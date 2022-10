Η Linda Evangelista γιορτάζει τα 16α γενέθλια του γιου της και μας τον συστήνει

Η star μοιράστηκε το πιο νοσταλγικό throwback ενώ σπάνια δημοσιεύει φωτογραφίες με τον γιο της. «Καρδιά μου. Φως μου. 16», γράφει στη λεζάντα και οι δυο τους ποζάρουν στην κάμερα, δείχνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό τους

Ο γιος της Linda Evangelista, Augustin "Augie" James, έγινε 16 ετών χθες και η μητέρα του τού ευχήθηκε μέσω Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες από το παρελθόν αλλά και από το σήμερα.

Η star μοιράστηκε το πιο νοσταλγικό throwback ενώ σπάνια δημοσιεύει φωτογραφίες με τον γιο της. «Καρδιά μου. Φως μου. 16», γράφει στη λεζάντα και οι δυο τους ποζάρουν στην κάμερα, δείχνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό τους.

To μοντέλο έγινε μητέρα στα 41 της χρόνια τον Οκτώβριο του 2006. Η Linda απέκτησε τον γιο της με τον Francois Henri Pinault, τον νυν σύζυγο της Salma Hayek. Την εποχή που γεννήθηκε ο Augustin James, ο Francois Henri Pinault είχε μόλις ξεκινήσει τη σχέση του με τη Hayek, με την οποία τελικά παντρεύτηκε το 2009.

Η Linda Evangelista και ο Francois Henri Pinault είχαν μία σχέση 4 μηνών που κράτησε από τα τέλη του 2005 μέχρι και τις αρχές του 2006. Μέχρι το 2011, η Linda Evangelista δεν αποκάλυπτε δημόσια την ταυτότητα του πατέρα του γιου της, λέγοντας κάθε φορά που την ρωτούσαν πώς ήταν «ένας αρχιτέκτονας από τη Νέα Υόρκη». Ήταν το καλοκαίρι του 2011 που κάποια δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν τη δικαστική της διαμάχη της με τον σύζυγο της Hayek και την σχέση του τελευταίου με τον Augustin James.

Toν Σεπτέμβρη, η star επέστρεψε δυναμικά στις πασαρέλες, αφήνοντας πίσω το οδυνηρό παρελθόν της. Η δημόσια εξομολόγησή της φαίνεται πως αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για να αποκτήσει τη δύναμη που της είχε στερήσει η παραμόρφωση από την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση.

Η 57χρονη star περπάτησε λοιπόν στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Αφού συμμετείχε στη νέα καμπάνια του Fendi, ποζάροντας στον φακό του Steven Meisel, έκλεισε και το show του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας, προκαλώντας τον θαυμασμό στο κοινό της.

.@Fendi wowed a star-studded audience with an equally starry runway show. Mr. Kim Jones, Silvia Venturini, Delfina Delettrez, and @marcjacobs all took the stage to close the show, along with a surprise appearance from model and icon Linda Evangelista. https://t.co/GSwv8zWrui pic.twitter.com/C9ebL0193d