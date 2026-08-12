Έχεις ακατάστατο υπνοδωμάτιο; Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που πρέπει να απομακρύνεις, σύμφωνα με επαγγελματίες οργανωτές.

Το υπνοδωμάτιό σου είναι ο χώρος στον οποίο επιστρέφεις στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας για να χαλαρώσεις. Κι όμως, όσο κι αν προσπαθείς να το διατηρείς τακτοποιημένο, υπάρχουν ορισμένες καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει αμέσως πιο ακατάστατος. Μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεσαι καν, όμως ένας επαγγελματίας οργανωτής θα τις εντόπιζε με την πρώτη ματιά.

Η ακαταστασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το δωμάτιό σου είναι γεμάτο πράγματα. Μερικές φορές αρκούν μερικά ρούχα στο πάτωμα, ένα άστρωτο κρεβάτι ή ένα ποτήρι που έχει ξεμείνει στο κομοδίνο για να αλλάξει εντελώς η εικόνα του χώρου. Αν θέλεις, λοιπόν, το υπνοδωμάτιό σου να δείχνει πιο ήρεμο και οργανωμένο, ξεκίνα από αυτά τα σημεία.

1. Ρούχα πεταμένα στο πάτωμα

Αν υπάρχει ένα πράγμα που κάνει ένα υπνοδωμάτιο να δείχνει αμέσως ακατάστατο, αυτό είναι τα ρούχα στο πάτωμα. Και δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα σου εκεί κάτω. Ακόμη και μερικά μπλουζάκια, ένα παντελόνι ή ένα πουλόβερ αρκούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση χάους. Συχνά, πίσω από αυτή τη συνήθεια κρύβεται ένα πολύ απλό πρόβλημα: έχεις περισσότερα ρούχα από όσα μπορεί να χωρέσει ο διαθέσιμος χώρος. Όταν η ντουλάπα, τα συρτάρια και οι κρεμάστρες είναι ήδη γεμάτα, η ιδέα του να τακτοποιήσεις ακόμη ένα ρούχο μοιάζει περισσότερο με αγγαρεία.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό, προσπάθησε να μην αφήνεις το «θα το φορέσω ξανά» να μετατρέπεται σε μόνιμη στοίβα. Ένα συγκεκριμένο σημείο για τα ρούχα που έχεις φορέσει αλλά δεν χρειάζονται πλύσιμο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

2. Καρέκλες που έχουν μετατραπεί σε ντουλάπες

Έχεις μια καρέκλα στο υπνοδωμάτιο που έχει πάψει εδώ και καιρό να χρησιμοποιείται για να κάθεσαι; Αν πάνω της βρίσκονται μόνιμα ρούχα, τσάντες, ζώνες και αξεσουάρ, τότε μάλλον γνωρίζεις πολύ καλά το συγκεκριμένο φαινόμενο. Η καρέκλα ή το παγκάκι καταλήγει εύκολα να γίνει το προσωρινό σημείο όπου αφήνεις ό,τι δεν έχεις διάθεση να τακτοποιήσεις εκείνη τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι το προσωρινό πολύ γρήγορα γίνεται μόνιμο.

Δοκίμασε να αφήνεις αυτά τα έπιπλα εντελώς άδεια. Αν χρειάζεσαι επιπλέον χώρο αποθήκευσης, προτίμησε ένα καλάθι ή ένα μικρό έπιπλο που προορίζεται γι’ αυτόν τον σκοπό.

3. Σκουπίδια και χαρτιά που συσσωρεύονται

Ένα χαρτάκι, μια απόδειξη, ένα άδειο μπουκάλι ή η συσκευασία από ένα σνακ μπορεί να φαίνονται ασήμαντα. Όταν όμως αρχίσουν να συγκεντρώνονται, το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Μπορεί να σκέφτεσαι «θα το πετάξω αργότερα», ειδικά όταν το δωμάτιο είναι ήδη λίγο ακατάστατο. Έτσι, όμως, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: όσο περισσότερα πράγματα βρίσκονται γύρω σου, τόσο λιγότερο σε ενοχλεί να προσθέσεις ακόμη ένα.

Η λύση είναι απλή. Βάλε έναν μικρό κάδο στο υπνοδωμάτιό σου και πέτα κάθε σκουπίδι αμέσως. Όταν γεμίσει, άδειασέ τον χωρίς να το αναβάλεις.

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4. Το άστρωτο κρεβάτι

Μπορεί να σου φαίνεται υπερβολικό, αλλά ένα άστρωτο κρεβάτι επηρεάζει ολόκληρη την εικόνα του υπνοδωματίου. Ακόμη κι αν όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά τακτοποιημένα, τα τσαλακωμένα σεντόνια και το πάπλωμα μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει πρόχειρος. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις πολύ χρόνο. Το στρώσιμο του κρεβατιού μπορεί να γίνει σε λιγότερο από ένα λεπτό και αμέσως το δωμάτιο δείχνει πιο καθαρό και οργανωμένο.

Δεν χρειάζεται να το κάνεις σαν να πρόκειται να φωτογραφηθεί το σπίτι σου για περιοδικό. Αρκεί να ισιώσεις τα σεντόνια, να τακτοποιήσεις το πάπλωμα και να βάλεις τα μαξιλάρια στη θέση τους.

5. Πιάτα και ποτήρια στο κομοδίνο

Αν σου αρέσει να τρως στο κρεβάτι, δεν υπάρχει λόγος να το στερηθείς. Αυτό που αξίζει, όμως, να αλλάξεις είναι η συνήθεια να αφήνεις τα πιάτα και τα ποτήρια στο κομοδίνο μέχρι την επόμενη ημέρα. Ένα φλιτζάνι καφέ, ένα πιάτο από το βραδινό σου ή ένα ποτήρι με χυμό κάνουν πολύ γρήγορα τον χώρο να δείχνει ακατάστατο. Παράλληλα, υπολείμματα τροφών και γλυκά ροφήματα μπορούν να προσελκύσουν έντομα, κάτι που σίγουρα δεν θέλεις να συμβαίνει στον χώρο όπου κοιμάσαι.

Κάνε, λοιπόν, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου: κάθε φορά που τελειώνεις το φαγητό ή το ποτό σου, πάρε μαζί σου και το πιάτο ή το ποτήρι όταν σηκωθείς από το κρεβάτι.

Και αν δεν έχεις αρκετό αποθηκευτικό χώρο;

Μερικές φορές η ακαταστασία δεν οφείλεται στις συνήθειές σου αλλά στο γεγονός ότι απλώς δεν έχεις αρκετούς χώρους για να βάλεις τα πράγματά σου. Αν η ντουλάπα σου είναι μικρή ή δεν έχεις συρταριέρα, είναι λογικό κάποια αντικείμενα να καταλήγουν σε καρέκλες, κομοδίνα ή στο πάτωμα.

Εδώ μπορείς να εκμεταλλευτείς κάθε διαθέτη γωνιά. Ένα ψηλό και στενό έπιπλο, μια επιπλέον ράγα για κρεμάστρες ή κουτιά αποθήκευσης μπορούν να αξιοποιήσουν τον κάθετο χώρο χωρίς να κάνουν το δωμάτιο να δείχνει μικρότερο.

Το βασικό είναι να δώσεις σε κάθε αντικείμενο μια συγκεκριμένη «θέση». Όταν ξέρεις πού πρέπει να επιστρέψει κάθε πράγμα, η τακτοποίηση γίνεται πολύ πιο εύκολη και το υπνοδωμάτιό σου μπορεί να παραμένει ήρεμο και οργανωμένο χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνεις ώρες κάθε εβδομάδα.