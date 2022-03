Μετά το "House of Gucci", ο Jared Leto μεταμορφώνεται σε "Morbius", ένα βαμπίρ της Marvel και δεν παύει να μας εκπλήσσει

Ο Jared Leto μεταμορφώνεται ξανά, αυτή τη φορά ως ζόμπι της Marvel

Ο Leto μετρά 30 χρόνια καριέρας και αυτό αρκεί για να πεις «τι;». Με εμφάνιση που σε κάνει να νομίζεις ότι τώρα πάτησε τα 30, δεν σταματά να μεταμορφώνεται και να αναλαμβάνει μόνο τους πολύ (μα πολύ) δύσκολους ρόλους. Και είναι 50 χρονών.

Από τον διαρρήκτη στο "Panic Room", τον εξαρτημένο από ναρκωτικά στο "Requiem for a Dream", μέχρι την τρανς γυναίκα που πεθαίνει από AIDS στο "Dallas Buyers Club" (και του χάρισε Όσκαρ) και την ολική φετινή του μεταμόρφωση σε Paolo Gucci. Ο τελευταίος ρόλος του έδωσε μία υποψηφιότητα για SAG και μία φιλία με τη Lady Gaga, για την οποία λέει ότι είναι απίστευτα γενναία και θα έπρεπε να γιορτάζουμε την ύπαρξή της και μόνο.

Μετά τον Joker στο "Suicide Squad" (2016) για τα οποία άκουσε τα εξ αμάξης, καλείται να γίνει ο Morbius, ένας υπερήρωας της Marvel, που δεν έχουμε δει ποτέ στη μεγάλη ή μικρή οθόνη. «Μου αρέσει πολύ που θα δούμε αυτόν τον χαρακτήρα για πρώτη φορά. Πάντα ενδιαφερόμουν για τις μεταμορφώσεις, και τώρα θα το εξερευνήσω μέσα από τη Marvel. Δεν γινόταν να αρνηθώ». Μετά από αρκετές αναβολές λόγω πανδημίας, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Πρωταπριλιά. «Αν δεν πάει καλά, έχουμε καλή δικαιολογία. Αργήσαμε πολύ», λέει χιουμοριστικά επειδή θα εμφανιστεί τελευταίος μετά από αρκετές ταινίες με υπερήρωες (The Batman, Spider-Man: No Way Home και Venom: Let There Be Carnage).

Τώρα νιώθει έτοιμος για αυτή την τεράστια πρόκληση. Θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι ο πρωταγωνιστής σε ταινία τόσο μεγάλου budget. «Ήταν ώρα. Τώρα έχω προοπτική και ισορροπία, στοιχεία που μου έλειπαν όταν ήμουν νεότερος». Στην ταινία "Morbius", υποδύεται τον αναγνωρισμένο βιοχημικό Δρ. Michael Morbius, ο οποίος πεθαίνει από μία ασθένεια στο αίμα. Μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του, μεταμορφώνεται σε ένα αιμοδιψές ζόμπι. Σαν την περίπτωση του Dr. Jekyll/Mr. Hyde. Αναγνωρίζει τη σημασία των ταινιών Marvel γιατί δυστυχώς, αν δεν υπήρχαν, οι κινηματογράφοι δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Παραδέχεται ότι δεν υπάρχει χώρος για όλους και αυτό τον αποκαρδιώνει.

Όταν τραγούδησε στην Ουκρανία, στην αρχή του πολέμου

Τη χρονιά που κέρδισε το Όσκαρ, ήταν η αρχή του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Στον ευχαριστήριο λόγο του, απευθύνθηκε στους Ουκρανούς λέγοντας ότι η σκέψη του είναι μαζί τους. «Τότε το ανέφερα, γιατί 4 μέρες μετά τα Όσκαρ, έκανα live (με το συγκρότημά του 30 Seconds to Mars) στην Ουκρανία και αμέσως μετά στη Ρωσία. Ήμουν στο μέρος όπου κτίρια καίγονταν και οι δρόμοι ήταν άδειοι.

Σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Los Angeles και της περιοχής Sin City, ενώ λατρεύει να σκαρφαλώνει βράχους, επειδή εκεί το κινητό δεν έχει σήμα και αποσυνδέεται από όλους, εκτός από τον εαυτό του. Τα δίνει όλα εξάλλου στους ρόλους του. Δεν πιστεύει τόσο στο "Method Acting" αλλά ψάχνει τα πάντα γύρω από τον ρόλο και μπαίνει στο πετσί (σχεδόν κυριολεκτικά). Η συμπρωταγωνίστριά του, Adria Arjona και ο σκηνοθέτης Daniel Espinosa φοβήθηκαν όταν τον έβλεπαν στα γυρίσματα να φτάνει στα άκρα. Στο μεταξύ, ολοκληρώνει το νέο άλμπουμ της μπάντας του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.