Αλμυρό στρούντελ με ρικότα, μοτσαρέλα και αγκινάρες

Ακαταμάχητο στρουντελ με κρεμώδη γέμιση και αρώματα βότανων.

Το αλμυρό στρούντελ με ρικότα, αγκινάρες και μοτσαρέλα είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις γεύσεις που συνδυάζουν κρεμώδη τυριά με αρωματικά λαχανικά. Είναι ένα πιάτο που μπορεί να σερβιριστεί είτε ως εντυπωσιακό ορεκτικό σε ένα γεύμα με φίλους είτε ως πλήρες κυρίως πιάτο. Η παρασκευή του μπορεί να γίνει με σπιτική ζύμη, αλλά για όσους έχουν περιορισμένο χρόνο, ένα έτοιμο φύλλο σφολιάτας μπορεί να προσφέρει εξίσου νόστιμο αποτέλεσμα. Το στρούντελ αυτό συνδυάζει την απλότητα με την κομψότητα, την πλούσια γεύση με την ευκολία στην εκτέλεση, και το αποτέλεσμα είναι πάντα χρυσαφένιο, τραγανό εξωτερικά και μαλακό, γεμάτο αρώματα, στο εσωτερικό του. Κάθε μπουκιά είναι μια μικρή απόλαυση.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

130 ml νερό

30 ml ελαιόλαδο

6 γρ. αλάτι

1 κουταλιά σχοινόπρασο

Για τη γέμιση

500 γρ. ρικότα

150 γρ. μοτσαρέλα

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 βαζάκι αγκινάρες σε λάδι

1 ματσάκι μαϊντανό

Αλάτι και πιπέρι όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Για τη ζύμη, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα. Σχηματίζουμε μια μπάλα, τυλίγουμε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνουμε εκτός ψυγείου για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την ανοίξουμε σε πολύ λεπτό φύλλο με τον πλάστη.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση ανακατεύοντας τη ρικότα με την τριμμένη παρμεζάνα και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση. Κόβουμε τις αγκινάρες και προσθέστε τα τη μοτσαρέλα σε κομμάτια. Ανακατεύουμε καλά. Φτιάχνουμε δύο λεπτά ορθογώνια φύλλα και τοποθετούμε τη γέμιση στο κέντρο τους. Κλείνουμε τα πλαϊνά και σχηματίζουμε τα στρούντελ. Τέλος κάνουμε μερικές χαρακιές στην επιφάνεια. Τοποθετούμε το στρούντελ σε ένα ταψί με λαδόκολλα και το αλείφουμε ελαιόλαδο ή με χτυπημένο αυγό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Καλή απόλαυση.