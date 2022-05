Η 24χρονη ποιήτρια μετά το τραγικό συμβάν, έγραψε ποίημα που δημοσίευσε στα social media και περιγράφει τη βαθιά και ανείπωτη ανθρώπινη θλίψη.

Λίγες μόλις ώρες πριν, συνέβη η χειρότερη σφαγή σε σχολείο των ΗΠΑ μετά το Sandy Hook το 2012. O 18χρονος Salvador Ramos, μαθητής λυκείου στην Uvalde,δολοφόνησε 19 μικρούς μαθητές και δύο εκπαιδευτικών, ανοίγοντας πυρ μέσα στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου σχολείου Robb της μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας.

Η αποτρόπαια μαζική δολοφονία έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή και αγανάκτηση με πολλούς διάσημους να ξεσπούν για την απουσία ελέγχου της ένοπλης βίας. Ανάμεσά τους, και η Amanda Gorman, η οποία μετά το τραγικό συμβάν, έγραψε ποίημα που δημοσίευσε στα social media και περιγράφει τη βαθιά και ανείπωτη ανθρώπινη θλίψη.

Η 24χρονη ποιήτρια και ακτιβίστρια σχολίασε όσα συνέβησαν με τον δικό της μοναδικό τρόπο, καταδικάζοντας την αδράνεια των κυβερνητών σχετικά με την ασφάλεια έναντι της νόμιμης οπλοκατοχής.

Σε μια σειρά από tweets, η ίδια αναφέρει:

«Χρειάζεται ένα τέρας για να σκοτώσει παιδιά. Αλλά το να βλέπεις τέρατα να σκοτώνουν παιδιά ξανά και ξανά και να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς παράνοια -είναι απανθρωπιά. Η αλήθεια είναι, ένα έθνος κάτω από τα όπλα. Τι θα μπορούσαμε να είμαστε αν προσπαθούσαμε. Τι θα μπορούσαμε να γίνουμε αν ακούγαμε».

It takes a monster to kill children. But to watch monsters kill children again and again and do nothing isn’t just insanity—it’s inhumanity.