Μάθε πώς να φτιάξεις αφράτα bao buns γεμιστά με ζουμερό χοιρινό

Το μυστικό για τέλεια bao buns.

Τα bao buns, τα αφράτα ατμιστά ψωμάκια γεμιστά με νόστιμο χοιρινό, αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες λιχουδιές της ασιατικής κουζίνας. Εύκολα στην παρασκευή και γεμάτα γεύση, είναι ιδανικά τόσο για γρήγορα γεύματα όσο και για εντυπωσιακά ορεκτικά σε κάθε περίσταση. Σε αυτή τη συνταγή, θα ανακαλύψεις πώς μπορείς να τα φτιάξεις στο σπίτι με απλά υλικά, για να απολαύσεις την αυθεντική υφή και γεύση χωρίς να χρειαστεί να πας σε εστιατόριο.

Υλικά

½ κουταλάκι σκόνη πέντε μπαχαρικών (five-spice powder)

450 γραμμάρια φιλέτο χοιρινού, καθαρισμένο

1 φλιτζάνι λεπτοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια

3 κουταλιές της σούπας σάλτσα hoisin (Δημοφιλής ασιατική σάλτσα μπάρμπεκιου με εκλεκτά αρωματικά μπαχαρικά)

Λάδι

2 κουταλιές της σούπας ξίδι ρυζιού

1 κουταλιά της σούπας σάλτσα σόγιας με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

1½ κουταλάκι μέλι

1 κουταλάκι τζίντζερ φρέσκο, ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι σκόρδο, ψιλοκομμένο

¼ κουταλάκι αλάτι

Για τη ζύμη

1 φλιτζάνι ζεστό νερό (περίπου 38°-43°C)

3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (περίπου 2 ¼ κουταλάκια)

3 ¼ φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις (περίπου 420 γραμμάρια)

3 κουταλιές της σούπας λάδι με ουδέτερη γεύση, π.χ. καναόλα ή αβοκάντο

¼ κουταλάκι αλάτι

1 ½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση

Για τη γέμιση, τρίβουμε το χοιρινό ομοιόμορφα με τη σκόνη μπαχαρικών. Ρίχνουμε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι, προσθέτουμε το χοιρινό και μαγειρεύουμε για 18 λεπτά ή μέχρι το θερμόμετρο να δείξει 68°C, γυρίζοντας το κρέας κατά διαστήματα. Βγάζουμε το χοιρινό από το τηγάνι και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15 λεπτά. Κόβουμε το χοιρινό εγκάρσια σε λεπτές φέτες και μετά σε λεπτές λωρίδες. Βάζουμε το χοιρινό σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, τη σάλτσα hoisin, το ξίδι ρυζιού, τη σάλτσα σόγιας, το μέλι, το τζίντζερ, το σκόρδο και το ¼ κουταλάκι αλάτι. Ανακατεύουμε καλά, καλύπτουμε το μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο.

Για τη ζύμη, ανακατεύουμε το ζεστό νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά σε μεγάλο μπολ και το αφήνουμε για 5 λεπτά μέχρι να αφρίσει. Προσθέτουμε το αλεύρι, το λάδι και το ¼ κουταλάκι αλάτι στη μαγιά και ανακάτεψε μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη. Βάζουμε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει λεία και ελαστική, περίπου 10 λεπτά. Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε λίγο λάδι και γυρνάμε τη ζύμη ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα. Την καλύπτουμε και την αφήνουμε να φουσκώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 1 ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Στη συνέχει πιέζουμε τη ζύμη για να φύγει ο αέρας και την αφήνουμε πάλι να ξεκουραστεί 5 λεπτά. Βάζουμε τη ζύμη σε καθαρή επιφάνεια και τη ζυμώνουμε μέσα το μπέικιν πάουντερ. Τέλος την αφήνουμε να ξεκουραστεί άλλα 5 λεπτά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 10 ίσα κομμάτια και φτιάχνουμε μπαλάκια. Δουλεύουμε με ένα μπαλάκι κάθε φορά (καλύπτουμε τα υπόλοιπα ώστε να μη στεγνώσουν), το ανοίγουμε σε κύκλο 13 εκ. περίπου. Βάζουμε ¼ φλιτζανιού γέμιση στο κέντρο. Σηκώνουμε τις άκρες και κλείνουμε τη ζύμη πάνω από τη γέμιση, ενώνοντάς τες με μια στριφογυριστή κίνηση ώστε να σφραγίσουμε καλά. Επαναλαμβάνουμε για όλα τα μπαλάκια και τη γέμιση. Βάζουμε λίγο νερό (περίπου 2-3 εκ.) σε μια μεγάλη κατσαρόλα και το βράζουμε. Τοποθετούμαι τα ψωμάκια με την ένωση προς τα κάτω, σε απόσταση 2,5 εκ. μεταξύ τους, σε ένα μεταλλικό ή ξύλινο σουρωτήρι ή κόσκινο που να χωράει πάνω στην κατσαρόλα, χωρίς να ακουμπά το νερό. Σκεπάζουμε με καπάκι ή αλουμινόχαρτο και ατμίζουμε για 10-15 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να σταθεροποιηθούν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν για 10 λεπτά πριν τα σερβίρουμε.

Αν δεν τα θέλετε ατμιστά, μπορείτε να τα ψήσετε στον φούρνο, τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, ώστε να παραμείνουν αφράτα — αλλά η υφή θα διαφέρει. Τέλος, μπορείτε να αντικαταστήσετε το χοιρινό με λαχανικά, φασόλια ή ακόμα και θαλασσινά. Καλή απόλαυση.