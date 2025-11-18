Ζουμερό ρολό μελιτζάνας με τυριά και ζαμπόν

Ένα εύκολο και πρωτότυπο πιάτο, γεμάτο με μελιτζάνες, τυριά και ντομάτα, ιδανικό για ορεκτικό ή κύριο γεύμα.

Ψάχνετε έναν τρόπο να φέρετε στο τραπέζι μια νότα μεσογειακής γεύσης, γεμάτη χρώματα και αρώματα; Αν θέλετε κάτι πιο πρωτότυπο από την κλασική παρμεζάνα με μελιτζάνες ή τα συνηθισμένα ζυμαρικά, αυτό το ρολό με μελιτζάνες είναι ιδανικό. Ζουμερές μελιτζάνες ψημένες στη σχάρα, αρωματικά τυριά, ντομάτα και φρέσκος βασιλικός δημιουργούν ένα πιάτο που εντυπωσιάζει με γεύση και εμφάνιση, χωρίς να χρειάζεται πολύπλοκη προετοιμασία. Ιδανικό είτε για ορεκτικό είτε για κύριο πιάτο, θα φέρει μια ξεχωριστή νότα στο τραπέζι σας.

Υλικά

Για το ρολό

1 κιλό μελιτζάνες

Για τη σάλτσα

400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

1 σκελίδα σκόρδο

50 γρ. κρεμμύδια

Αλάτι, όσο χρειάζεται

Για τη γέμιση

250 γρ. γραβιέρα

200 γρ. μοτσαρέλα

200 γρ. ζαμπόν

2/3 από τη σάλτσα ντομάτας που φτιάξαμε

50 τριμμένο πεκορίνο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρέσκο βασιλικό

Για την επικάλυψη

Υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας

20 γρ. τριμμένο πεκορίνο

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος σε φέτες πάχους περίπου 4 χιλιοστών. Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι και ψήνουμε τις μελιτζάνες για 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις. Ύστερα τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο.

Για τη σάλτσα: Σε μια κατσαρόλα, σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα με λίγο ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε τις ντομάτες, σπάζοντάς τες καλά, αλατίζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν για 10-15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα φύλλα βασιλικού, σπασμένα με το χέρι. Κρατάμε τη σάλτσα στην άκρη.

Για τη γέμιση: Τρίβουμε τη γραβιέρα σε χοντρά κομμάτια και ψιλοκόβουμε τη μοτσαρέλα, αφήνοντάς τη σε σουρωτήρι να χάσει τα υγρά της μέχρι τη χρήση. Στρώνουμε δύο φύλλα πλαστικής μεμβράνης μήκους 50 εκ. ώστε να σχηματίσουν ένα μεγάλο ορθογώνιο πάνω στον πάγκο. Τοποθετούμε τις φέτες μελιτζάνας ελαφρώς επικαλυπτόμενες για να σχηματίσουμε ένα ορθογώνιο περίπου 30x35 εκ. Απλώνουμε τα 2/3 της σάλτσας ντομάτας αφήνοντας 2 εκ. ελεύθερα στο πάνω μέρος, πασπαλίζουμε με πεκορίνο, στρώνουμε φέτες ζαμπόν και στη συνέχεια προσθέτουμε τη γραβιέρα και τη μοτσαρέλα (κρατώντας λίγη για την κορυφή). Διπλώνουμε τις δύο στενές πλευρές κατά 2 εκ. ώστε να μην χυθεί η γέμιση. Με τη βοήθεια της μεμβράνης, τυλίγουμε σε ρολό από το κάτω προς το πάνω μέρος, αφήνοντας τη ραφή προς τα κάτω. Μεταφέρουμε το ρολό σε ταψί με λαδόκολλα, αλείφουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη μοτσαρέλα και πεκορίνο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 15 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, γαρνίρουμε με φύλλα φρέσκου βασιλικού και κόβουμε σε φέτες.