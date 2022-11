Οι Kardashians ντύθηκαν Kris Jenner στο πάρτι γενεθλίων της- Τελικά, ίσως έχουν χιούμορ

Ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο στην Kris Jenner

Η momager Kris Jenner γιόρτασε τα 67α της γενέθλια και οι κόρες της (Kardashians και Jenners) ντύθηκαν σαν την ίδια, με το ανάλογο μαλλί, μακιγιάζ και attitude.

Δεν ήταν όμως μόνο οι 4 κόρες της που ντύθηκαν Kris Jenner. "We all got Krissed" έγραψαν στο Instagram, με κάθε καλεσμένο να επιλέγει ένα iconic look της Kris από διαφορετική εποχή, ακόμα και η εγγονή της North.

tiK tok/kim kardashian

«Ωραία, γιορτάζουμε τα γενέθλιά της μαμάς μου με ένα δείπνο και το dress code ήταν «Ντύσου η καλύτερη Kris σου». Σας θυμίζει κάτι το φόρεμά μου; Ήταν από τη χριστουγεννιάτικη κάρτα, πριν 10 χρόνια, για την οποία κάναμε κι ένα μουσικό βίντεο», είπε η Kim φορώντας το πράσινο sequin φόρεμα, με ένα παπιγιόν.

Συνέχισε λέγοντας για το πόσο ωραία πέρασε και για τους καλεσμένους που έκαναν μία πρόποση εξηγώντας πώς η Kris βρίσκει πάντα χρόνο για όλους, χωρίς να παραπονιέται ενώ έχει διδάξει πολλά όλα τα παιδιά της.

Η Kylie, με τη σειρά της, απέτισε φόρο τιμής στα glam 90s της μαμάς της, η Khloé έβαλε floral pantsuit και λευκή γούνα, επιλέγοντας το ξανθό look της Kris. «Είσαι η ψυχή κάθε πάρτι. Η παρουσία σου έχει τεράστια ενέργεια και δύναμη, οπότε μην αλλάξεις ποτέ το πόσο φανταστική είσαι. Σ' αγαπώ και δεν υπάρχουν αρκετά ευχαριστώ να πω για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου», έγραψε στο Instagram της.

Η Kourtney ντύθηκε πιο casual με ροζ φόρμες και κρίκους, ενώ ακόμα δεν έχουμε δει φωτογραφίες από την Kendall. Σε κάθε περίπτωση, το γλέντησαν και το έκαναν με κωμικό τρόπο, γιατί ξέρουν πώς να κάνουν statement σε κάθε περίσταση.