Samsung για τη διαρκή υποστήριξή τους στο πρόγραμμα. Απευθυνόμενη στους μαθητές, σημείωσε: «Αυτό που μετράει είναι, η διαδρομή και οι δεξιότητες που αναπτύσσετε μέσα από όλη τη διαδικασία του προγράμματος, που θα σας βοηθήσουν την επόμενη μέρα στις σχολικές σας δραστηριότητες, τις σπουδές σας, την εργασία σας, αλλά και στην προσωπική σας ανάπτυξη».

Η Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ανέδειξε τη σημασία μιας εκπαίδευσης που δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αντιλαμβανόμαστε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια ανθρώπων που μπορούν να σκέφτονται δημιουργικά, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να δρουν με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία».

Τέλος, η Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου, αφού συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, επεσήμανε: «Είναι ένας μοναδικός διαγωνισμός που συνδυάζει τις δεξιότητες με την καινοτομία και τον κοινωνικό της αντίκτυπο. Προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις ευρηματικές τους ιδέες, να συνεργαστούν, να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά».

Βραβείο Αθλητισμού και Τεχνολογία, ΓΕΛ Ύδρας

Γιατί έχουμε ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες

Σε μια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και οι κοινωνικές προκλήσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες, οι μαθητές χρειάζονται κάτι περισσότερο από γνώσεις. Χρειάζονται χώρο για να πειραματιστούν, να συνεργαστούν, να αποτύχουν, να ξαναδοκιμάσουν και να πιστέψουν ότι η δική τους φωνή έχει αξία.

Το Skills Clubs - Solve for Tomorrow δείχνει ακριβώς αυτό: πως η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από μια σχολική ομάδα, από μια καθημερινή παρατήρηση, από μια ανάγκη της κοινότητας. Και πως όταν στους νέους ανθρώπους δίνονται τα σωστά εργαλεία, η δημιουργικότητά τους μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Με τη λήξη του φετινού διαγωνισμού, το Skills Clubs – Solve for Tomorrow συνεχίζει να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να αξιοποιεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την τεχνολογία για την ανάπτυξη λύσεων που δεν μένουν στη θεωρία, αλλά μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα ανθρώπων και κοινοτήτων καλύτερη.

Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα: Ότι οι ιδέες των παιδιών δεν είναι ποτέ «μικρές», όταν υπάρχει κάποιος εκεί για να τις ακούσει.