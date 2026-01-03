Φανταστικά τσιπς τορτίγιας στο air fryer

Φτιάξτε τραγανά και χρυσαφένια σπιτικά τσιπς τορτίγιας στο air fryer σε λίγα λεπτά, ιδανικά για βούτηγμα σε σάλσα, γουακαμόλε ή χούμους.

Τα σπιτικά τσιπς τορτίγιας στο air fryer είναι από εκείνα τα σνακ που σας κάνουν να αναρωτιέστε γιατί τα αγοράζετε έτοιμα. Βγαίνουν τέλεια τραγανά, χρυσαφένια και γεμάτα γεύση. Το καλύτερο; Ετοιμάζονται μέσα σε λίγα λεπτά και ελέγχετε εσείς την ποσότητα του αλατιού. Χωρίς τηγάνισμα, χωρίς ακαταστασία και με ελάχιστο λάδι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τορτίγιες καλαμποκιού, είτε αλευριού, ανάλογα με το τι έχετε στο σπίτι. Οι καλαμποκιού γίνονται πιο τραγανές, ενώ οι αλευριού φουσκώνουν ελαφρώς και είναι πιο ανάλαφρες. Μπορείτε να τις κρατήσετε απλές μόνο με αλάτι ή να πειραματιστείτε με μπαχαρικά. Όπως και να τις κάνετε, σπάνια προλαβαίνουν να μείνουν για πολύ αφού βγουν από το air fryer.

Ανάλυση υλικών

Τορτίγιες: Προτιμήστε καλαμποκιού για πιο παραδοσιακή τραγανότητα ή αλευριού για πιο μαλακό και ελαφρύ αποτέλεσμα. Και οι δύο επιλογές λειτουργούν εξαιρετικά.

Ελαιόλαδο: Βοηθά τα τσιπς να γίνουν τραγανά και να πάρουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Χρειάζεται μόνο μικρή ποσότητα.

Αλάτι: Όσο θέλετε. Χοντρό ή θαλασσινό αλάτι είναι ιδανικά.

Πάπρικα ή τσίλι σε σκόνη: Προαιρετικά, για μια διακριτική καπνιστή ή πικάντικη νότα.

Υλικά

4 τορτίγιες καλαμποκιού ή αλευριού

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. πάπρικα ή τσίλι σε σκόνη

Εκτέλεση

Κόβουμε τις τορτίγιες σε τρίγωνα. Στοιβάζουμε 3–4 τορτίγιες μαζί και με ένα κοφτερό μαχαίρι ή κόφτη πίτσας τις κόβουμε πρώτα στη μέση. Στη συνέχεια, κάθε μισό το κόβουμε σε τρία ίσα τρίγωνα, για το κλασικό σχήμα των tortilla chips. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε και πιο χοντρά. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το αλάτι και την πάπρικα. Αλείφουμε ελαφρά τα τρίγωνα της τορτίγιας και από τις δύο πλευρές με το αρωματισμένο λάδι. Φρόντιστε να καλυφθούν ομοιόμορφα, χωρίς να μουλιάσουν. Προθερμάνουμε το air fryer στους 175°C για 3 λεπτά. Τοποθετούμε τα κομμάτια της τορτίγιας σε μία στρώση στον κάδο. Ανάλογα με το μέγεθος του air fryer, ίσως χρειαστεί να τα ψήσετε σε δόσεις.

Ψήνουμε για 5–6 λεπτά στους 175°C, ανακινώντας το καλάθι στη μέση και γυρίζοντας τα τσιπς, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Προσέχουμε το τέλος, γιατί μόλις αρχίσουν να τραγανίζουν, ροδίζουν πολύ γρήγορα. Για τις επόμενες δόσεις, μπορεί να χρειαστούν μόνο 4–5 λεπτά. Αφήνουμε τα σπιτικά τσιπς να κρυώσουν ελαφρώς πριν τα σερβίρουμε – όσο κρυώνουν γίνονται ακόμη πιο τραγανά. Μπορείτε να τα σερβίρετε με γουακαμόλε ή όποιο ντιπ προτιμάτε. Πολύ καλύτερα από τα αλμυρά έτοιμα του εμπορίου.

Συμβουλές

Μην παραγεμίζετε τον κάδο. Τα τσιπς χρειάζονται χώρο για να γίνουν ομοιόμορφα τραγανά.

Κάθε air fryer ψήνει λίγο διαφορετικά.

Τα θέλετε χωρίς λάδι; Παραλείψτε το, αλλά θα είναι λίγο πιο ελαφριά και λιγότερο τραγανά.

Προσθέστε έξτρα καρύκευμα (όπως chaat masala ή μείγμα για tacos) αμέσως μετά το ψήσιμο, όσο τα τσιπς είναι ακόμη ζεστά, για να κολλήσει καλύτερα.

Φυλάξτε όσα περισσέψουν σε αεροστεγές δοχείο. Διατηρούνται τραγανά για 1–2 ημέρες. Για να «ξαναζωντανέψουν», βάλτε τα στο air fryer για 1–2 λεπτά.

Παραλλαγές γεύσης