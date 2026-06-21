Λουκουμάδες μπανάνας στον φούρνο για να τους απολαύσεις χωρίς ενοχές
JTeam
21 Ιουνίου 2026
Αν αναζητάτε το απόλυτο γλυκό σνακ που συνδυάζει την τραγανή εξωτερική κρούστα με μια ζεστή, βελούδινη καρδιά, οι λουκουμάδες μπανάνας είναι η απάντηση. Αυτή η απλή αλλά θεϊκή λιχουδιά παίρνει την αγαπημένη μας μπανάνα και τη μεταμορφώνει σε έναν μικρό πειρασμό που λιώνει στο στόμα. Είτε ψάχνετε ένα γρήγορο γλυκό για τις ξαφνικές υπογλυκαιμίες είτε ένα εντυπωσιακό κέρασμα για τους καλεσμένους σας, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σας εμμονή.
Υλικά
3 μεγάλες ώριμες μπανάνες
1 μεγάλο αυγό
¼ φλιτζάνι συν 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
¼ κουταλάκι του γλυκού κανέλα
¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι
Γαρνιτούρες
¼ φλιτζάνι συν 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι βανίλιας
Μια πρέζα τριμμένη κανέλα
¼ φλιτζάνι συν 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένα καρύδια
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 204°C. Σε ένα μεγάλο μπολ, λιώνουμε τις μπανάνες με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε το αυγό, το αλεύρι, την κανέλα και τη βανίλια. Ανακατέψτε με ένα πιρούνι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Χρησιμοποιώντας μια κουταλιά της σούπας, βάζουμε το μείγμα μπανάνας σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Αλείφουμε την επιφάνεια τους με λάδι και ψήνουμε στον φούνρνο για 14 λεπτά. Γυρίζουμε κάθε τηγανίτα με μια σπάτουλα, την αλείφουμε με λάδι και ψήνουμε για άλλα 14 λεπτά. Βγάζουμε τις τηγανίτες από τον φούρνο και τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας. Γαρνίρουμε κάθε μερίδα από 3 τηγανίτες με 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι, λίγο κανέλα και 1 κουταλιά της σούπας καρύδια. Καλή απόλαυση.
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