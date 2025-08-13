Πάμελα Άντερσον: Μόλις λάνσαρε τη δική της σειρά με τουρσί - Και είναι πιο εκλεπτυσμένη απ’ όσο φαντάζεσαι

Η Πάμελα Άντερσον είναι όλο εκπλήξεις. Το νέο εγχείρημά της έχει “άρωμα γης” και προορίζεται για καλό σκοπό.

Η Πάμελα Άντερσον δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Γνωστή για την πολύπλευρη παρουσία της ως ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβίστρια, αποφάσισε τώρα να δοκιμαστεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό: την παρασκευή αρτισάν τουρσιών. Η νέα σειρά με τίτλο «Pamela’s Pickles», συνδυάζει την οικογενειακή παράδοση με τη φροντίδα για τη φύση και τα ζώα, δημιουργώντας ένα προϊόν που έχει ασύγκριτη γεύση και σημαντική αποστολή.

Η ιδέα δεν ήρθε τυχαία στην Πάμελα Άντερσον. Έχοντας μεγάλωσει στο Βανκούβερ, παρακολουθώντας τη θεία της, Βι, να φτιάχνει βραβευμένα τουρσιά, σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να δημιουργήσει το δικό της brand. Η θεία της την ενέπνευσε να συνεχίσει την παράδοση - βάζοντας φυσικά τη δική της πινελιά.

Έπειτα από χρόνια πειραματισμών στην κουζίνα της, κατάφερε να βρει τη δική της «υπογραφή» στη γεύση: αγγουράκια τουρσί με μια διακριτική προσθήκη αποξηραμένων ροδοπέταλων στην άλμη. Αυτό το απροσδόκητο συστατικό δεν προσθέτει μόνο άρωμα, αλλά και χαρακτήρα στο τελικό αποτέλεσμα, μετατρέποντας ένα απλό τουρσί σε ένα εκλεπτυσμένο γαστρονομικό προϊόν. Όπως δηλώνει και η ίδια: «Είμαι τουρσοποιός. Κατάγομαι από γενιά τουρσοποιών».

Πίκλες δια χειρός Πάμελα Άντερσον

Κάθε βαζάκι κοστίζει 35 δολάρια, ωστόσο το πιο σημαντικό δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα: όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για την υποστήριξη του California Wildfire Center, ενός κέντρου περίθαλψης άγριων ζώων που έχουν τραυματιστεί ή αρρωστήσει εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών. Ο συγκεκριμένος σκοπός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ηθοποιό, η οποία εδώ και χρόνια είναι γνωστή για τη δράση της υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων.

Τα «Pamela’s Pickles» δεν είναι απλώς ακόμη ένα βαζάκι με πίκλες. Είναι τραγανές, δροσερές, με τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ξινή άλμη, τον άνηθο και τη διακριτική νότα του ροδοπέταλου. Όσον αφορά στην εμφάνιση, η Πάμελα Άντερσον έχει βάλει και εκεί την υπογραφή της: τα βάζα είναι σε στιλ ρετρό, με ροζ ετικέτες και εντελώς μίνιμαλ αισθητική. Κάθε βάζο, πέρα από μπουκιές γεμάτες γεύση και ποιότητα, είναι και μια γενναιόδωρη πράξη προσφοράς.