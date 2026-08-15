Το πιο εύκολο παγωτό σάντουιτς με βανίλια και σοκολάτα χωρίς παγωτομηχανή

Δροσερό, λαχταριστό και πανεύκολο, αυτό το σπιτικό παγωτό σάντουιτς με βανίλια και σοκολάτα χρειάζεται λίγα υλικά και ετοιμάζεται χωρίς παγωτομηχανή.

Το παγωτό σάντουιτς με βανίλια και σοκολάτα είναι ένα λαχταριστό, δροσερό γλυκό που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς παγωτομηχανή. Χρειάζονται λίγα και απλά υλικά για να δημιουργήσετε δύο υπέροχες γεύσεις: Βανίλια και σοκολάτα. Μια εύκολη, σπιτική και γρήγορη συνταγή, ιδανική για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Ένα δροσερό και απολαυστικό γλυκό που ταιριάζει τέλεια στο απογευματινό σνακ μικρών και μεγάλων. Μάλιστα, μπορείτε να το ετοιμάσετε μαζί με τα παιδιά, τα οποία σίγουρα θα διασκεδάσουν πολύ φτιάχνοντας το δικό τους σπιτικό παγωτό.

Υλικά

500 ml γλυκιά κρέμα γάλακτος, ήδη ζαχαρωμένη

125 γρ. ζάχαρη άχνη

2 αυγά

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

20 γρ. άγλυκο κακάο

Μπισκότα τύπου πτι-μπερ ή άλλα απλά μπισκότα, όσο χρειαστούν

Γάλα, όσο χρειαστεί για το βρέξιμο των μπισκότων

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Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με το ηλεκτρικό μίξερ τη ζαχαρωμένη κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί και στη συνέχεια προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε τα αυγά στη σαντιγί και ανακατεύουμε με το ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να ενσωματωθούν καλά. Χωρίζουμε την κρέμα που δημιουργήθηκε σε δύο ίσα μέρη. Στο ένα προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το άγλυκο κακάο και χτυπάμε με το μίξερ μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη σοκολατένια κρέμα. Βουτάμε για λίγο τα μπισκότα στο γάλα, χωρίς να τα αφήσουμε να μαλακώσουν υπερβολικά, και τα τοποθετούμε προσεκτικά σε δύο δοχεία κατάλληλα για την κατάψυξη. Μοιράζουμε τις δύο κρέμες πάνω από τη βάση των μπισκότων. Στο ένα δοχείο απλώνουμε την κρέμα βανίλιας και στο άλλο την κρέμα σοκολάτας. Ισιώνουμε καλά την επιφάνεια με μια σπάτουλα και καλύπτουμε με ακόμη μία στρώση μπισκότων, τα οποία έχουμε επίσης βουτήξει ελαφρά στο γάλα. Κλείνουμε τα δοχεία και τα τοποθετούμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες. Όταν περάσει ο απαραίτητος χρόνος, βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη, το κόβουμε με ένα μαχαίρι και το χωρίζουμε σε κομμάτια. Το παγωτό σάντουιτς είναι έτοιμο για απόλαυση.