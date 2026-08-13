Η Πάρις Τζάκσον θυμάται την αυθόρμητη απόφασή της να μιλήσει κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης τελετής του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, το 2009.

Η Πάρις Τζάκσον ήταν μόλις 11 ετών όταν βρέθηκε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, στην επιμνημόσυνη τελετή του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Εκείνη η στιγμή, που έμελλε να μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του κοινού, δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει ή προετοιμάσει. Αντίθετα, όπως αποκάλυψε η ίδια χρόνια αργότερα, η απόφασή της να ανέβει στη σκηνή και να μιλήσει προέκυψε εντελώς αυθόρμητα.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Call Her Daddy», η Πάρις Τζάκσον επέστρεψε σε εκείνη την ημέρα του Ιουλίου του 2009 και περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη πριν βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο. Όπως είπε, όλα έγιναν σχεδόν χωρίς να το καταλάβει. Η επιμνημόσυνη τελετή για τον Μάικλ Τζάκσον πραγματοποιήθηκε στο Staples Center του Λος Άντζελες, 12 ημέρες μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 50 ετών. Η Πάρις, μαζί με τα αδέρφια της, Πρινς και Μπίγκι, βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα της οικογένειας που αποχαιρέτησαν δημόσια τον διάσημο τραγουδιστή.

«Κανείς δεν μιλούσε, οπότε το έκανα εγώ»

Όπως θυμάται σήμερα η ίδια, κάποια στιγμή στην οικογένεια τέθηκε το ερώτημα αν κάποιο από τα παιδιά θα ήθελε να μιλήσει. Κανείς όμως δεν έκανε την κίνηση να πάρει το μικρόφωνο. «Κανείς δεν κουνήθηκε», εξήγησε η Πάρις, η οποία τελικά αποφάσισε να το κάνει η ίδια. Η ίδια περιγράφει την απόφασή της ως κάτι που απλώς «συνέβη» εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο σχέδιο.

Η Πάρις ήταν τότε ένα μικρό κορίτσι που έχασε τον πατέρα της μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Παρότι η στιγμή ήταν εξαιρετικά φορτισμένη, κατάφερε να σταθεί μπροστά στο πλήθος και να μιλήσει για εκείνον. Σήμερα, μάλιστα, παραδέχεται πως δεν έχει επιστρέψει ποτέ να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο. Όπως εξήγησε, δεν ξέρει ακριβώς πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα, καθώς η ίδια εκείνη τη στιγμή είχε την αίσθηση ότι όλα συνέβαιναν πολύ αργά. Αυτό που θυμάται, ωστόσο, είναι πως ένιωθε ότι κάποιος έπρεπε να πει κάτι για τον πατέρα της.

Η σχέση με τον πατέρα της που κρατά μόνο για εκείνη

Η ίδια έχει πλέον μια εντελώς διαφορετική σχέση με τη δημόσια εικόνα της και με το τι επιλέγει να μοιράζεται για τον Μάικλ Τζάκσον. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε παραδεχτεί πως για αρκετά χρόνια αισθανόταν ότι «όφειλε» να μιλά δημόσια για τον πατέρα της και να δείχνει στον κόσμο πόσο κοντά ήταν.

Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, αυτή η ανάγκη άλλαξε. Η Πάρις έχει αρχίσει να προστατεύει περισσότερο την προσωπική της ζωή και τις αναμνήσεις που κρατά για εκείνον. Όπως έχει δηλώσει, πλέον δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να κάνει δημόσιες αναρτήσεις κάθε φορά που έρχεται μια σημαντική ημερομηνία, όπως τα γενέθλια του πατέρα της, η Γιορτή του Πατέρα ή η επέτειος του θανάτου του.

Για την ίδια, η σχέση με τον Μάικλ Τζάκσον αποτελεί κάτι βαθιά προσωπικό, το οποίο δεν χρειάζεται απαραίτητα να μοιράζεται με το κοινό. Και αυτή ακριβώς η αλλαγή στάσης φαίνεται πως της έχει προσφέρει μια αίσθηση ελευθερίας.

Η Πάρις Τζάκσον έχει πλέον χτίσει τη δική της πορεία ως μουσικός και ηθοποιός, μακριά από τον ρόλο της «κόρης του Μάικλ Τζάκσον». Παρότι η απώλεια του πατέρα της αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της, σήμερα επιλέγει η ίδια πότε, πώς και πόσο θα μιλά για εκείνον.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ιστορίας της: μια στιγμή που ξεκίνησε αυθόρμητα, μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους, αποτελεί πλέον μια ανάμνηση που η ίδια έχει το δικαίωμα να κρατήσει με τον δικό της τρόπο.