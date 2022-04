O Will Smith αποκλείστηκε από τα Oscar για 10 χρόνια για το χαστούκι στον Chris Rock

Ο ηθοποιός για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα μπορεί να παρευρεθεί στα βραβεία Oscar καθώς η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την επιβολή της συγκεκριμένης τιμωρίας- ποινής

Η νέμεσις μετά την παρορμητική πράξη του Will Smith να ανέβει πάνω στη σκηνή των Oscar και να ρίξει ένα χαστούκι γεμάτο οργή στον Chris Rock για το σχόλιο του για την αλωπεκία της Jada Pinkett Smith, φαίνεται πως δεν άργησε να έρθει.

Ο ηθοποιός για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα μπορεί να παρευρεθεί στα βραβεία Oscar καθώς η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την επιβολή της συγκεκριμένης τιμωρίας- ποινής, υπογραμμίζοντας ότι απαγορεύει στον Smith την έλευσή του σε οποιαδήποτε εκδήλωσή της, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της τελετής των Oscar.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, για μια περίοδο 10 ετών από τις 8 Απριλίου 2022, πως ο κ. Smith δεν θα επιτρέπεται να παρακολουθήσει εκδηλώσεις ή προγράμματα της Ακαδημίας, αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Βραβείων Oscar».

«Τα 94α Όσκαρ προορίζονταν να είναι μια γιορτή για τα πολλά άτομα στην κοινότητά μας που έκαναν απίστευτη δουλειά τον περασμένο χρόνο. Ωστόσο, εκείνες οι στιγμές επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη και επιζήμια συμπεριφορά που είδαμε από τον κ. Smith πάνω στη σκηνή» ενώ προσθέτει: «Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, δεν αντιμετωπίσαμε ικανοποιητικά την κατάσταση στην αίθουσα. Λυπούμαστε για αυτό. Ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε το καλό παράδειγμα στους καλεσμένους μας, τους θεατές και την οικογένεια της Ακαδημίας σε όλο τον κόσμο, και αποτύχαμε, απροετοίμαστοι για το πρωτοφανές».

Η απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου που έγινε στο Los Angeles και ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Απριλίου αλλά έγινε νωρίτερα λόγω της παραίτησης του Will Smith από την Ακαδημία. Να θυμίσουμε ότι ο Will Smith ανέβηκε στη σκηνή των Oscar και επιτέθηκε στον Chris Rock εξαιτίας ενός αστείου που έγινε σε βάρος της συζύγου του.

