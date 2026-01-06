Εύκολες και πεντανόστιμες κρέπες με ρικότα και σπανάκι

Κρέπες με ρικότα και σπανάκι, ένα κλασικό και ελαφρύ πιάτο που κερδίζει όλους με τη νοστιμιά και την απλότητά του.

Υπάρχουν πιάτα που καταφέρνουν να συνδυάζουν απλότητα και γεύση με τέτοιο τρόπο, που δεν κουράζουν ποτέ. Οι κρέπες με ρικότα και σπανάκι είναι ένα από αυτά. Η μαλακή, κρεμώδης ρικότα αγκαλιάζει τα σπανάκια, δημιουργώντας μια γέμιση ισορροπημένη και αρωματική, ενώ η χρυσαφένια κρούστα της μπεσαμέλ προσθέτει την τέλεια αίσθηση άνεσης και νοστιμιάς.

Είναι ένα πιάτο “ευγενικό”: φτάνει στο τραπέζι και κερδίζει όλους με την πρώτη μπουκιά, ικανοποιώντας όσους αγαπούν τα κλασικά αλλά και όσους αναζητούν κάτι ελαφρύ και θρεπτικό. Εύκολες στη προετοιμασία και ευέλικτες, οι κρέπες αυτές είναι η τέλεια λύση για ένα πρώτο πιάτο που εντυπωσιάζει, χωρίς να χρειάζεται πολύπλοκες διαδικασίες ή ιδιαίτερη τεχνική.

Υλικά

Για τις κρέπες

250 γρ. γάλα

2 αυγά

60 γρ. αλεύρι

1 κουταλιά της σούπας λάδι

Αλάτι

Για τη γέμιση

400 γρ. σπανάκι

400 γρ. ρικότα

1 αυγό

3 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα

Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο

Για τη μπεσαμέλ

500 γρ. γάλα

40 γρ. βούτυρο

40 γρ. αλεύρι

Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο

Επιπλέον

400 γρ. σάλτσα ντομάτας

3 μοτσαρέλες

2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα

Εκτέλεση

Για τις κρέπες: Βάζουμε στο μπλέντερ 250 γρ. γάλα, 2 αυγά, 3 κουταλιές αλεύρι, 1 κουταλιά λάδι και αλάτι. Χτυπάμε, αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί μισή ώρα και μετά ζεσταίνουμε ένα τηγάνι, λιώνουμε λίγο βούτυρο και βάζουμε μια κουταλιά από το μίγμα, μέχρι να τελειώσει. Γυρνάμε τις κρέπες με μια σπάτουλα.

Για τη μπεσαμέλ: Λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι, το καβουρδίζουμε ελαφρά και προσθέτουμε το ζεστό γάλα σε τρεις δόσεις. Ρυθμίζουμε το αλάτι, προσθέτουμε μοσχοκάρυδο και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να πήξει.

Για τη γέμιση: Μαγειρεύουμε το σπανάκι με λίγο νερό, το στραγγίζουμε και το ψιλοκόβουμε. Ύστερα το ανακατεύουμε με τη ρικότα, προσθέτουμε αυγό και παρμεζάνα και γεμίζουμε τις κρέπες. Προσθέτουμε και τη μοτσαρέλα, κλείνουμε στα τέσσερα και βάζουμε τις κρέπες σε ένα ταψί. Στη συνέχεια περιχύνουμε με τη μπεσαμέλ και τη σάλτσα ντομάτας, και πασπαλίζουμε με παρμεζάνα. Τέλος τις βάζουμε για πολύ λίγο στον φούρνο για να λιώσει η μοτσαρέλα. Καλή απόλαυση.