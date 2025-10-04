Γεμιστές μελιτζάνες στον φούρνο: Η συνταγή που θα καταπλήξει τους πάντες

Οι γεμιστές μελιτζάνες δεν είναι απλώς μια συνταγή. Είναι μια πράξη αγάπης.

Δύο μελιτζάνες, λίγη μοτσαρέλα που περίσσεψε, μερικές ελιές. Τίποτα περισσότερο…Το μυστικό δεν βρίσκεται στα υλικά, αλλά στον τρόπο που συναντιούνται, στο άρωμα που αναδύεται από τον φούρνο, σε εκείνη τη μαγεία που δημιουργείται όταν η σάλτσα αναμειγνύεται με το τυρί. Είναι το πιάτο που θέλεις να φτιάξεις ακόμα και μετά από μια κουραστική μέρα, ακόμα και όταν αναρωτιέσαι τι να ετοιμάσεις για δείπνο. Γιατί ξέρεις ήδη ότι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα.

Δεν είναι ένα περίπλοκο πιάτο, είναι ένα πιάτο που μυρίζει σπίτι. Ο φούρνος αναμμένος, η μυρωδιά που γεμίζει το χώρο, η έντονη επιθυμία να βουτήξεις ψωμί στη σάλτσα. Είναι μια από εκείνες τις συνταγές που προσαρμόζονται, που δεν ζητούν πολλά και προσφέρουν πολλά. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι τι να φτιάξεις για δείπνο, άφησε το ψυγείο να μιλήσει. Λίγα υλικά αρκούν για να νιώσεις αμέσως ότι βρίσκεσαι στο σωστό μέρος.

Υλικά

2 μελιτζάνες

400 γρ. ντομάτες κονκασέ

1 σκελίδα σκόρδο

Μια χούφτα ελιές χωρίς κουκούτσι

150 γρ. μοτσαρέλα βουβαλίσια

Ρίγανη και βασιλικός

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση, χαράσσουμε τη σάρκα τους, πασπαλίζουμε με αλάτι, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε για μισή ώρα σε φούρνο 180ºC με αέρα. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα: ψιλοκόβουμε τις ντομάτες και τις μαγειρεύουμε ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τη σάλτσα πάνω στις μελιτζάνες (αν έχουν νερό, το στραγγίζουμε), τη μοτσαρέλα και τις ελιές. Ξαναψήνουμε για 10 λεπτά. Σερβίρουμε με λίγη ρίγανη και μερικά φύλλα βασιλικού. Καλή απόλαυση.