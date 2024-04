Πρίγκιπας Χάρι: «Έκοψε» κάθε σχέση με τη Βρετανία – Άλλαξε και επίσημα τον τόπο κατοικίας του

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ζουν στην Καλιφόρνια από τον Μάρτιο του 2020

Ως επίσημος τόπος μόνιμης κατοικίας του πρίγκιπα Χάρι αναφέρονται πλέον οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ζουν στην Καλιφόρνια από τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή από όταν εγκατέλειψαν τους ρόλους τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, τα αρχεία που δημοσιεύτηκαν καταγράφουν πως η «νέα χώρα/κράτος συνήθους διαμονής» του πρίγκιπα Χάρι, είναι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, παρά το γεγονός πως η ηλεκτρονική κατάθεση του εγγράφου στην υπηρεσία «Companies House», έγινε την Τετάρτη, το ίδιο το έγγραφο δείχνει πως η αλλαγή έγινε στις 29 Ιουνίου του περασμένου έτους, δηλαδή την ίδια μέρα που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν ότι το ζευγάρι εγκατέλειψε το Frogmore Cottage.

Πάντως, τα νέα στοιχεία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν μπορεί να παραμείνει ως Σύμβουλος της Επικρατείας, δηλαδή ένα από τα επτά μέλη της βασιλικής οικογένειας που μπορούν να αντικαταστήσουν τον Μονάρχη σε περίπτωση ανάγκης, καθώς οι σύμβουλοι του κράτους, σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούνται να έχουν κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

