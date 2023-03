Η 33χρονη ηθοποιός μιλά για τους ρόλους που διαλέγει, το method acting και τις υπαρξιακές της αγωνίες

Η Brie Larson έκανε την ταινία "The Room" όταν ήταν 26 χρονών και πήρε Όσκαρ. Ξεκίνησε να δουλεύει στα 6 της, γιατί όπως είπε στη μαμά της, είναι το dharma της. Είναι επίσης η Captain Marvel. Αλλά ο κόσμος δεν την αναγνωρίζει στον δρόμο. «Μπορώ να ψάχνω λαχανικά στο σούπερ μάρκετ και να μην μου μιλήσει άνθρωπος. Είμαι συνήθως αυτή η τύπισσα που μοιάζει με φίλη της ξαδέρφης σου», λέει στο Harper's Bazaar.

Αυτός όμως είναι και ο στόχος της. «Θέλω να ζω στην πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι ότι θα τη χάσω. Δεν φοράω ποτέ έντονα χρώματα όταν κυκλοφορώ και θέλω να μπορώ να είμαι πραγματική σε κάθε μου σχέση». Ωστόσο, ζει και σε έναν δικό της μαγικό κόσμο, και μοιάζει να μπαινοβγαίνει σε αυτόν με πολύ μεγάλη ευκολία. Κυρίως μέσα από τους ρόλους.

Ρόλοι που είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα εξαργύρωνε την επιτυχία του The Room της Α24, με εξίσου high profile επιλογές. Δεν θα ήταν όμως η Brie Larson αν έκανε κάτι τέτοιο. Αν εξαιρέσεις την Captain Marvel, το 2020, κέρδισε ένα Emmy για την παραγωγή ενός επεισοδίου στο The Messy Truth VR Experience. Δημιούργησε μία σειρά για την εφηβεία, το Growing Up και πρωταγωνίστησε στο Remembering, ένα σύντομο παραμύθι επαυξημένης πραγματικότητας, για το Disney+.

Τώρα ετοιμάζει το Fast X, το τελευταίο κεφάλαιο του Fast & Furious, και το Lessons in Chemistry, μία προσαρμογή του βιβλίου της Bonnie Garmus (που όλως τυχαίως διαβάζω αυτή την περίοδο). Εκτυλίσσεται στα 50s, με μία σπουδαία επιστήμονα που αναγκάζεται να γίνει τηλεοπτική σεφ μετά την απόλυσή της από τη δουλειά, μεγαλώνει μόνη την κόρη της και καλείται να αντιμετωπίσει ανδροκρατούμενους χώρους που υποτιμούν το τρομερό μυαλό της. Και είναι σίγουρα μία πολύ καλή επιλογή για αυτόν τον ρόλο. Μετά την Captain Marvel, ξέρει πολύ καλά από μισογυνισμό και υποτίμηση.

«Το καταλαβαίνω που περιμένουν από εμένα να κάνω συνέχεια τα ίδια. Νιώθουν ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά μπορείς να ξέρεις τώρα αν θα τρως το ίδιο πρωινό σε έναν χρόνο από σήμερα;». Μιλάμε για την Brie Larson που, στην πανδημία, έφτιαξε το δικό της κανάλι στο YouTube για να ποστάρει γυμναστική, μαγειρική, video games και χειροτεχνίες, με τις οποίες έχει εμμονή. «Ήμουν σε μία φάση που με βασάνιζαν βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Αξίζω να υπάρχω;».

Όταν περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους, δεν γίνεται να μην σκεφτείς ότι είναι fan του method acting. Πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του The Room, κλείστηκε για έναν μήνα στο σπίτι της, μείωσε το φαγητό και δεν την είδε ήλιος. «Μου πήρε έναν χρόνο να ξανανιώσω ο εαυτός μου. Προγραμματίζεις τον εγκέφαλό σου με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μετά πρέπει να έχεις στρατηγική εξόδου. Ε, εγώ δεν είχα». Κάτι ανάλογο έκανε και με το Lessons in Chemistry. «Ήμουν μόνο ο εαυτός μου όταν οδηγούσα και όταν κοιμόμουν. Έπρεπε να πω δυνατά στον εαυτό μου ότι είμαι η Brie και έχουμε 2022».

Αυτό που τη βοήθησε τα τελευταία 2 χρόνια να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, ήταν η γυμναστική, γιατί ανακάλυψε δεξιότητες που δεν ήξερε ότι διέθετε. Ξέρει πότε να κάνει υπομονή, αλλά δεν αντέχει τη στασιμότητα. Για αυτό και παίρνει ρίσκο. «Όταν έκλεισα τα 30, μου πρότειναν ίδιους ρόλους. Αλλά όσο έκανα τα ίδια, ένιωθα ότι δεν είμαι πια καλλιτέχνης. Εκεί που καταλήγω πάντα είναι ότι πρέπει να ζω με τις επιλογές μου, είτε μετανιώνω είτε όχι. Εκεί που δυσκολεύομαι περισσότερο, πάντως, είναι με τις προσωπικές μου σχέσεις. Γίνομαι ανασφαλής, νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή και δυσκολεύομαι στο να ζητώ βοήθεια».

Για την ώρα όμως, είναι ανοιχτή σε ό,τι έρθει. «Δεν έχω βρει την επόμενη δουλειά. Δεν έχω σταθερό σπίτι. Δεν έχω σύντροφο. Είμαι εντελώς ανοιχτή». Αναφέρεται στη μητρότητα και αν το βλέπει να της συμβαίνει. «Θα το ήθελα, αλλά δεν ξέρω πότε, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες. Προς το παρόν, χαίρομαι την κάθε μέρα. Τι θα φάω, πότε θα κοιμηθώ. Πηγαίνω σε μουσεία και ρουφάω τη ζωή. Αυτό βοηθά και τη δημιουργικότητά μου».

