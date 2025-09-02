Γιατί νιώθεις υπερβολική υπνηλία και τι να κάνεις γι’ αυτό

Η υπερβολική υπνηλία μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.

Μπορεί να νιώθετε υπνηλία και κούραση για πολλούς λόγους, όπως αλλαγές καιρού, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, παρενέργειες φαρμάκων και υποκείμενες παθήσεις όπως διαταραχές του θυρεοειδούς ή καρκίνος. Το κλειδί για να ξεπεράσετε την υπερβολική υπνηλία είναι να βρείτε την αιτία της. Ένας ειδικός μπορεί να σας βοηθήσει να εξετάσετε άλλα συμπτώματα, πιθανούς λόγους και επόμενα βήματα για να αυξήσετε την ενέργεια και την εγρήγορσή σας.

Τι είναι η υπερβολική υπνηλία

Η υπερβολική υπνηλία μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Γενικά, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερο ύπνο από το συνηθισμένο και να νιώθετε υπνηλία σχεδόν όλη μέρα. Μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι ή να θέλετε κοιμάστε πολύ συχνά. Σε αντίθεση με την κόπωση, που αφορά χαμηλή ενέργεια, η υπερβολική υπνηλία μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική και κοινωνική σας ζωή. Μπορεί να νιώθετε αποπροσανατολισμένοι και συγκεχυμένοι κατά τη διάρκεια της μέρας, όπως όταν μόλις ξυπνάτε.

Ποιες είναι οι αιτίες της υπερβολικής υπνηλίας

Οποιαδήποτε κατάσταση εμποδίζει τον ποιοτικό και επαρκή ύπνο μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική υπνηλία. Η υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως ροχαλητό, ανησυχία ή κλοτσήματα κατά τον ύπνο. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνετε εσείς αλλά το άτομο που κοιμάται μαζί σας. Ορισμένες κοινές αιτίες υπερβολικής υπνηλίας είναι:

Άπνοια ύπνου

Η άπνοια ύπνου είναι μια σοβαρή κατάσταση όπου σταματάτε και ξεκινάτε την αναπνοή σας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και μπορεί να προκαλέσει υπνηλία την επόμενη μέρα. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυνατό ροχαλητό, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, προβλήματα συγκέντρωσης και ευερεθιστότητα. Η άπνοια αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας.

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών προκαλεί έντονη ανάγκη να κουνήσετε τα πόδια σας λόγω δυσφορίας. Αυτό δυσκολεύει τον ύπνο και προκαλεί υπνηλία την επόμενη μέρα. Η αιτία είναι άγνωστη, αλλά συνδέεται με γενετικούς παράγοντες και έλλειψη σιδήρου.

Ναρκοληψία

Η ναρκοληψία είναι νευρολογική διαταραχή όπου ο εγκέφαλος δεν ρυθμίζει σωστά τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης. Προκαλεί υπερβολική αλλά και ξαφνική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ακόμα και σε ακατάλληλες στιγμές. Είναι σπάνια και συχνά διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως ψυχιατρική διαταραχή.

pexels

Κατάθλιψη

Οι αλλαγές στον ύπνο είναι κοινό σύμπτωμα κατάθλιψης. Μπορεί να κοιμάστε περισσότερο ή λιγότερο από πριν. Η κακή ποιότητα ύπνου προκαλεί υπνηλία την ημέρα. Άλλα συμπτώματα είναι η μειωμένη όρεξη, η έλλειψη κινήτρων, η δυσφορία και η απώλεια ενδιαφέροντος για αγαπημένες δραστηριότητες.

Παρενέργειες φαρμάκων

Ορισμένα φάρμακα, όπως για την υπέρταση, την κατάθλιψη, τις αλλεργίες, την επιληψία και το άγχος, μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία. Μιλήστε με τον γιατρό σας πριν διακόψετε ή αλλάξετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Ηλικία

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να κοιμούνται περισσότερο αλλά με χαμηλότερη ποιότητα ύπνου, με συχνές αφυπνίσεις, που οδηγούν σε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ιδιοπαθής υπερυπνία

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί αιτία για την υπερβολική υπνηλία, μπορεί να διαγνωστεί η ιδιοπαθής υπερυπνία, μια χρόνια διαταραχή με συνεχή υπνηλία ακόμα και μετά από επαρκή ύπνο.

Πώς αντιμετωπίζεται η υπερβολική υπνηλία

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία.

Άπνοια ύπνου: Χρησιμοποιείται συσκευή CPAP που βοηθά την αναπνοή τη νύχτα.

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών: Βοηθούν μασάζ, ζεστό μπάνιο, άσκηση, συμπληρώματα σιδήρου και φάρμακα.

Ναρκοληψία: Βοηθούν οι σύντομοι προγραμματισμένοι υπνάκοι, η τακτική ρουτίνα ύπνου, η άσκηση και η αποφυγή καφέ και αλκοόλ πριν τον ύπνο.

Κατάθλιψη: Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας.

Ηλικία: Βελτίωση της ρουτίνας ύπνου και, αν χρειάζεται, φαρμακευτική αγωγή.

Ιδιοπαθής υπερυπνία: Θεραπεία με φάρμακα, αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η υπερβολική υπνηλία μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Αν νιώθετε περισσότερο κουρασμένοι από το συνηθισμένο, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να βρείτε την αιτία και να λάβετε την κατάλληλη θεραπεία.