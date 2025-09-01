Βασίλισσα Καμίλα: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε και ο τρόπος που την αντιμετώπισε

Η αποκάλυψη έρχεται στο φως από το νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια

Ένα νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια, που φέρει τον τίτλο Power and the Palace, δια χειρός του πρώην βασιλικού συντάκτη της εφημερίδας Times, Βαλεντάιν Λόου, φέρνει στο φως νέες αποκαλύψεις, συμπεριλαμβανόμενης και της σεξουαλικής παρενόχλησης που υπέστη η βασίλισσα Καμίλα στην εφηβεία της.

Η ίδια το εκμυστηρεύτηκε στον Μπόρις Τζόνσον, το 2008, όταν εκείνος έγινε δήμαρχος του Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, στα 17 της και ενώ ταξίδευε με τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον, ένας άντρας την άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο. Η -πλέον βασίλισσα- Καμίλα, έβγαλε το παπούτσι της και τον χτύπησε. Όπως είπε στον Μπόρις Τζόνσον, ήταν κάτι που της είχε πει η μητέρα της να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση.

Όταν, δε, έφτασε στο Λονδίνο, ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη. Το Μπάκιγχαμ δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση για το περιστατικό, αλλά δεν αμφισβητεί τα στοιχεία της αφήγησης.

«Έπραξε υπεύθυνα», δήλωσε ο Λόου στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 για τη Βασίλισσα Καμίλα. «Δεν ήταν μόνο ευρηματική και δυναμική, αλλά και υπεύθυνη πολίτης, φροντίζοντας να συλληφθεί ο άνδρας».

Όπως γράφει το BBC, τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος της δράσης της Βασίλισσας αφορά την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού. Έχει επισκεφθεί καταφύγια γυναικών και κέντρα υποστηρίξης θυμάτων βιασμού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως.

Έχει μιλήσει, επίσης, για το θάρρος όσων έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία και για το γιατί δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο ή στίγμα όταν μιλούν ανοιχτά. Σε ομιλία της το 2020 είχε δηλώσει: «Μέσα από το έργο μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν βιώσει εξαναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγήκαν νικήτριες - όχι θύματα. Είναι από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Οι ιστορίες τους είναι σπαρακτικές και έχουν κάνει ακόμα και τους πιο σκληρούς ακροατές τους να δακρύσουν. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μην αισθάνονται πια ντροπή ή ενοχή».