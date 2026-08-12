Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο αποφάσισε να πει το «ναι» στον Μπακ Πάλμερ με τις φωτογραφίες που μοιράστηκε να είναι άκρως ρομαντικές.

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στη σχέση της με τον Μπακ Πάλμερ. Το διάσημο μοντέλο ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον σχεδιαστή κοσμημάτων, αποκαλύπτοντας μάλιστα μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές της πρότασης γάμου.

Η 45χρονη Βραζιλιάνα καλλονή μοιράστηκε την είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ιδιαίτερη στιγμή. Όπως αποκάλυψε, η πρόταση έγινε τον περασμένο Απρίλιο, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από ρομαντική ταινία.

Η πρόταση γάμου στην παραλία

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, βλέπουμε τον Μπακ Πάλμερ να γονατίζει στην άμμο, μέσα σε μια μεγάλη καρδιά που είχε σχεδιαστεί στην παραλία. Το ζευγάρι δεν έκρυψε τη χαρά του, με τα επόμενα στιγμιότυπα να τους δείχνουν να τρέχουν στη θάλασσα, να αγκαλιάζονται και να απολαμβάνουν τη νέα αυτή σελίδα στη σχέση τους.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από drone καταγράφει μάλιστα τους δυο τους μέσα στην καρδιά που έχει σχηματιστεί στην άμμο, καθώς χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

«Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή. Στο για πάντα, αγάπη μου», έγραψε η Αλεσάντρα Αμπρόζιο στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τα λόγια της με ένα emoji δαχτυλιδιού και λαμπερές καρδιές.

Το μοντέλο μοιράστηκε στη συνέχεια και δύο Instagram Stories, εξηγώντας ότι το ζευγάρι κράτησε αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετούς μήνες. «Πριν από τέσσερις μήνες είπαμε ΝΑΙ στο για πάντα. Κρατούσαμε αυτή την όμορφη στιγμή κοντά στις καρδιές μας και τώρα είμαστε τόσο χαρούμενοι που μπορούμε επιτέλους να τη μοιραστούμε», έγραψε.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Μπακ Πάλμερ κρατά την Αλεσάντρα στην αγκαλιά του ενώ οι δυο τους φιλιούνται στην παραλία. «Τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου», έγραψε εκείνη.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2024

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο και ο Μπακ Πάλμερ επιβεβαίωσαν ότι είναι ζευγάρι τον Δεκέμβριο του 2024. Εκείνη την περίοδο, το μοντέλο είχε δημοσιεύσει μια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του αγαπημένου της, δίνοντας ουσιαστικά την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Λίγο αργότερα, η Αμπρόζιο μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από μια ρομαντική απόδραση στη Βραζιλία. Σε αυτές, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και αντάλλασσε φιλιά σε παραλία της Πράια Μπράβα. Η σχέση τους συνέχισε να γίνεται πιο σοβαρή και με την έλευση του 2025. Στις αρχές Ιανουαρίου, η Αλεσάντρα δημοσίευσε μια φωτογραφία τους να αγκαλιάζονται, αποκαλύπτοντας ότι υποδέχτηκαν μαζί την πρώτη ανατολή της νέας χρονιάς.

«Το πρώτο ξημέρωμα του 2025 για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Αφήσαμε το πάρτι για να απολαύσουμε μια ξεχωριστή στιγμή, βλέποντας τη φύση να δίνει τη δική της παράσταση μόνο για εμάς τους δύο… μαγεία!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ημέρες αργότερα, ήταν η σειρά του Μπακ Πάλμερ να μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους. Σε μια ανάρτηση με στιγμές από τη χρονιά που είχε περάσει, συμπεριέλαβε μια φωτογραφία του ζευγαριού και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια στην Αλεσάντρα.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων έγραψε ότι ήταν ευγνώμων που τη βρήκε ξανά στη ζωή του, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που τον εμπνέει καθημερινά, με τον οποίο διασκεδάζει ακόμη και στις πιο απλές στιγμές και που κάνει τη ζωή του πιο φωτεινή.

Η κοινή τους ζωή και το παρελθόν

Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι δημιούργησε και έναν κοινό λογαριασμό στο Instagram, μέσα από τον οποίο μοιράζεται στιγμιότυπα από τα ταξίδια και τις περιπέτειές του σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Για την Αλεσάντρα Αμπρόζιο, αυτός είναι ο δεύτερος αρραβώνας. Το μοντέλο είχε αρραβωνιαστεί στο παρελθόν τον επιχειρηματία Τζέιμι Μαζούρ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 2008 έως το 2018. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 17χρονη Άνια και τον 14χρονο Νόα.

Ο Μπακ Πάλμερ έχει επίσης έναν γάμο στο παρελθόν. Ήταν παντρεμένος με την Άσλεϊ Χαρτ, αδελφή του μοντέλου της Victoria’s Secret Τζέσικα Χαρτ, από το 2015 έως το 2017.

Τώρα, η Αλεσάντρα Αμπρόζιο και ο Μπακ Πάλμερ ετοιμάζονται να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ιστορίας. Και αν κρίνει κανείς από τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να γιορτάσουν τον αρραβώνα τους, η νέα αυτή σελίδα ξεκινά με άφθονο ρομαντισμό.