Παγωτό με μανιτάρια; Ναι, υπάρχει και μόλις βραβεύτηκε ως το καλύτερο στον κόσμο

Η δημιουργία «Το Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων» με πορτσίνι, μέλι, πεύκο και λεμόνι κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου παγωτού στον κόσμο.

Το παγωτό με μανιτάρια του Christian Wu κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου παγωτού στον κόσμο στο Gelato Festival World Masters. Η ιδιαίτερη γεύση ονομάζεται «Το Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων» και είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του Γουίνι το Αρκουδάκι. Ένα παγωτό με μανιτάρια πορτσίνι κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες δημιουργίες και να κερδίσει το κορυφαίο βραβείο. Ο δημιουργός του, ο Ιταλοθρεμμένος μάστορας παγωτού Christian Wu, συνδύασε απρόσμενα υλικά όπως παγωτό φιορ ντι λάτε, άγριο μέλι, σκωτσέζικο πεύκο, crumble από πορτσίνι και μια στρώση λεμονιού και μελιού. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την ισορροπία ανάμεσα στις βαλσαμικές νότες, τη γλυκύτητα, την οξύτητα και τη γεύση umami που χαρακτηρίζει τα μανιτάρια.

Το «Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων» είναι το καλύτερο παγωτό στον κόσμο

Ξεχάστε τις κλασικές γεύσεις όπως βανίλια, σοκολάτα ή φυστίκι. Το καλύτερο παγωτό στον κόσμο είναι φτιαγμένο με μανιτάρια πορτσίνι. Αν η ιδέα ακούγεται περίεργη, η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εξηγεί γιατί αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός κατάφερε να κερδίσει τους κριτές. Το ιδιαίτερο αυτό παγωτό δημιούργησε ο Christian Wu, ιδιοκτήτης της Gelateria Giotto στις Βρυξέλλες. Η γεύση ονομάζεται «Il Bosco dei Cento Acri» (Το Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων) και κατάφερε να επικρατήσει στο Gelato Festival World Masters ανάμεσα σε 3.500 δημιουργούς παγωτού από όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Wu είχε ήδη κερδίσει το 2024 τον τίτλο του καλύτερου παγωτατζή στο Βέλγιο με την ίδια δημιουργία. Πριν ανοίξει το δικό του παγωτατζίδικο το 2023, είχε συνεργαστεί με σημαντικούς Ιταλούς δημιουργούς παγωτού.

Πώς φτιάχνεται το παγωτό με μανιτάρια

Το «Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων» βασίζεται σε παγωτό φιορ ντι λάτε, αρωματισμένο με άγριο μέλι και σκωτσέζικο πεύκο. Στη συνέχεια εμπλουτίζεται με crumble από μανιτάρια πορτσίνι και ολοκληρώνεται με μια σάλτσα λεμονιού και μελιού. Ο Christian Wu εμπνεύστηκε τη δημιουργία του από τη φύση αλλά και από τον φανταστικό κόσμο του Γουίνι το Αρκουδάκι. Ο διάσημος χαρακτήρας του συγγραφέα Άλαν Αλεξάντερ Μιλν πιθανότατα θα εκτιμούσε αυτή τη γεύση, καθώς συνδέεται με το δάσος και τα φυσικά αρώματα. Παρόλο που το μέλι και το λεμόνι είναι συνηθισμένα συστατικά σε γλυκές δημιουργίες, η χρήση των πορτσίνι αποτελεί μια τολμηρή επιλογή. Πρόκειται για ένα μανιτάρι με έντονο άρωμα, γεγονός που κάνει τον συνδυασμό ακόμη πιο αναπάντεχο. Ωστόσο, η επιτυχία του στον διαγωνισμό δείχνει ότι η γαστρονομία συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι κριτές τόνισαν πως το παγωτό, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, διαθέτει μια εντυπωσιακή αρμονία ανάμεσα στη γλυκύτητα, την οξύτητα, τις βοτανικές νότες και το umami.